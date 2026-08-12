Tư thế ngủ của trẻ thể hiện "tính cách" khác nhau, liệu có thật không?

Tôi tin rằng mọi người mẹ đều giống như tôi: Chờ con ngủ say rồi lặng lẽ ngồi bên mép giường ngắm nhìn con.

Có những lúc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của con, tôi lại không kìm được cúi xuống hôn vài cái, nhẹ nhàng đắp lại góc chăn, trong lòng thấy ấm áp và bình yên đến lạ.

Nhưng cũng có lúc lại thở dài bất lực:

Đứa trẻ này ngủ chẳng ngoan chút nào! Hết xoay bên này lại trở bên kia, lăn lộn khắp giường, tư thế ngủ đủ kiểu kỳ quặc.

Trước đây tôi chỉ nghĩ tư thế ngủ của con tốt hay xấu đơn thuần là thói quen.

Nhưng thực ra, tư thế ngủ ẩn chứa cảm xúc và trạng thái cảm giác an toàn hiện tại của trẻ. Dáng vẻ của con sau khi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm chính là bức tranh phản chiếu chân thực nhất về nội tâm của bé.

Tại sao nói tư thế ngủ có thể thấy được trạng thái thực sự của trẻ?

Nhiều phụ huynh sẽ thắc mắc: Chẳng phải chỉ là ngủ thôi sao, làm gì mà lắm cầu kỳ thế?

Thực ra, khi con người tỉnh táo, ai cũng sẽ vô thức ngụy trang và kiềm chế bản thân. Nhưng sau khi ngủ thiếp đi, bộ não thư giãn, trút bỏ mọi phòng bị, mọi động tác và tư thế lúc này đều là phản xạ bản năng.

Với trẻ em thì điều này lại càng đúng.

Trẻ không biết che giấu cảm xúc. Những niềm vui, sự căng thẳng, bất an hay mệt mỏi ban ngày đều sẽ âm thầm giấu vào trong tư thế ngủ.

Tư thế ngủ không quyết định tính cách cả đời của trẻ, nhưng nó phản chiếu rất thực tế cảm giác an toàn, trạng thái thể chất và cảm xúc tâm lý của con ở giai đoạn hiện tại — vô cùng chuẩn xác.

4 tư thế ngủ phổ biến tương ứng với tính cách và tâm sự khác nhau của trẻ

Rất nhiều cha mẹ đã nhìn nhận sai về tư thế ngủ của con, chỉ nghĩ là bé nghịch ngợm, hiếu động. Hôm nay tôi sẽ giải mã bốn tư thế ngủ phổ biến, đọc xong bạn sẽ hiểu ngay những suy nghĩ nhỏ nhặt của con mình.

1. Nằm ngửa dang rộng tay chân: Vô tư cởi mở, ngập tràn cảm giác an toàn

Nhiều bé khi ngủ chân tay dang rộng thoải mái, chiếm tới hơn nửa cái giường, giữa đêm thậm chí còn nhích dần xuống tận cuối giường. Chăn chẳng bao giờ đắp nổi, ngủ thế nào cũng thấy rất thả lỏng.

Nhiều phụ huynh hay than phiền tư thế ngủ này của con trông "bá đạo", thiếu hàng lối, nhưng thực ra đây lại là trạng thái tốt nhất.

Trẻ có thể ngủ thả lỏng như vậy chứng tỏ nội tâm cực kỳ thư thái, không khí gia đình nhẹ nhàng, tràn ngập tình yêu thương và bé có đầy đủ cảm giác an toàn. Trẻ không cần phải cảnh giác hay căng thẳng, hoàn toàn yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Những đứa trẻ này đa phần có tính cách cởi mở, vô tư, không để bụng, không tự dằn xé bản thân, gặp chuyện luôn lạc quan và khả năng thích nghi siêu mạnh.

Tất nhiên điều này cũng không phải tuyệt đối.

Cháu trai tôi trước 2 tuổi ngủ rất khép lép, lên 3 tuổi lượng vận động tăng lên, ngày nào cũng chạy nhảy không ngừng nên tối đến chuyển sang tư thế hình chữ "Đại". Đó thuần túy là sự thư giãn thể chất và cũng là tín hiệu của sự trưởng thành.

2. Co quắp cuộn tròn: Tâm tư tinh tế, thiếu cảm giác an toàn

Lại có một nhóm trẻ khi ngủ rất thích co người lại thành một khối nho nhỏ, hai tay ôm ngực, hai chân co lên, quấn chặt lấy chăn giống như một chú mèo nhỏ cẩn trọng.

