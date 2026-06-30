Thời tiết ngày càng nóng, muỗi và côn trùng xuất hiện nhiều hơn. Để phòng muỗi đốt, nhiều gia đình sử dụng dung dịch đuổi muỗi điện. Tuy nhiên, một tai nạn vừa xảy ra tại Trung Quốc đã khiến các bác sĩ phải lên tiếng cảnh báo khẩn cấp.

Mới đây, Khoa Hô hấp của Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Thanh Đảo tiếp nhận một bé gái 2 tuổi (đã đổi tên thành Tâm Tâm) bị viêm phổi mỡ ngoại sinh sau khi uống nhầm dung dịch đuổi muỗi điện. May mắn, nhờ được điều trị kịp thời, bé đã qua cơn nguy hiểm.

Theo lời kể của gia đình, trong lúc người lớn sơ ý, bé đã tự mở nắp chai dung dịch đuổi muỗi điện và tưởng là đồ uống nên uống vài ngụm.

Ngay sau đó, bé ho sặc dữ dội. Gia đình lập tức phát hiện và ngăn lại.

Không lâu sau, trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng: Sốt; Ho kéo dài; Khó chịu; Mệt mỏi.

Bé được đưa đến bệnh viện địa phương và được xử trí, trong đó có rửa dạ dày. Tuy nhiên, tình trạng sốt và ho vẫn tái diễn, chụp CT cho thấy phổi đã xuất hiện tổn thương viêm.

Sau đó, gia đình chuyển bé đến Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Thanh Đảo để điều trị chuyên sâu.

Sau khi đánh giá toàn bộ bệnh sử và kết quả xét nghiệm, các bác sĩ xác định bé mắc viêm phổi mỡ ngoại sinh – một tình trạng xảy ra khi các chất chứa dầu xâm nhập vào đường thở và phổi.

Viêm phổi mỡ ngoại sinh là gì?

Các chất dầu như: Dung dịch đuổi muỗi; Dầu ăn; Dầu khoáng;Tinh dầu; Dầu gan cá DHA, vitamin A-D dạng dầu; Một số loại dầu thảo dược.

Khi bị hít sặc vào phổi, chúng không thể được phổi chuyển hóa và đào thải như thức ăn thông thường. Chúng sẽ tồn tại trong phổi, gây viêm kéo dài, có thể dẫn tới: U hạt ở phổi; Xơ hóa phổi; Suy giảm chức năng trao đổi khí; Thậm chí suy hô hấp.

Để cứu bé, các bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản và rửa phổi nhằm loại bỏ lượng dầu còn sót lại trong đường thở.

Sau điều trị: Bé hết sốt; Ho giảm dần; CT phổi cải thiện rõ rệt; Được xuất viện sau vài ngày chăm sóc.

Hiện tại, bé đã ổn định và không còn dấu hiệu khó thở hay thiếu oxy.

Điều quan trọng nhất: Sau khi trẻ uống nhầm dung dịch chứa dầu, tuyệt đối không cố gây nôn

Đây là điều các bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh.

Khi cố móc họng hoặc ép trẻ nôn, chất dầu rất dễ trào ngược và sặc vào phổi, khiến tổn thương phổi nặng hơn nhiều.

Nếu trẻ uống nhầm dung dịch đuổi muỗi hoặc các chất dạng dầu:

- Không tự gây nôn.

- Không cho uống nhiều nước để “pha loãng”.

- Giữ trẻ ở tư thế thoải mái.

- Đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

- Mang theo chai sản phẩm để bác sĩ xác định thành phần.

Các chuyên gia cho biết trẻ nhỏ có tính tò mò rất cao và thường khám phá đồ vật bằng miệng. Vì vậy, những sản phẩm sau cần được cất ở nơi trẻ không thể với tới: Dung dịch đuổi muỗi điện; Tinh dầu; Dầu gió; Vitamin dạng dầu; Dầu gan cá; Thuốc nhỏ giọt chứa dầu; Các loại hóa chất gia dụng.

Chỉ vài ngụm dung dịch đuổi muỗi đã khiến một bé 2 tuổi phải nhập viện vì tổn thương phổi.

Điều đáng sợ là tai nạn này có thể xảy ra trong bất kỳ gia đình nào nếu người lớn chỉ lơ là vài phút.

Vì vậy, thay vì chỉ nghĩ đến việc chống muỗi, cha mẹ cũng cần đặc biệt chú ý đến an toàn của các sản phẩm chống muỗi đối với trẻ nhỏ.

Nguồn: Sohu