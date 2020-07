Từng gây sốt với bức ảnh đi đẻ vẫn đẹp lung linh, mẹ Hà thành lại khoe ảnh mang bầu lần 5 đẹp xuất sắc

Cách đây 3 năm, bức ảnh sản phụ đang nằm trên bàn sinh thường, con vừa ra đời đang được thực hiện da tiếp da với mẹ đã gây bão khắp mạng xã hội vì nhan sắc quá rạng rỡ của bà mẹ này. Khi thông tin từ chủ nhân bức ảnh cho biết chị đã sinh nở 4 lần, các mẹ bỉm sữa càng trầm trồ hơn nữa.



Bức ảnh đi đẻ lần 4 từng "gây bão" của chị Ngọc Ánh.

Chị Ngọc Ánh (sinh năm 1988), nhân vật chính trong bức ảnh nổi tiếng lúc ấy mới đây lại khiến mọi người trầm trồ hơn khi khoe ảnh đang "vác bụng bầu" lần thứ 5.

Kết hôn sớm, đến nay, vợ chồng chị Ngọc Ánh đã có một gia sản khổng lồ là 4 bé: Khương Duy (sinh năm 2007), Như Ý (sinh năm 2009), Bảo An (sinh năm 2013) và bé Phúc An (2017). Ai cũng tưởng gia đình đông con này đã quyết định "chốt sổ" cho đến khi xem bức ảnh cả gia đình 6 thành viên mới đăng trên trang cá nhân cách đây ít giờ, trong đó chị Ngọc Ánh khoe bụng bầu khá to.

Bà mẹ đông con "gia tăng" quân số cho gia đình.

Liên hệ với chị Ngọc Ánh, bà mẹ xinh đẹp cho biết em bé thứ 5 đến với vợ chồng chị hoàn toàn bất ngờ bởi hai vợ chồng vẫn có biện pháp tránh thai đầy đủ: "Lúc phát hiện ra có thai lần này là em bé đã có tim thai rồi. Con đến với mình như số vậy, dù mình vẫn tránh thai đấy chứ. Dù đã kinh nghiệm đầy mình, bầu bé nào cũng chậm kinh là biết luôn mà không hiểu sao lần này không hay biết gì hết. Vợ chồng mình suy nghĩ lắm, bởi 10 đứa con nuôi cũng được nhưng quan trọng là nuôi thế nào, dạy dỗ các con ra sao".

Gia đình hạnh phúc của chị Ngọc Ánh.

Số thành viên gia đình chuẩn bị tăng lên.

Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, vợ chồng chị Ánh chợt nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều người mong có con mà không được, trong khi con đến với mình thì đó là niềm hạnh phúc và may mắn lớn, do đó vợ chồng chị đã quyết định giữ con lại.

Dù nghén nhiều nhưng lần mang bầu này, chị Ánh vẫn rất rạng rỡ.

Tâm sự thêm về lần mang bầu ngoài dự tính này, bà mẹ Hà thành cho biết: "Chồng mình yêu con lắm, rồi may nữa là bọn trẻ con đã lớn cả rồi, anh em biết tự bảo ban nhau, các bé đều tự lập cả nên hai vợ chồng cũng đỡ lo lắng. Từ khi quyết định giữ con lại, hai vợ chồng mình càng yêu nhau hơn, các con thì liên tục xoa bụng, hôn bụng mẹ hỏi thăm em Bún (tên gọi thân mật em bé thứ 5 chị Ánh định đặt cho con). Chồng mình thì càng yêu chiều vợ hơn, lo lắng sức khỏe vợ yếu vì đã sinh nở nhiều quá nên anh liên tục nhắc các con lớn đỡ đần việc nhà cho mẹ".

Hiện tại, chị Ánh đang mang bầu ở tuần thứ 22. Dù đã trải qua 5 lần bầu bí nhưng lần này chị cảm thấy cơ thể mình rất khác: "Mang bầu lần 5 nên mình cũng cảm thấy mệt hơn, nghén nặng nhưng vẫn chịu được. Cả nhà giờ đang mong ngóng từng ngày để được gặp em".