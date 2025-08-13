U40 "chống già" bằng kiểu cười độc lạ: Chắc hẳn chưa ai từng nói với bạn điều này!

Khi tuổi tác ập đến, nếp nhăn, vết chân chim đuôi mắt chính là dấu vết in hằn rõ rệt trên khuôn mặt của các chị em. Nếp nhăn là những đường hoặc nếp gấp xuất hiện trên bề mặt da, thường do quá trình lão hóa tự nhiên hoặc các yếu tố khác gây ra.

Ngoài vấn đề về lão hóa, các biểu cảm trên khuôn mặt như nhăn mặt, cau mày, cười... theo thời gian có thể tạo ra các nếp nhăn trên khuôn mặt, đặc biệt là ở những vùng da mỏng như đuôi mắt và giữa hai chân mày.

Một khi đôi mắt xuất hiện nếp nhăn, tổng thể khuôn mặt nhìn mệt mỏi và già thêm đến vài tuổi. Vùng da quanh mắt lại vô cùng nhạy cảm, chỉ cần vài tác động là có thể xuất hiện nếp nhăn.

Ngay cả khi bạn cười nhiều, bạn cũng đang vô tình tác động khiếp nếp nhăn mắt càng in hằn nhiều hơn. Một đoạn clip của Happi Phạm (tên thật là Phạm Thị Bích Phượng, sở hữu kênh TikToker với 4,7 triệu lượt thích) khiến các chị em bất ngờ về cách "chống già" độc lạ của cô.

Happi Phạm được cộng đồng yêu cái đẹp biết đến và đặt cho danh xưng: "Công chúa tóc mây phiên bản Việt" bởi những tips chăm sóc tóc đơn giản mà cực kỳ hữu ích của cô, ngoài ra các chị em còn biết thêm rất nhiều điều về cách chăm sóc da, chống lão hóa mà Happi Phạm chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Và một trong những chiêu "chống già", hạn chế nếp nhăn mà Happi Phạm đã áp dụng suốt 15 năm qua, đó là cười không dùng cơ mắt hay cười không nhăn mắt. Nghe thì có vẻ chẳng liên quan nhưng thực tế lại khá là hiệu nghiệm đối với làn da của phái đẹp.

Cách cười hạn chế tối đa nếp nhăn quanh mắt của Happi Phạm. (Nguồn: @happipham).

Cách cười không dùng cơ mặt, cơ mắt nghe thì có vẻ khó hiểu nhưng thực ra lại rất đơn giản. Theo như Happi Phạm chia sẻ, cách cười này sẽ bảo vệ phần trán, đuôi mắt để tránh nếp nhăn xuất hiện.

Chỉ cần nhìn vào gương, sau đó dùng 2 đầu ngón tay khéo khóe miệng, tạo khuôn miệng cười và cố gắng không nhăn mắt, nhăn trán. Cách này tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu nghiệm trong việc phòng ngừa nếp nhăn, vết châm chim in hằn trên da.

Lúc đầu có thể sẽ thấy gượng gạo nhưng sau điều chỉnh và quen dần thì lại thành thói quen. Và Happi Phạm cũng chia sẻ, cô đã giữ thói quen cười không dùng cơ mắt, cơ mặt để hạn chế nếp nhăn suốt 15 năm qua.

Ngay cả khi nói chuyện bình thường, dù vui vẻ cười nói nhưng Happi Phạm vẫn cố gắng giữ cơ mặt và cơ mắt không hoạt động quá nhiều để hạn chế nếp nhăn có thể xuất hiện.

Cười không dùng cơ mắt theo cách của Happi Phạm khá là hữu ích trong việc hạn chế nếp nhăn ở mắt và trán. Một cách đơn giản nhưng nhiều chị em lại không để ý. Nếu như mình còn ở độ tuổi đôi mươi, thì việc cười quá tươi, cười nhăn mắt không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng khi đã bước vào tuổi 30 - 40 và hơn thế nữa, nếu vẫn giữ thói quen cười nhăn mắt thì chắc chắn nếp nhăn sẽ in hằn ngày một rõ nét.

Ngoài tips cười không dùng cơ mắt, Happi Phạm còn chia sẻ, cô hạn chế dùng cơ mặt để bộc lộ sự giận dữ và tiêu cực. "Happi để ý những người hay giận, hai chân mày cau lại kéo theo ngay chỗ ấn đường và trên trán sẽ có nhiều vết hằn. Còn cười thì mình vẫn cười nhưng không dùng cơ mắt, không trợn mắt, nhướng mày, nhăn trán..." - Happi Phạm chia sẻ.

(Nguồn: @happipham)