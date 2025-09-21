Lạc vào "nhà hàng fine dinning" của mẹ, chẳng phải nghệ nhân mà món nào cũng tựa tác phẩm nghệ thuật

Sáng sớm, khi cả thành phố còn say giấc ngủ, "quán ăn 5 sao" nhỏ bé của mẹ đã bắt đầu tỏa sáng bằng những món ăn sáng không chỉ ngon miệng mà còn đẹp mắt như tác phẩm nghệ thuật. Bé An Di (9 tuổi) một cô gái nhỏ đam mê nghệ thuật luôn háo hức bước vào không gian ấm cúng với những món ăn được trang trí tỉ mỉ, sáng tạo mỗi ngày.

"Bé nhà mình ăn sáng hoàn toàn ở nhà trước khi đến trường nên mẹ có hẳn bộ sưu tập ảnh "Sáu rưỡi sáng mỗi ngày" - là giờ ăn sáng của cô gái nhỏ nhà mình.

Món mẹ nấu là số 1

Bạn nhỏ mê nghệ thuật nên mẹ cũng ráng bày biện chút xíu để con ăn vừa ngon miệng, vừa ngon mắt. Có những bữa ăn mình chuẩn bị nguyên liệu kỹ lưỡng từ tối hôm trước, mà cũng có những bữa con chỉ ăn vội mẩu bánh mẹ rán nhanh trong năm phút hay chỉ là tô ngũ cốc trộn sữa. Có những ngày con ăn hết sạch trơn, cũng có những ngày con chỉ ăn được nửa phần.

Với cả hai mẹ con thì buổi sáng là khoảng thời gian kết nối với nhau nhiều nhất. Đó là khoảnh khắc trong lúc đợi mẹ bày đồ ăn, con sẽ ríu rít kể về giấc mơ tối qua hay là ý tưởng cho buổi học sáng nay. Còn mẹ thì tranh thủ lúc con ăn lại lọ mọ sáng tạo kiểu tóc cho ẻm để mỗi ngày mỗi vẻ đến lớp" , chị Thái Tuyết Anh, mẹ bé An Di tâm sự.

Món nào cũng vô cùng ngon mắt

Các món ăn khiến hội chị em tưởng như lạc vào cửa hàng 5 sao

Các món ăn đa dạng, đủ dinh dưỡng

Món ăn khiến ai nhìn cũng cảm thấy ngưỡng mộ

An Di là một cô bé đam mê nghệ thuật, con có năng khiếu vẽ vời, yêu thích cái đẹp. Chị Tuyết Anh mong con có thêm nhiều năng lượng tích cực để bắt đầu ngày mới nên dù công việc bận nhưng chị vẫn luôn suy nghĩ, sáng tạo và trang trí các món ăn sáng cho con.

Mỗi ngày, hai mẹ con sẽ thức lúc 6h sáng, con sẽ tự vệ sinh cá nhân, thay đồ, sửa soạn đi học, chị Tuyết Anh thì chuẩn bị bữa ăn. Có những món phải chuẩn bị công phu hơn thì chị sẽ sơ chế vào buổi tối trước khi ngủ để vào hộp cất tủ lạnh, sáng ra là chế biến nhanh chóng.

Động lực để mẹ em bé An Di vào bếp mỗi ngày

"Với mình, thời gian buổi sáng là khoảng thời gian chữa lành nhất, vì mình được kết nối sâu sắc với con qua việc cùng trò chuyện, mẹ sáng tạo trang trí món ăn cho thiệt đẹp, ngắm nhìn con ăn sáng ngon miệng, vui vẻ,…

Sau khi ăn sáng, con sẽ tự đi bộ đến trường (vì trường nằm trong nội khu chung cư và rất gần tòa nhà của Di), mẹ sẽ pha cho mình ly bạc xỉu yêu thích và cũng sửa soạn đi làm. Ngoài những bữa sáng mẹ tự tay chuẩn bị cho con, thỉnh thoảng vào cuối tuần mẹ cũng cùng con làm nhiều món ăn vặt con yêu thích", chị Tuyết Anh trải lòng.

Hội chị em nhanh chóng lưu ngay các món ăn vào thực đơn bữa sáng cho bé

Mỗi món ăn gửi gắm tình yêu của chị Tuyết Anh dành cho con gái

Ai cũng phải khen nức nở những món ăn chị Tuyết Anh nấu không khác gì đầu bếp 5 sao, như lạc vào quán ăn xịn sò nào đó. Món nào cũng ngon, đẹp mắt như những tác phẩm nghệ thuật vậy. Có người mẹ khéo tay, đảm đang thế này, chắc chắn An Di cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Nhiều mẹ cũng nhanh chóng lưu lại thực đơn để có thêm món nấu cho con mỗi ngày.