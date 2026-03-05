Từ vẽ nguệch ngoạc, mê đọc sách đến đòi "tự làm tất cả": Giải mã 3 giai đoạn nhạy cảm quan trọng của trẻ 2–6 tuổi

Giai đoạn 2–6 tuổi là “thời kỳ vàng” trong sự phát triển của trẻ. Nếu cha mẹ thấu hiểu và đồng hành đúng cách, con sẽ phát triển tự nhiên, tự tin và độc lập hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu bỏ lỡ hoặc kìm hãm, có thể vô tình ảnh hưởng đến khả năng học tập và tính cách của trẻ sau này.

Dưới đây là 3 giai đoạn nhạy cảm quan trọng mà cha mẹ nhất định nên biết.

1. Giai đoạn nhạy cảm vẽ nguệch ngoạc và tập viết

Từ những nét vẽ loằng ngoằng đến “mật mã” đầu tiên của sự biểu đạt

Bạn có từng đau đầu vì con vẽ đầy tường, bàn ghế, sách vở?

Thực ra, đó có thể là dấu hiệu con đang bước vào giai đoạn nhạy cảm với vẽ và viết.

Giai đoạn này thường kéo dài từ khoảng 2,5 đến 6 tuổi và chia thành 3 bước:

2,5–3 tuổi: Vẽ nét loạn xạ. Trẻ thích vẽ đường cong, chấm, mảng màu nhưng chưa có ý nghĩa rõ ràng.

3–4 tuổi: Bắt đầu vẽ hình có chủ đích. Vẽ hình tròn bảo là quả dưa, vẽ đường thẳng bảo là con rắn.

4–6 tuổi: Bắt chước viết và vẽ theo mẫu. Có thể mô phỏng hình dáng đồ vật hoặc viết những ký tự đơn giản.

Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng cho sự phát triển vận động tinh, khả năng phối hợp tay – mắt và trí tưởng tượng.

Nếu cha mẹ cấm đoán quá mức, có thể:

Làm giảm hứng thú biểu đạt của trẻ

Hạn chế sự linh hoạt của bàn tay

Ảnh hưởng đến việc cầm bút, làm thủ công sau này

Tuy nhiên, cũng không nên ép con học viết chữ quá sớm. Trẻ nhỏ thường thích vẽ hơn viết. Việc luyện chữ sớm có thể khiến con sợ viết khi vào lớp 1.

Cha mẹ nên làm gì?

Chuẩn bị không gian vẽ riêng (bảng dán tường, giấy lớn, bút màu dễ rửa). Khi con khoe tranh, hãy lắng nghe thay vì phán xét.

Thay vì hỏi “Sao vẽ xấu thế?”, hãy hỏi: “Con vẽ cái này là gì vậy? Kể cho mẹ nghe được không?”

Rèn nền tảng viết bằng trò chơi như xếp hình, xâu hạt, ghép chữ nam châm thay vì bắt con luyện chữ.

2. Giai đoạn nhạy cảm đọc sách

Từ “nghe kể chuyện” đến tự xem sách

Giai đoạn này thường từ 3–6 tuổi, cũng chia thành từng bước:

3–4 tuổi: “Chơi sách”. Trẻ xem sách như đồ chơi, thích lật, thậm chí xé.

4–5 tuổi: Thích nghe kể chuyện. Có thể yêu cầu đọc đi đọc lại một cuốn.

5–6 tuổi: Tự xem sách dựa vào tranh, hỏi người lớn khi không hiểu.

Nếu cha mẹ xử lý không khéo, có thể khiến trẻ mất hứng thú đọc.

Ví dụ:

Mắng con khi xé sách → con dần xa cách sách Ép đọc sách con không thích → trẻ thấy đọc là việc khó chịu Hỏi dồn “Con học được gì?” → phá hỏng trải nghiệm đọc

Khi trẻ mất hứng thú đọc, sự chú ý dễ chuyển sang điện thoại, TV, game.

Làm sao nuôi dưỡng tình yêu đọc sách?

Tạo môi trường nhiều sách

Đặt sách ở nhiều góc nhà để con dễ tiếp cận.

Chọn sách phù hợp độ tuổi

3–4 tuổi: tranh rõ ràng, màu sắc tươi, nội dung lặp lại.

4–5 tuổi: truyện tranh tình tiết đơn giản.

5–6 tuổi: sách có nhiều chữ hơn, có chi tiết.

Kể chuyện sinh động

Thay đổi giọng nói, bắt chước tiếng động vật, diễn tả cảm xúc.

Biến đọc sách thành trò chơi

Tìm đồ vật trong tranh, đoán kết thúc, đóng vai nhân vật, vẽ lại nhân vật yêu thích.

Hãy tin rằng: không có đứa trẻ nào không thích đọc, chỉ có đứa trẻ chưa được khơi dậy đúng thời điểm.

3. Giai đoạn nhạy cảm hình thành thói quen sinh hoạt

Thời điểm vàng rèn tính tự lập

Từ 2–6 tuổi, trẻ bước vào giai đoạn muốn “tự làm mọi thứ”: tự ăn, tự mặc đồ, tự đánh răng, tự dọn dẹp.

2–3 tuổi: Thích tự xúc ăn, tự mang tất vì tò mò. 3–4 tuổi: Muốn tự làm nhiều việc hơn như rửa tay, sắp xếp đồ. 4–6 tuổi: Bắt đầu có ý thức thẩm mỹ, tự chọn quần áo, không chịu mặc nếu không thích.

Nếu cha mẹ:

Làm thay quá nhiều → con mất cơ hội rèn kỹ năng

Chê bai liên tục → con mất tự tin

Phủ nhận gu thẩm mỹ của con → con ngại thể hiện bản thân

Cha mẹ nên làm gì?

1. Cho con quyền thử và sai

Trẻ học qua quá trình: làm – sai – sửa – thành thạo.

Đừng sợ con làm đổ cơm hay mặc ngược áo.

2. Dạy kỹ năng bằng cách vui nhộn

Có thể dạy qua trò chơi hoặc bài vè đơn giản để con dễ nhớ khi đánh răng, ăn cơm.

3. Tôn trọng thẩm mỹ của con

Thay vì phủ nhận:

“Xấu quá!”

Hãy gợi ý:

“Con thử phối với đôi giày này xem sao?”

Giai đoạn này chính là bước chuyển từ phụ thuộc sang độc lập.

Điều quan trọng nhất

Mỗi hành vi “khó hiểu” của trẻ đều có thể là tín hiệu phát triển.

Nếu cha mẹ đủ kiên nhẫn, đủ bao dung với sự chậm chạp và sai sót của con, trẻ sẽ lớn lên với:

Sự tự tin

Khả năng biểu đạt tốt

Tình yêu đọc sách

Tính tự lập vững vàng

Nuôi dạy trẻ 2–6 tuổi không phải là kiểm soát, mà là đồng hành và thấu hiểu đúng thời điểm.

Nguồn: Sohu