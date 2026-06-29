Từ 1/7/2026: Trẻ không có giấy chuyển tuyến vẫn được khám BHYT ngoại trú tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Từ ngày 1/7/2026 , phụ huynh đưa con đến khám ngoại trú tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) sẽ không còn bắt buộc phải có giấy chuyển tuyến để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT).

Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý theo quy định mới về khám, chữa bệnh BHYT, giúp người bệnh thuận tiện hơn khi tiếp cận dịch vụ y tế tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên.

Không có giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng BHYT

Theo thông báo của Bệnh viện Nhi Đồng 2, từ ngày 1/7,

Từ ngày 1/7/2026 , phụ huynh đưa con đến khám ngoại trú tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) sẽ không còn bắt buộc phải có giấy chuyển tuyến để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT).

Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý theo quy định mới về khám, chữa bệnh BHYT, giúp người bệnh thuận tiện hơn khi tiếp cận dịch vụ y tế tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên.

Không có giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng BHYT

Theo thông báo của Bệnh viện Nhi Đồng 2, từ ngày 1/7, trẻ đến khám BHYT ngoại trú tại bệnh viện theo hình thức tự đến, không có giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh hoặc giấy hẹn khám lại, vẫn được quỹ BHYT thanh toán một phần chi phí khám chữa bệnh theo quy định.

Cụ thể, mức hưởng được tính bằng 50% mức hưởng ghi trên thẻ BHYT , tương ứng:

Người có thẻ BHYT được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí thuộc phạm vi được hưởng. Người có mức hưởng 95% sẽ được thanh toán 47,5% . Người có mức hưởng 80% sẽ được thanh toán 40% .

Phần chi phí còn lại người bệnh sẽ tự chi trả theo quy định.

Những trường hợp vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi

Bệnh viện cho biết, một số trường hợp vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT theo mức ghi trên thẻ, gồm:

Có giấy chuyển tuyến hoặc giấy hẹn khám lại hợp lệ. Khám chữa bệnh đúng cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy định. Trường hợp cấp cứu. Người mắc các bệnh thuộc danh mục được hưởng quyền lợi theo Phụ lục I Thông tư 01/2025/TT-BYT . Phụ huynh cần mang theo những giấy tờ gì?

Khi đưa trẻ đến khám BHYT, phụ huynh cần chuẩn bị một trong các giấy tờ sau:

Thẻ BHYT hoặc thông tin BHYT đã tích hợp trên căn cước công dân , VNeID mức 2 hoặc ứng dụng VssID . Nếu thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc chưa hiển thị mã số BHYT, cần xuất trình thêm giấy tờ tùy thân hợp lệ để xác minh.

Đối với trẻ dưới 6 tuổi, chỉ cần cung cấp thông tin thẻ BHYT.

Riêng trẻ sơ sinh chưa được cấp thẻ BHYT, phụ huynh cần mang theo giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh , kèm giấy tờ tùy thân của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Một số lưu ý khi đi khám

Bệnh viện lưu ý người bệnh cần đăng ký khám BHYT ngay từ đầu trước khi vào khám để được giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Nếu lựa chọn sử dụng thêm các dịch vụ ngoài phạm vi BHYT, chẳng hạn như khám dịch vụ hoặc khám ưu tiên ngoài giờ, người bệnh sẽ phải thanh toán thêm phần chi phí chênh lệch.

Ngoài ra, trong cùng một ngày, người bệnh không được thanh toán BHYT đồng thời đối với trường hợp khám đúng tuyến và khám trái tuyến ở các chuyên khoa khác nhau.

Những trường hợp BHYT không thanh toán

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, quỹ BHYT không chi trả đối với một số dịch vụ như:

Khám sức khỏe. Dịch vụ thẩm mỹ. Điều dưỡng, an dưỡng. Các thiết bị thay thế như chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính... Điều trị nghiện ma túy, rượu hoặc các chất gây nghiện khác. Giám định y khoa, giám định pháp y. Các dịch vụ phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc thử nghiệm lâm sàng.

Việc triển khai quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt thủ tục cho nhiều gia đình khi đưa trẻ đến khám tại bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối, đồng thời vẫn đảm bảo người tham gia BHYT được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật.

trẻ đến khám BHYT ngoại trú tại bệnh viện theo hình thức tự đến, không có giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh hoặc giấy hẹn khám lại, vẫn được quỹ BHYT thanh toán một phần chi phí khám chữa bệnh theo quy định.

Cụ thể, mức hưởng được tính bằng 50% mức hưởng ghi trên thẻ BHYT , tương ứng:

Người có thẻ BHYT được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí thuộc phạm vi được hưởng. Người có mức hưởng 95% sẽ được thanh toán 47,5% . Người có mức hưởng 80% sẽ được thanh toán 40% .

Phần chi phí còn lại người bệnh sẽ tự chi trả theo quy định.

Những trường hợp vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi

Bệnh viện cho biết, một số trường hợp vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT theo mức ghi trên thẻ, gồm:

Có giấy chuyển tuyến hoặc giấy hẹn khám lại hợp lệ. Khám chữa bệnh đúng cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy định. Trường hợp cấp cứu. Người mắc các bệnh thuộc danh mục được hưởng quyền lợi theo Phụ lục I Thông tư 01/2025/TT-BYT . Phụ huynh cần mang theo những giấy tờ gì?

Khi đưa trẻ đến khám BHYT, phụ huynh cần chuẩn bị một trong các giấy tờ sau:

Thẻ BHYT hoặc thông tin BHYT đã tích hợp trên căn cước công dân , VNeID mức 2 hoặc ứng dụng VssID . Nếu thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc chưa hiển thị mã số BHYT, cần xuất trình thêm giấy tờ tùy thân hợp lệ để xác minh.

Đối với trẻ dưới 6 tuổi, chỉ cần cung cấp thông tin thẻ BHYT.

Riêng trẻ sơ sinh chưa được cấp thẻ BHYT, phụ huynh cần mang theo giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh , kèm giấy tờ tùy thân của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Một số lưu ý khi đi khám

Bệnh viện lưu ý người bệnh cần đăng ký khám BHYT ngay từ đầu trước khi vào khám để được giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Nếu lựa chọn sử dụng thêm các dịch vụ ngoài phạm vi BHYT, chẳng hạn như khám dịch vụ hoặc khám ưu tiên ngoài giờ, người bệnh sẽ phải thanh toán thêm phần chi phí chênh lệch.

Ngoài ra, trong cùng một ngày, người bệnh không được thanh toán BHYT đồng thời đối với trường hợp khám đúng tuyến và khám trái tuyến ở các chuyên khoa khác nhau.

Những trường hợp BHYT không thanh toán

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, quỹ BHYT không chi trả đối với một số dịch vụ như:

Khám sức khỏe. Dịch vụ thẩm mỹ. Điều dưỡng, an dưỡng. Các thiết bị thay thế như chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính... Điều trị nghiện ma túy, rượu hoặc các chất gây nghiện khác. Giám định y khoa, giám định pháp y. Các dịch vụ phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc thử nghiệm lâm sàng.

Việc triển khai quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt thủ tục cho nhiều gia đình khi đưa trẻ đến khám tại bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối, đồng thời vẫn đảm bảo người tham gia BHYT được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật.