Lỗ chân lông nhỏ đi thấy rõ sau 1 tháng cô nàng này dùng bộ đôi serum dưỡng da bình dân của Hàn

Lỗ chân lông to, da không đều màu, thô ráp là nỗi khổ tâm của rất nhiều chị em, đặc biệt là khi thời tiết nóng ẩm kéo dài khiến tuyến dầu hoạt động mạnh mẽ. Thế nhưng, cô nàng Little W - một tài khoản trên nền tảng Xiaohongshu - mới đây đã chia sẻ bí quyết cải thiện làn da ngoạn mục chỉ sau một tháng sử dụng hai lọ serum giá bình dân mua được trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Dù không kỳ vọng quá nhiều lúc đầu, nhưng kết quả nhận lại khiến chính cô cũng bất ngờ: Da mịn màng hơn hẳn, lỗ chân lông thu nhỏ trông thấy và làn da cũng sáng đều màu hơn rõ rệt.

Theo chia sẻ từ Little W, trước đây cô khá loay hoay với làn da của mình - không chỉ sần sùi mà còn dễ nổi mụn và có lỗ chân lông to quanh vùng má và mũi. Trong chuyến du lịch Hàn vào mùa hè, cô ghé một cửa hàng mỹ phẩm nội địa và được giới thiệu hai sản phẩm serum dưỡng da có mức giá vô cùng dễ chịu: Torriden Cellmazing Pore Perfecting Ampoule và Dr.G Red Blemish Clear Hyal Cica Soothing Serum. Với tâm lý thử cho biết, cô mua về dùng đều đặn mỗi sáng và tối, kết hợp cùng chu trình dưỡng da cơ bản. Sau 4 tuần, sự thay đổi đã khiến cô không khỏi trầm trồ: "Tôi soi gương mỗi sáng đều cảm nhận làn da như mượt hơn, đặc biệt là vùng lỗ chân lông trước kia rất to, nay đã nhỏ hẳn lại. Cảm giác như da được làm mới mỗi ngày vậy."

1. Torriden Cellmazing Pore Perfecting Ampoule

Là một dòng ampoule chuyên về thu nhỏ lỗ chân lông, sản phẩm của Torriden nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng yêu skincare nhờ công thức chứa Pore Complex, Niacinamide và các thành phần giúp điều tiết bã nhờn, kháng viêm. Kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh giúp làn da không bị bí bách hay nhờn dính, đặc biệt phù hợp với khí hậu mùa hè hoặc da dầu. Little W cho biết, cô dùng sản phẩm này ngay sau bước toner, tập trung nhiều ở vùng có lỗ chân lông to. Cảm nhận sau 1 tuần là da bắt đầu mịn hơn, bớt đổ dầu và lỗ chân lông nhìn mờ hơn.

Nơi mua: Torriden

2. Dr.G Red Blemish Clear Hyal Cica Soothing Serum

Là một serum chuyên phục hồi da, dòng sản phẩm của Dr.G sở hữu bảng thành phần dịu nhẹ với Hyaluronic Acid, chiết xuất rau má (Cica), và Panthenol giúp cấp ẩm, làm dịu và củng cố hàng rào bảo vệ da. Little W cho biết cô đặc biệt thích sự dễ chịu mà serum này mang lại - khi thoa lên da cảm giác mát và mượt, rất lý tưởng sau những ngày da bị kích ứng hoặc khô căng. Nhờ khả năng phục hồi nhanh chóng, serum này giúp làn da đều màu hơn, giảm mẩn đỏ, đồng thời hỗ trợ làm mờ vết thâm mụn hiệu quả.

Nơi mua: Jungimsoon

Kết hợp cùng nhau, bộ đôi này vừa se nhỏ lỗ chân lông, vừa làm dịu và phục hồi da - lý tưởng cho những ai có làn da hỗn hợp thiên dầu hoặc da nhạy cảm dễ lên mụn. Giá thành của hai sản phẩm cũng cực kỳ "hạt dẻ" so với chất lượng: mỗi lọ chỉ khoảng 300.000 - 450.000 đồng, nhưng hiệu quả mang lại thì vượt mong đợi.

Tuy nhiên, theo Little W, để làn da cải thiện toàn diện, bạn không nên chỉ chăm chăm vào serum mà quên đi những bước dưỡng cơ bản khác. Cô luôn đảm bảo chu trình chăm sóc gồm: làm sạch sâu (tẩy trang và rửa mặt dịu nhẹ), cân bằng da với toner, dưỡng ẩm với kem phù hợp, và đặc biệt không thể thiếu kem chống nắng vào ban ngày. Chính sự kiên trì và kết hợp đều đặn từng bước đã giúp làn da của cô hồi sinh chỉ sau một tháng.

Với chia sẻ thực tế và hiệu quả rõ rệt, bài đăng của Little W đã nhanh chóng truyền cảm hứng cho nhiều người đang tìm kiếm một giải pháp dưỡng da hiệu quả mà không quá tốn kém. Bộ đôi serum bình dân từ Hàn Quốc - Torriden và Dr.G - xứng đáng trở thành "vũ khí bí mật" trong hành trình làm đẹp của phái nữ hiện đại.