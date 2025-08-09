Làn sóng tranh cãi từ ghế nóng Vietnam’s Next Top Model

Mùa Vietnam’s Next Top Model 2025 (VNTM) mới mở màn nhưng bộ ba giám khảo Thanh Hằng - Nam Trung - Hà Đỗ đã vấp nhiều ý kiến trái chiều. Trên mạng xã hội, không ít khán giả cho rằng các nhận xét thiếu tập trung vào hướng dẫn chuyên môn, thay vào đó là la hét, mắng mỏ để tăng kịch tính.

Tuy vậy, cũng có người phản bác, nhận định sự gay gắt vốn là “đặc sản” của những chương trình người mẫu.

Từ trái sang: Thanh Hằng, Hà Đỗ, Nam Trung - bộ ba gây tranh luận trong tập mở màn Vietnam’s Next Top Model 2025.

Làn sóng tranh luận khiến nhiều clip từ các mùa trước bị “đào” lại, trong đó có hình ảnh của siêu mẫu Xuân Lan, giám khảo gắn bó với VNTM ba mùa đầu.

Theo Xuân Lan, truyền hình thực tế cần yếu tố gây tranh cãi để giữ người xem. Cô được đạo diễn giao “vai ác”, nhằm tạo điểm nhấn cho các tập đầu. “Trong lòng tôi thương các bạn, nhưng trên sóng phải thẳng thừng mắng để kịch tính hơn”, cô nói.

Phía sau máy quay, theo Xuân Lan, ê-kíp và giảng viên đào tạo thí sinh bài bản, giúp những gương mặt non kinh nghiệm trưởng thành nhanh chóng. Nhiều người sau chương trình đã dùng chính ảnh chụp từ các thử thách VNTM để casting thành công tại các tuần lễ thời trang lớn.

VNTM cũng duy trì loạt thử thách khắc nghiệt như chụp hình với trăn, rắn, chuột, treo dây, cắt tóc, lội nước… Dù gây tranh cãi, ban tổ chức luôn chuẩn bị biện pháp an toàn: chọn động vật không độc, bố trí xe cấp cứu và bác sĩ túc trực.

Xuân Lan trong thời gian làm giám khảo VNTM.

Lý giải việc giữ các thử thách “gây sốc”, Xuân Lan cho biết chương trình mua bản quyền từ phiên bản gốc của Tyra Banks, nên buộc phải tuân thủ cấu trúc và tinh thần thử thách. “Hình ảnh ‘ác’ chỉ là một phần kịch bản, giá trị lớn nhất của VNTM là hành trình giúp thí sinh trưởng thành và vươn ra quốc tế”, cô khẳng định.

“Vai ác” và góc tối của show người mẫu

Ở quốc tế, chương trình America’s Next Top Model (ANTM), phiên bản gốc do Tyra Banks sáng lập, cũng gắn liền với những lời chê thẳng thừng, thử thách bị cho là khắc nghiệt quá mức. Cựu giám khảo Janice Dickinson tiết lộ năng lượng bùng nổ và phát ngôn gai góc của bà trên sóng truyền hình “chỉ là diễn xuất”.

“Khi tôi được mời, Tyra thuê tôi để giống như phiên bản nữ của Simon Cowell, người hay nói điều tiêu cực về thí sinh. Đó là vai diễn. Thế thôi”, Dickinson nói. Bà thừa nhận từng có phát ngôn nặng lời về Banks vì bị sa thải, nhưng sau này xin lỗi và bày tỏ sự tôn trọng với đồng nghiệp.

Tyra Banks phải lên tiếng xin lỗi vì nhiều lần có phát ngôn thiếu suy nghĩ đối với các thí sinh trong chương trình America’s Next Top Model.

Năm 2020, loạt clip từ chương trình thực tế tìm kiếm người mẫu America’s Next Top Model bất ngờ được “đào lại” trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chia sẻ những phản hồi tiêu cực về cách các thí sinh bị đối xử trong chương trình.

Trong một tập, Tyra Banks nói với thí sinh Dani Evans rằng cô sẽ không bao giờ có cơ hội lên trang bìa tạp chí nếu còn giữ khe răng cửa. Ở một cảnh khác, một thí sinh được yêu cầu hóa trang thành người màu đen phục vụ cho buổi chụp hình.

Cựu thiên thần Victoria’s Secret cũng từng bị tố đã nói với nữ đầu bếp Rachel Hargrove ( Below Deck ) rằng cô là “người mẫu ngoại cỡ” khi đến casting cho chương trình vào năm 2005.

Tyra Banks lên tiếng thừa nhận trong quãng thời gian dẫn chương trình, bản thân từng có những phát ngôn "ngu ngốc" và chương trình cũng không phải lúc nào cũng đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Theo cô, sẽ là không công bằng nếu chỉ nhìn nhận di sản của cô qua vài đoạn clip cắt ghép lan truyền trên mạng, trong khi suốt 24 mùa phát sóng, chương trình đã tạo nên những thay đổi lớn và mở ra cánh cửa

ANTM, phát sóng từ 2003 đến 2018 với 24 mùa, là một trong những biểu tượng của “thời hoàng kim” truyền hình thực tế đầu thập niên 2000, khi sự khắc nghiệt và kịch tính được coi là "đặc sản".

Tuy vậy, không ít thí sinh rời chương trình với vết thương tinh thần khó lành.

Lisa D’Amato bật khóc trong phim tài liệu The Dark Side of Reality TV , kể rằng chương trình dựng hình ảnh cô thành “kẻ nghiện rượu và phản diện”, khiến sự nghiệp đóng băng và bản thân rơi vào khủng hoảng.

Sarah Hartshorne (mùa 9) cho biết ban tổ chức cố tình để thí sinh thiếu ngủ, đói và căng thẳng để tạo drama, còn Keenyah Hill (top 3 mùa 4) nhìn nhận trải nghiệm này giúp cô mở rộng sự nghiệp quốc tế.

Dù chịu nhiều chỉ trích, ANTM vẫn được một số thí sinh xem là cơ hội quý hiếm. “Tôi sẽ làm lại tất cả nếu có thể”, Hill nói. Angelea Preston, quán quân mùa All-Stars 2011, bị tước danh hiệu vì quá khứ làm gái gọi chia sẻ sau hơn một thập kỷ, cô vẫn biết ơn vì đã có cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình, dù cô coi đó là hành trình kỳ lạ.