Lịm tim với clip 2 "soái ca nhí" chơi lén trong bóng tối cho mẹ ngủ, bà vào bật đèn liền phản ứng đáng yêu thế này đây!

Mạng xã hội hôm nay được một phen "tan chảy" trước đoạn clip vô cùng đáng yêu và cực kỳ chữa lành. Đoạn video được ghi lại từ camera trong căn phòng ngủ gia đình, đã mang đến một liều thuốc "chữa lành" cực mạnh cho bất cứ ai xem qua.

Lịm tim với độ đáng yêu của 2 anh em nhà này

Khung cảnh clip mở ra là hình ảnh người mẹ đang ngủ rất say, dường như bao mệt mỏi đều được xua tan trong giấc nồng. Ở một góc phòng, hai anh em nhà "Gấu voi" - những nhân vật chính của chúng ta - đang say sưa chơi đùa. Điều đặc biệt là căn phòng tối om, hai cậu bé đã chủ động tắt hết đèn để mẹ có không gian yên tĩnh nhất. Dù không có ánh sáng, hai "soái ca" vẫn chơi rất vui, âm thầm chia sẻ đồ chơi và tuyệt đối giữ im lặng.

Thế rồi, "bà ngoại" xuất hiện! Không biết các cháu đang có "kế hoạch bí mật", bà theo thói quen đưa tay bật đèn lên. Ánh sáng vừa lóe lên, "radar bảo vệ mẹ" của cậu anh liền kích hoạt. Không chần chừ một giây, cậu bé phi ngay đến công tắc, tắt phụt chiếc đèn đi kèm theo lời thì thầm cực kỳ dứt khoát với bà: "Đừng, đừng... mẹ đang ngủ!".

Giọng điệu "nghiêm túc" của cậu bé khi "phản dame" bà để bảo vệ giấc ngủ cho mẹ thực sự là "điểm nhấn" hài hước nhất của clip. Người bà lúc này chỉ biết đứng hình, sau đó bật cười và ôm chầm lấy hai đứa cháu nhỏ tinh nghịch nhưng cũng rất hiếu thảo vào lòng.

Clip ngay sau khi đăng tải đã "bùng nổ" trên mạng xã hội. Ai nấy đều không thể nhịn cười trước sự lém lỉnh và thông minh của hai cậu bé. Những bình luận đầy yêu thương liên tục được gửi đến:

Ôi trời ơi, yêu quá đi mất! Nhìn biểu cảm lúc tắt đèn kìa, đúng chuẩn 'người hùng' luôn!"

"Mẹ của hai nhóc này chắc hạnh phúc lắm, con còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ, thương mẹ thế này rồi."

Xem xong thấy vui lây luôn! Một chiếc clip cực kỳ 'chữa lành' ngày mới."

Đoạn clip hiện vẫn đang tiếp tục được chia sẻ rộng rãi, mang lại tiếng cười và năng lượng tích cực cho cộng đồng mạng. Đây quả là một câu chuyện đẹp, nhắc nhở chúng ta về những khoảnh khắc đáng yêu và ý nghĩa của tình cảm gia đình.