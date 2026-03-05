Vì sao sản phụ sau sinh mổ lại “run cầm cập”? Bác sĩ nói rõ nguyên nhân, càng thêm thương những người mẹ

Khi sinh bé đầu, vì con to nên mình không thể sinh thường, cổ tử cung mở đến 3 phân rồi “đứng im”, cuối cùng phải mổ lấy thai.

Khi thuốc gây tê được tiêm vào người, những cơn đau khiến mình mất ăn mất ngủ suốt nhiều giờ dần biến mất. Mình cảm nhận được bác sĩ rạch da bụng, cảm nhận được dụng cụ kéo căng thành bụng nhưng không hề đau, nhưng khi nghe tiếng con khóc chào đời, mình bỗng run lên như chiếc lá.

Răng va lập cập, người run bần bật, tay siết chặt ga giường đến trắng bệch. Y tá trẻ nói: “Chị đừng cử động, còn đang khâu.”

Mình nghiến răng đáp: “Em cũng không muốn động đâu, nhưng không kiểm soát được…”

Bác sĩ lớn tuổi giải thích: đó là tác dụng phụ của gây tê, không phải do mình yếu. Sau này mới biết, không chỉ mình mà rất nhiều mẹ cũng từng trải qua cảm giác này.

Cứ 3 mẹ mổ lấy thai thì có 1 người bị run

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Sức khỏe Phụ nữ Quốc tế khảo sát 260 sản phụ mổ lấy thai cho thấy: tỷ lệ run trong lúc phẫu thuật lên tới khoảng 32%.

Tức là cứ 3 mẹ mổ thì có 1 người bị run.

Có mẹ kể lần sinh đầu run đến mức không nói nổi. Đến lần sinh thứ hai, chuẩn bị sẵn túi chườm ấm, nhưng lại không run nữa – vì tâm lý đã thoải mái hơn và được giữ ấm tốt hơn.

Vì sao lại run? Bác sĩ sản khoa nói rõ 4 nguyên nhân

1. Phòng mổ thực sự rất lạnh

Để đảm bảo vô trùng, nhiệt độ phòng mổ thường duy trì khoảng 21–24°C. Ở mức này, bác sĩ mặc đồ phẫu thuật làm việc lâu sẽ không bị đổ mồ hôi (mồ hôi có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn).

Nhưng với sản phụ chỉ nằm trên bàn mổ, phủ một lớp chăn mỏng, nhiệt độ đó khá lạnh.

2. Thuốc gây tê làm rối loạn điều hòa thân nhiệt

Gây tê tủy sống có thể ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Bạn có thể không cảm thấy lạnh, nhưng thực tế thân nhiệt đang giảm.

Khi cơ thể nhận ra sự giảm nhiệt đó, phản xạ tự nhiên là run để sinh nhiệt. Nghiên cứu cho thấy thân nhiệt giảm càng nhiều sau gây tê, nguy cơ run càng cao.

3. Mất máu và truyền dịch nhiều

Trong quá trình mổ, nếu mất máu nhiều hoặc truyền lượng dịch lớn, nguy cơ run sẽ tăng.

Mất máu khiến cơ thể phản xạ run để tạo nhiệt. Trong khi đó, dịch truyền thường mát hơn nhiệt độ cơ thể, làm nhiệt độ bên trong giảm xuống.

4. Căng thẳng và sợ hãi

Một nghiên cứu khác phân tích hơn 500 sản phụ mổ lấy thai cho thấy: căng thẳng và lo lắng là yếu tố nguy cơ độc lập gây run.

Người quá căng thẳng có nguy cơ run cao gấp nhiều lần so với người thư giãn.

Vì vậy, có mẹ sinh lần đầu run dữ dội, nhưng lần sau không run – một phần vì tâm lý đã vững vàng hơn.

Làm sao để hạn chế tình trạng run?

1. Đừng ngại nói “Tôi lạnh”

Khi cảm thấy lạnh, mẹ hãy nói ngay với nhân viên y tế. Bệnh viện có thể sử dụng chăn ấm, thiết bị sưởi.

Có nghiên cứu cho thấy, khi được giữ ấm tích cực, tỷ lệ run giảm đáng kể so với nhóm không được giữ ấm.

2. Sinh thường có thể mang tất

Với mẹ sinh thường, có thể mang tất ấm vào phòng sinh. Nhờ người nhà chuẩn bị áo khoác mỏng hoặc khăn choàng.

Một đôi tất cũng có thể giúp cơ thể giữ nhiệt tốt hơn rất nhiều.

3. Sau sinh nên giữ ấm và uống nước ấm

Sinh xong đừng vội cầm điện thoại. Hãy uống nước ấm, ăn chút đồ nóng để cơ thể hồi nhiệt từ bên trong.

Giữ ấm sau sinh rất quan trọng, vì có mẹ thân nhiệt vẫn tiếp tục giảm trong thời gian ngắn sau đó.

Sinh con vốn đã là một hành trình gian nan

Không chỉ đau đớn, mà còn đủ loại tình huống khiến mẹ bối rối. Việc run cầm cập nghe thì nhỏ, nhưng khi đang nằm trên bàn mổ mà không kiểm soát được cơ thể, thực sự rất đáng sợ.

Làm con, chúng ta càng thêm biết ơn mẹ mình. Làm chồng, càng nên trân trọng người phụ nữ đã sinh con cho mình.

Mẹ nào từng bị run khi sinh không? Chia sẻ câu chuyện của mình nhé.

Nguồn: Sohu