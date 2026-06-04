Mới đây, một bà mẹ ở Hồ Nam (Trung Quốc) đã có phen hoảng hốt khi phát hiện con trai 9 tháng tuổi vô tình ăn phải gián chỉ trong vài giây chị quay lưng đi lấy thìa.

Theo chia sẻ của chị Bành, hôm đó chị vừa đặt thức ăn lên bàn và quay người đi lấy thìa. Không ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bé đã nhặt được một con gián ở đâu đó và cho vào miệng nhai.

Khi phát hiện sự việc, con gián đã bị bé cắn nát. Người mẹ vội vàng dùng tay lấy dị vật ra nhưng cuối cùng chỉ lấy được một chiếc chân gián.

Sang ngày hôm sau, bé đi ngoài tới 6 lần và nôn 2 lần. Trong phân của trẻ thậm chí còn nhìn thấy các mảnh xác gián chưa được tiêu hóa hết.

Sự việc khiến nhiều phụ huynh giật mình bởi những tai nạn với trẻ nhỏ đôi khi chỉ xảy ra trong vài giây sơ suất.

Vì sao trẻ nhỏ thích cho mọi thứ vào miệng?

Các chuyên gia cho biết hành vi đưa đồ vật vào miệng là biểu hiện rất phổ biến ở trẻ trong giai đoạn gọi là thời kỳ khẩu dục.

Đây là giai đoạn phát triển tự nhiên kéo dài từ khoảng 0 - 18 tháng tuổi, trong đó mạnh nhất là từ 4 - 12 tháng tuổi.

Ở độ tuổi này, miệng là cơ quan nhạy cảm nhất và cũng là "công cụ" giúp trẻ khám phá thế giới.

Nếu người lớn dùng tay để sờ, nắm và cảm nhận đồ vật thì trẻ nhỏ lại sử dụng miệng để nhận biết độ cứng, mềm, nóng, lạnh, hình dạng và kết cấu của mọi thứ xung quanh.

Việc bú, gặm, cắn hay ngậm đồ vật cũng mang lại cho trẻ cảm giác an toàn và dễ chịu.

Theo các chuyên gia, khi nhu cầu khám phá bằng miệng được đáp ứng một cách phù hợp, trẻ có thể: Hình thành cảm giác an toàn và tin tưởng vào môi trường xung quanh. Phát triển khả năng cảm nhận và nhận thức. Học cách tự trấn an cảm xúc khi lo lắng hoặc khó chịu. Tạo nền tảng cho sự phát triển tâm lý và cảm xúc sau này.

Khi lớn lên, trẻ sẽ dần chuyển từ khám phá bằng miệng sang sử dụng tay, mắt và các giác quan khác để tìm hiểu thế giới.

Cấm đoán quá mức có thể gây tác động tiêu cực

Các chuyên gia cảnh báo, nếu trẻ thường xuyên bị ngăn cản một cách thô bạo như: Ép cai sữa đột ngột. Liên tục cấm trẻ mút tay. Không cho trẻ cắn hoặc gặm bất cứ vật gì... thì nhu cầu phát triển tự nhiên trong giai đoạn này có thể không được đáp ứng đầy đủ.

Một số nghiên cứu tâm lý cho rằng điều này có thể liên quan đến việc trẻ lớn lên vẫn duy trì các thói quen như: Mút tay kéo dài. Cắn móng tay. Cắn bút, cắn góc áo. Phụ thuộc vào việc nhai hoặc ngậm đồ vật để giải tỏa căng thẳng.

Tuy nhiên, cha mẹ cũng không nên đi theo chiều ngược lại là đáp ứng mọi nhu cầu bằng núm ti giả, đồ ăn vặt hoặc để trẻ ngậm bất cứ thứ gì muốn ngậm.

Cha mẹ nên làm gì trong giai đoạn này?

Các chuyên gia khuyến nghị:

1. Cung cấp đồ vật an toàn để trẻ gặm

Có thể sử dụng: Vòng gặm nướu. Đồ chơi chuyên dụng cho trẻ mọc răng. Các vật dụng phù hợp với độ tuổi và đảm bảo vệ sinh.

2. Tăng tương tác với trẻ

Nếu trẻ liên tục mút tay vì buồn chán hoặc lo lắng, cha mẹ có thể: Ôm trẻ. Chơi cùng trẻ. Trò chuyện và phản hồi cảm xúc của trẻ.

3. Tạo môi trường sống an toàn

Những vật dụng bẩn, nhỏ hoặc nguy hiểm cần được đặt ngoài tầm với của trẻ, bao gồm: Thuốc. Hóa chất. Pin cúc áo. Côn trùng. Dị vật nhỏ có nguy cơ gây hóc nghẹn.

4. Theo dõi những dấu hiệu bất thường

Nếu sau 18-24 tháng tuổi trẻ vẫn có hành vi gặm cắn quá mức hoặc thích ăn những thứ không phải thực phẩm như: Đất. Tóc. Sơn tường. Giấy... cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để được tư vấn chuyên môn.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng thời kỳ khẩu dục là một giai đoạn phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Điều quan trọng không phải là ngăn cấm hoàn toàn mà là tạo điều kiện để trẻ khám phá thế giới một cách an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc như trường hợp bé 9 tháng tuổi vô tình ăn phải gián chỉ trong vài giây người lớn mất tập trung.

Nguồn: Yangcheng Evening News