Á hậu Phương Nhi và mẹ chồng xách túi sang trọng trong lần xuất hiện hiếm hoi

Mới đây, Á hậu Phương Nhi vừa xuất hiện trong 1 sự kiện tại Hà Nội. Dù không đăng tải hình ảnh công khi trên mạng xã hội nhưng co vẫn thu hút đông đảo sự chú ý của giới truyền thông. Phương Nhi ghi điểm trước ống kính nhờ phong cách sang trọng. Cô diện đầm trắng tối giản, mang túi LV x TM Alma BB của Louis Vuitton giá gần 80 triệu đồng. Mẹ chồng cô cũng có sự lựa chọn thú vị không kém.

Chiếc Alma BB của Á hậu Phương Nhi mang tinh thần lễ hội với chất liệu vải canvas phủ họa tiết Monogram nhiều màu. Túi thuộc bộ sưu tập Louis Vuitton x Murakami, được truyền cảm hứng từ nghệ thuật sử dụng màu vui tươi của nghệ sĩ Nhật Bản. Phần quai Toron và đáy túi làm bằng da bò tự nhiên, đi kèm dây đeo rời và móc khóa LV x TM độc quyền.

Cùng trong sự kiện hôm đó, còn có sự xuất hiện của mẹ chồng cô - bà Phạm Thu Hương, phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng. Bà Hương sử dụng chiếc túi tinh giản nhưng cũng không kém phần sang trọng, là clutch cầm tay của Manolo Blahnik có giá khoảng 50 triệu đồng.

Hồi tháng 11/2024, Phương Nhi diện áo dài hồng pastel khoe sắc vóc trong đám hỏi của anh trai diễn ra tại Thanh Hóa. Ông xã của Phương Nhi - thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng - lúc đó cũng góp mặt. Bức hình của á hậu trong lần hiếm hoi tay trong tay với nửa kia được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Mỹ nhân sinh năm 2002 khoe sắc vóc qua bộ áo dài tông hồng pastel. Trên tay, cô kết hợp cùng chiếc túi xách nhỏ xinh của Dior. Thiết kế mà Phương Nhi sử dụng là mẫu Small 30 Montaigne Avenue có giá hơn 85 triệu đồng. Logo chữ CD của Christian Dior nổi bật ở phần nắp túi.

Phương Nhi sở hữu bộ sưu tập nhiều mẫu túi hiệu đắt đỏ, hầu hết các mẫu túi đều có tông màu hồng pastel phù hợp phong cách "công chúa" mà cô theo đuổi.

Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Cô từng đoạt ngôi Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 vào tháng 8/2022, tổ chức ở Gia Lai (Bình Định cũ). Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc. Giữa tháng 1/2025, cô gây chú ý khi làm lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.