Những đứa trẻ bị ép vào khuôn khổ quá mức rất khó biết mình thực sự thích gì, cũng không có động lực để theo đuổi điều gì

Nhiều cha mẹ luôn muốn dành cho con những điều tốt nhất. Vì thế, từ giờ giấc sinh hoạt, việc học, cách ăn mặc, lựa chọn bạn bè đến thời gian vui chơi, mọi thứ đều được lên kế hoạch rất kỹ.

Cha mẹ nghĩ rằng càng quản con chặt, con càng dễ hình thành tính kỷ luật, biết nghe lời và trở nên ưu tú.

Nhưng đôi khi, chính sự kiểm soát quá mức ấy lại khiến trẻ dần đánh mất khả năng tự quyết định, không còn hứng thú với việc học, thiếu kỹ năng giao tiếp và thậm chí không biết mình thực sự muốn gì.

Đây chính là điều đáng lo khi trẻ rơi vào trạng thái “4 Không”: học tập không có động lực, không hứng thú với thế giới xung quanh, thiếu kỹ năng giao tiếp và không cảm nhận được giá trị của bản thân.

Khi “ngoan” không còn là một dấu hiệu đáng mừng

Một đứa trẻ luôn nghe lời, làm đúng mọi yêu cầu của cha mẹ thoạt nhìn có vẻ rất dễ nuôi dạy. Nhưng nếu mọi lựa chọn của trẻ đều do người lớn quyết định, sự ngoan ngoãn ấy chưa chắc xuất phát từ tính tự giác.

Trẻ có thể học vì sợ bị mắng, làm bài vì sợ bị phạt, nghe lời để được cha mẹ công nhận.

Lâu dần, trẻ sẽ quen với việc chờ người khác đưa ra quyết định thay mình. Khi không còn ai nhắc nhở, giám sát hay thúc ép, trẻ có thể không biết mình phải làm gì và cũng không còn động lực để cố gắng.

Nói cách khác, kỷ luật được xây dựng hoàn toàn từ áp lực bên ngoài rất dễ biến mất khi áp lực đó không còn.

Sự tự giác thực sự phải đến từ bên trong: trẻ hiểu mình cần làm gì, muốn làm gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

4 dấu hiệu cho thấy trẻ đang bị kiểm soát quá mức

1. Học tập chỉ để hoàn thành nhiệm vụ

Với những đứa trẻ luôn được cha mẹ sắp xếp việc học, mọi thứ đều có lịch cụ thể: mấy giờ học, học môn gì, làm bao nhiêu bài, bao giờ được nghỉ.

Cha mẹ liên tục nhắc nhở, kiểm tra và sửa từng lỗi nhỏ.

Ban đầu, trẻ có thể đạt kết quả tốt. Nhưng nếu việc học lúc nào cũng gắn với sự thúc ép, trẻ rất dễ hình thành suy nghĩ: “Có người nhắc thì mình học, không ai nhắc thì mình không muốn làm.”

Khi lên những bậc học cao hơn và không còn được cha mẹ giám sát sát sao, trẻ có thể bắt đầu trì hoãn, chán học, làm bài đối phó hoặc mất phương hướng.

Một trường hợp được nhắc đến trong nội dung gốc là một cô bé từng luôn đạt thành tích tốt vì được cha mẹ quản lý việc học rất chặt. Nhưng khi bước vào cấp hai, không còn sự giám sát thường xuyên, em bắt đầu chán học và thành tích giảm mạnh. Em thừa nhận rằng suốt nhiều năm, mình học chủ yếu vì bố mẹ yêu cầu chứ chưa từng thực sự yêu thích việc đọc sách.

Điều này cho thấy: thành tích tốt chưa chắc đồng nghĩa với việc trẻ đã có động lực học tập thực sự.

2. Không còn hứng thú với những điều bên ngoài sách vở

Một số cha mẹ vì muốn con tập trung học nên hạn chế tối đa việc chơi, nghịch ngợm hoặc theo đuổi những sở thích mà họ cho là “không có ích”.

Trẻ có thể dành phần lớn thời gian cho sách vở, bài tập và các lớp học thêm nhưng lại có rất ít cơ hội được tự do khám phá.

Khi đó, thế giới của trẻ dần trở nên rất nhỏ.

Trẻ có thể học tốt nhưng không biết mình thích gì. Không biết mình muốn chơi môn thể thao nào, thích hoạt động gì hay tò mò về điều gì. Những trải nghiệm tưởng như rất bình thường trong cuộc sống cũng không còn khiến trẻ hào hứng.

