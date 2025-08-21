Marilyn Monroe từng nói: "Hãy cho phụ nữ một đôi giày phù hợp, cô ấy sẽ chinh phục cả thế giới." Câu nói này đến nay vẫn đúng. Giày không bao giờ chỉ là "phụ kiện phụ", chúng nắm giữ "mã phong cách" then chốt của cả set đồ. Chọn sai giày, cả outfit có thể bị phá hỏng; nhưng chọn đúng, bạn sẽ lập tức nâng tầm diện mạo. Với quần jean ống loe khi đi làm, nguyên tắc này càng đáng lưu tâm.

Muốn tìm được công thức hoàn hảo "giày + quần ống loe", cách tốt nhất là thử nghiệm. Nhưng nếu chưa có gợi ý, street style sẽ là nguồn cảm hứng an toàn nhất. Quan sát những người có gu trong việc phối đồ với quần ống loe, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra công thức phù hợp để áp dụng ngay trong vài tuần tới.

6 đôi giày hợp nhất với quần jean ống loe 2025

1. Quần jean ống loe + giày cao gót

Giày cao gót luôn là biểu tượng kinh điển không thể thay thế. Dù thời kỳ 1950 phổ biến gót thấp hay năm 2015 ưa chuộng đế thô, sự sang trọng của giày cao gót vẫn không hề lỗi mốt. Quần ống loe (kể cả bootcut jeans) khi phối với cao gót sẽ giúp đôi chân trông dài hơn nhờ phần ống hơi loe tự nhiên. Chỉ cần mix thêm áo sơ mi lụa hoặc cardigan, bạn đã có set đồ công sở tinh tế.

2. Quần jean ống loe + boots cao bồi

Quần ống loe vốn được sinh ra để đi cùng boots. Nếu muốn mang hơi hướng miền Tây nước Mỹ, hãy kết hợp boots cao bồi với sơ mi trắng và gile. Thích boho hơn thì chọn áo tua rua. Một chiếc thắt lưng bản to mặt oval kim loại hoặc sáng tạo với khăn lụa làm thắt lưng sẽ hoàn thiện outfit.

3. Quần jean ống loe + sandals

Tháng 8 là cơ hội cuối để diện sandals cói. Vốn gắn liền với nắng, gió, biển, nhưng nay chúng đã trở thành item dạo phố mang đến sự nhẹ nhàng, thanh lịch. Chọn quần ống loe dáng mềm, không quá rộng, phối cùng crop-top trắng và blazer nâu, bạn sẽ có ngay set đồ vừa đô thị vừa mang không khí hè.

4. Quần jean ống loe + giày búp bê (ballet flats)

Giày búp bê nổi tiếng vì sự thoải mái. Những mẫu hot gần đây như lưới, ánh nhũ, hay hở gót lại càng khiến item này thêm tinh tế. Không chỉ hợp với váy, giày búp bê đi cùng quần ống loe cũng tạo ra outfit bất ngờ, gợi nhớ nét thanh lịch retro thập niên 2000.

5. Quần jean ống loe + giày Mary Jane

Nếu đang tìm một đôi giày gót thấp vừa dễ đi vừa có phong cách, Mary Jane là lựa chọn lý tưởng. Gót vuông mang lại sự vững chắc, trong khi thiết kế vẫn giữ trọn vẻ cổ điển, nữ tính. Dù thường được gắn với phong cách ngọt ngào, Mary Jane vẫn có thể "cân" outfit cá tính, chẳng hạn mix cùng quần ống loe, sơ mi denim để tạo style casual cho ngày thứ Sáu.

6. Quần jean ống loe + giày loafers (giày lười)

Loafers đế cao hay đế bằng đều hot, nhưng hiện tại phiên bản đế bệt cổ điển lại đang chiếm spotlight. Từ Kendall Jenner đến Bella Hadid đều từng diện. Thậm chí trong "The Devil Wears Prada 2", đôi giày này còn trở thành tâm điểm. Được gọi vui là "giày ông ngoại", loafers phối với quần ống loe, sơ mi kẻ và blazer ôm sẽ mang lại vẻ thông minh, hiện đại cho dân công sở.