Nhìn thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thực ra lại rất khiến người ta xót xa.

Con của đồng nghiệp tôi là một ví dụ điển hình. Trước đây bé luôn ngủ rất thả lỏng, nhưng khoảng thời gian mới đi mẫu giáo, đột nhiên mỗi tối đều co quắp cuộn tròn lại.

Sau đó anh ấy mới phát hiện ra, con phải thay đổi môi trường mới nên trong lòng căng thẳng, bất an và hơi lo âu. Khi đã dần thích nghi với cuộc sống ở trường mầm non, tư thế ngủ của bé lại trở về trạng thái thư giãn như trước.

Trẻ thích ngủ co quắp đa phần có tâm tư tinh tế, nhạy cảm, dịu dàng và khả năng quan sát tốt. Nhưng hiện tại trong lòng bé đang có áp lực, bất an, hoặc ban ngày tiếp nhận quá nhiều điều mới mẻ, cần phải co mình lại để tự chữa lành và xoa dịu cảm xúc.

3. Thói quen nằm sấp: Nhạy cảm, tự tìm kiếm sự an ủi

Con gái tôi chính là một em bé điển hình thích nằm sấp.

Lần nào nửa đêm thức dậy tôi cũng lật con nằm ngửa lại, nhưng chưa đầy hai phút sau, bé lại lặng lẽ lật sấp trở lại, gối đầu lên đôi tay nhỏ ngủ rất ngon lành.

Mới đầu tôi rất lo lắng, sợ con bị ngạt thở hay đè ép cơ thể. Sau này tìm hiểu kiến thức nuôi dạy con mới hiểu ra.

Trong tâm lý học, nằm sấp mang lại cho trẻ áp lực nhẹ về thể xác, giống như được ôm trọn vào lòng, tự bản thân nó đã có tác dụng vỗ về.

Những đứa trẻ thích nằm sấp đa số khá nhạy cảm, khả năng đồng cảm cao và tâm hồn mềm mại. Bé rất cần được chăm sóc, chiều chuộng và có thói quen tự tìm kiếm cảm giác an toàn cho mình.

Tuy nhiên cũng có những bé đơn giản là không thích dùng gối hoặc do thói quen, thay đổi thời tiết hay chất liệu ga gối là tư thế sẽ thay đổi, phụ huynh không cần quá lo lắng.

4. Lăn lộn khắp giường: Năng lượng dồi dào, nhiều tâm sự

Tư thế cuối cùng có lẽ là nỗi đau đầu của đa số các bà mẹ: Con ngủ không hề ngoan, cả đêm lật qua lật lại, lăn lộn khắp giường, tư thế biến hóa khôn lường, sáng dậy vị trí đã thay đổi hoàn toàn.

Cháu tôi chính là như vậy, anh trai tôi toàn trêu bé là ngủ mà như đang tập thể dục, lớn lên sẽ cho đi làm vận động viên thể dục dụng cụ!

Trẻ có tư thế ngủ này đa phần tràn đầy năng lượng, hiếu động, tư duy linh hoạt và tính cách nhanh nhẹn.

Tuy nhiên, nếu trẻ liên tục trằn trọc, ngủ không yên giấc thì không đơn thuần là do nghịch ngợm.

Rất có thể ban ngày bé chơi quá mệt, hưng phấn quá đà, hoặc trước khi ngủ ăn quá no gây tích thực, nhiệt độ phòng không phù hợp khiến cơ thể khó chịu nên mới liên tục đổi tư thế.

Cách làm đúng đắn của cha mẹ: Nhìn thấu tư thế ngủ, đọc vị nội tâm của con

Không gắn nhãn: Tư thế ngủ không phải là định luận về tính cách cả đời, đó chỉ là trạng thái theo giai đoạn, không cần phải lo âu mù mịt.

Quan sát kỹ chi tiết: Khi trẻ đột ngột thay đổi tư thế ngủ, phần lớn là do cảm xúc, môi trường hoặc cơ thể có thay đổi nhỏ, hãy kịp thời vỗ về và điều chỉnh.

Trao đủ cảm giác an toàn: Đồng hành nhiều hơn, dịu dàng vỗ về, bầu không khí gia đình thư thái thì tự nhiên trẻ sẽ ngủ thả lỏng và có một nội tâm chan hòa ánh nắng.

Nguồn: Sohu