Phúc phần của gia đình chính là có được 1 người mẹ hạnh phúc

Người ta thường nói, một gia đình có phúc là gia đình có kinh tế ổn định, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng hòa thuận.

Nhưng có lẽ, điều quyết định bầu không khí của một ngôi nhà lại nằm ở một điều rất giản dị: người mẹ có đang hạnh phúc hay không.

Một người mẹ hạnh phúc không có nghĩa là cuộc sống của cô ấy không có áp lực. Cũng không phải là ngày nào cũng vui vẻ, cười nói.

Đó là người mẹ được yêu thương, được lắng nghe, được nghỉ ngơi khi mệt mỏi và không phải một mình gánh vác mọi trách nhiệm trong gia đình.

Người mẹ chính là "nhiệt độ" của ngôi nhà

Có một điều rất thú vị là trẻ nhỏ luôn cảm nhận được cảm xúc của mẹ nhanh hơn chúng ta nghĩ.

Khi mẹ bình tĩnh, con thường dễ hợp tác hơn.

Khi mẹ vui vẻ, tiếng cười trong nhà cũng nhiều hơn.

Ngược lại, nếu mẹ thường xuyên căng thẳng, kiệt sức hoặc phải kìm nén cảm xúc quá lâu, bầu không khí trong gia đình cũng trở nên nặng nề.

Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, cảm xúc của cha mẹ, đặc biệt là người trực tiếp chăm sóc trẻ, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển cảm xúc, khả năng điều chỉnh hành vi và cảm giác an toàn của trẻ.

Điều con cần không phải là một người mẹ hoàn hảo.

Điều con cần là một người mẹ có đủ năng lượng để ôm con, mỉm cười với con và cùng con lớn lên.

Một người mẹ hạnh phúc sẽ nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc

Trẻ em không chỉ học qua lời dạy.

Các con còn học bằng cách quan sát.

Nếu mỗi ngày con nhìn thấy mẹ chỉ biết hy sinh, luôn mệt mỏi, luôn nói: "Mẹ không sao", dù trong lòng đã cạn kiệt năng lượng, con sẽ lớn lên với suy nghĩ rằng yêu thương đồng nghĩa với chịu đựng.

Ngược lại, nếu con thấy mẹ biết chăm sóc bản thân, biết nghỉ ngơi khi mệt, biết theo đuổi một sở thích riêng, biết nói lời cảm ơn và xin giúp đỡ khi cần, con cũng sẽ học được cách yêu thương chính mình.

Đó là bài học mà không cuốn sách nào có thể dạy tốt hơn.

Gia đình hạnh phúc không phải là nơi người mẹ hy sinh tất cả

Trong nhiều năm, chúng ta thường ca ngợi hình ảnh người mẹ "quên mình vì con".

Điều đó rất đẹp.

Nhưng sẽ đẹp hơn nếu sự hy sinh ấy không trở thành nghĩa vụ suốt cả cuộc đời.

Không một đứa trẻ nào mong mẹ phải từ bỏ ước mơ, sức khỏe hay niềm vui chỉ để dành tất cả cho mình.

Điều các con cần là một người mẹ khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bởi chỉ khi người mẹ còn đủ năng lượng, cô ấy mới có thể chăm sóc những người mình yêu.

Hạnh phúc của mẹ cũng cần được cả gia đình gìn giữ

Một người mẹ hạnh phúc không chỉ nhờ vào chính bản thân cô ấy.

Đó còn là kết quả của một gia đình biết sẻ chia.

Là người chồng sẵn sàng vào bếp, cùng chăm con sau một ngày làm việc.

Là những đứa trẻ biết nói: "Con sẽ giúp mẹ."

Là ông bà thấu hiểu, không đặt quá nhiều kỳ vọng hay áp lực lên vai người mẹ.

Khi việc chăm sóc gia đình trở thành trách nhiệm chung, người mẹ sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, học hỏi, phát triển bản thân và sống với những điều mình yêu thích.

Đừng đợi đến khi người mẹ kiệt sức mới nhận ra giá trị của cô ấy

Nhiều người chỉ nhận ra người mẹ quan trọng đến nhường nào khi cô ấy ngã bệnh hoặc không còn đủ sức để chăm lo cho cả nhà.

Nhưng sự quan tâm không nên bắt đầu từ những lúc như vậy.

Đôi khi, hạnh phúc của một người mẹ chỉ đến từ những điều rất nhỏ:

Một lời hỏi han sau ngày dài.

Một bữa cơm không phải tự mình chuẩn bị.

Một buổi tối được nghỉ ngơi.

Hay đơn giản là cảm giác mình luôn được trân trọng.

Một ngôi nhà đẹp không nằm ở diện tích hay những món đồ đắt tiền. Một gia đình có phúc cũng không chỉ được đo bằng tiền bạc hay địa vị.

Phúc phần lớn nhất của một gia đình là khi người mẹ vẫn còn giữ được nụ cười, còn thấy mình được yêu thương và vẫn có thể sống là chính mình sau tất cả những bộn bề của cuộc sống.

Bởi khi người mẹ hạnh phúc, ngôi nhà sẽ trở thành nơi ai cũng muốn trở về. Và đó có lẽ là món quà quý giá nhất mà một gia đình có thể dành cho nhau.