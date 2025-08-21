4 kiểu quần jeans không bao giờ lỗi mốt, được các mỹ nhân Việt diện từ năm này qua năm khác

Quần jeans là món thời trang vô cùng quen thuộc đối với chị em. Item này mang đến cho người diện nét trẻ trung, năng động và không bao giờ lỗi mốt theo thời gian. Muốn xây dựng phong cách sành điệu và đa dạng, quần jeans gần như là item không thể thiếu mặt. Các mỹ nhân Việt cũng không bỏ qua quần jeans khi xây dựng phong cách. Tuy nhiên, quần jeans có rất nhiều biến tấu, và các sao nữ Việt chỉ ưu tiên những mẫu mã sành điệu nhất để ghi điểm phong cách mọi lúc mọi nơi.

Để biết đâu là những mẫu quần jeans đáng sắm, chị em hãy tham khảo 4 gợi ý sau đây từ các người đẹp Vbiz:

Quần jeans ống đứng

Quần jeans ống đứng là mẫu quần jeans dễ mặc nhất. Item này có độ gọn gàng nhưng không quá bó sát. Bởi vậy, quần jeans ống đứng vừa che nhược điểm tốt, vừa tôn dáng hiệu quả, đồng thời tạo sự chỉn chu cho outfit.

Các mỹ nhân Việt diện quần jeans ống đứng theo nhiều cách khác nhau. Yêu thích phong cách tối giản, combo quần jeans ống đứng và áo thun trắng là một lựa chọn không bao giờ sai. Combo nổi bật hơn là quần jeans ống đứng + áo sơ mi màu đậm. Sang tới mùa lạnh, chị em có thể tạo điểm nhấn cho những set quần jeans ống đứng đơn giản bằng chiếc áo da màu đỏ nâu như bộ cánh của Tăng Thanh Hà.

Quần jeans ống vẩy

Quần jeans ống vẩy phảng phất nét cổ điển, nhưng cũng không kém phần thời thượng. Các mỹ nhân Việt diện item này theo cách nữ tính, đó là kết hợp cùng áo dáng babydoll hoặc áo tay bồng. Những công thức này nổi bật và còn toát lên vẻ yêu kiều, sang chảnh.

Quần jeans ống vẩy mang lại hiệu quả kéo chân thon dài, đặc biệt là khi chị em kết hợp với giày cao gót mũi nhọn hay sandal mule cao gót. Ngoài ra, mẫu quần này còn tôn lên đường cong quyến rũ của người mặc nhờ kiểu dáng ôm nhẹ phần hông và đùi, rồi loe dần về phía gấu.

Quần jeans trắng

Quần jeans trắng hack tuổi tốt không kém quần jeans xanh, nhưng dịu dàng, nữ tính hơn. Do đó, muốn phong cách trở nên đa dạng hơn, quần jeans trắng là một item đáng sắm cho tủ đồ. Quần jeans trắng rất dễ mix & match, vì item này có thể thắp sáng bộ cánh và đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể.

Dẫu vậy, các mỹ nhân Việt chọn cách đơn giản nhất để diện quần jeans trắng, đó là kết hợp với áo thun hoặc áo tank top xuyệt tông. Công thức này đậm chất nữ tính nhưng cũng trẻ hóa style rất hiệu nghiệm. Đừng quên tô điểm cho set quần jeans trắng một chiếc áo len quàng vai hay khăn họa tiết, tổng thể outfit sẽ bắt mắt hơn.

Quần jeans ống rộng

Có thể nói rằng, quần jeans ống rộng là một trong những món thời trang "cool" nhất. Quần jeans ống rộng mang tới cho người diện sự thoải mái, phóng khoáng. Item này khá dễ mặc, không kén dáng, phù hợp để diện suốt 4 mùa quanh năm.

Với quần jeans ống rộng, chị em có thể "thiên biến vạn hóa" rất linh hoạt. Ngay cả khi phối đồ theo cách basic, đó là kết hợp cùng áo thun trắng, các nàng vẫn có được bộ đồ hút mắt. Tuy nhiên, đừng bỏ qua các công thức nổi bật như quần jeans ống rộng + áo sơ mi màu hồng đậm hay quần jeans ống rộng + áo hai dây xếp tầng để làm mới phong cách, tránh sự nhàm chán.

Ảnh: Sưu tầm