Điều đáng lo là khi trẻ không có sở thích hay niềm vui riêng, các em sẽ khó tìm được điểm tựa tinh thần khi gặp thất bại.

Một đứa trẻ cần nhiều hơn điểm số. Trẻ cũng cần những điều mình yêu thích để cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

3. Ngoan nhưng thiếu kỹ năng giao tiếp

Những đứa trẻ luôn được cha mẹ quyết định thay thường ít có cơ hội tự giải quyết vấn đề.

Khi có mâu thuẫn, cha mẹ đứng ra xử lý. Khi phải lựa chọn, cha mẹ quyết định. Khi gặp khó khăn, cha mẹ nhanh chóng giúp đỡ.

Trẻ vì thế có thể rất ngoan nhưng lại không biết cách bày tỏ suy nghĩ, từ chối một yêu cầu, giải quyết mâu thuẫn hay bảo vệ quan điểm của mình.

Khi bước vào môi trường học tập và xã hội, trẻ dễ trở nên nhút nhát, thụ động, khó hòa nhập hoặc luôn lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình.

Cho con quyền tự giải quyết những vấn đề phù hợp với lứa tuổi không có nghĩa là cha mẹ bỏ mặc con. Đó là cách giúp trẻ từng bước học cách tự đứng trên đôi chân của mình.

4. Luôn cố gắng làm hài lòng người khác nhưng không biết mình muốn gì

Đây có lẽ là điều đáng lo nhất.

Nếu một đứa trẻ thường xuyên được đánh giá bằng những tiêu chuẩn như “ngoan”, “giỏi”, “nghe lời”, trẻ rất dễ nghĩ rằng chỉ khi mình đạt được những điều đó thì mình mới xứng đáng được yêu thương và công nhận.

Điểm cao thì vui. Được khen thì thấy mình có giá trị. Nhưng chỉ cần mắc lỗi, thất bại hoặc không đạt kỳ vọng, trẻ lập tức nghi ngờ chính mình.

Lâu dần, trẻ có thể không biết mình thật sự thích gì, muốn gì hay muốn trở thành người như thế nào.

Bề ngoài có thể vẫn là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và có thành tích tốt. Nhưng bên trong lại có cảm giác trống rỗng vì quá lâu rồi trẻ chỉ sống theo những điều người khác mong muốn.

Cha mẹ nên làm gì để con lấy lại sự chủ động?

Điều trẻ cần không phải là được tự do hoàn toàn. Trẻ vẫn cần những nguyên tắc và giới hạn rõ ràng. Điều quan trọng là cha mẹ cần biết đâu là việc nhất thiết phải quản lý và đâu là việc nên để con tự quyết định.

1. Việc lớn đặt ra nguyên tắc, việc nhỏ cho con quyền lựa chọn

Những vấn đề liên quan đến an toàn, sức khỏe, đạo đức và những giới hạn quan trọng vẫn cần được cha mẹ hướng dẫn.

Nhưng với những chuyện phù hợp với lứa tuổi như mặc gì, chơi gì, sắp xếp thời gian rảnh hay lựa chọn một sở thích, hãy cho trẻ được quyết định.

Có thể lựa chọn của con chưa hoàn hảo. Có thể căn phòng chưa gọn, quần áo chưa thật đẹp hay lịch sinh hoạt chưa hợp lý.

Không sao cả.

Tự quyết định những việc nhỏ chính là cách trẻ học cách chịu trách nhiệm với những lựa chọn lớn hơn sau này.

2. Đừng biến mọi khoảng thời gian rảnh thành “thời gian học”

Không phải phút nào trong ngày của trẻ cũng cần có mục đích.

Trẻ cần được chơi, đọc truyện, vẽ, chạy nhảy, quan sát cây cối, trò chuyện với bạn bè hoặc đơn giản là ngồi yên và không làm gì cả.

Những khoảng thời gian tưởng như “vô ích” ấy lại có thể giúp trẻ phát triển khả năng tò mò, sáng tạo và khám phá.

Tuổi thơ không chỉ cần những giờ học hiệu quả, mà còn cần những khoảng trống để trẻ được sống đúng với sự tò mò tự nhiên của mình.

3. Cho con cơ hội tự thử và tự sửa

Khi con làm sai bài, đừng vội sửa ngay.

Khi con xảy ra mâu thuẫn với bạn, đừng lập tức đứng ra giải quyết.

Khi con gặp một vấn đề nhỏ trong cuộc sống, hãy thử hỏi: “Con nghĩ mình có thể giải quyết thế nào?”

Cha mẹ vẫn có thể ở bên hỗ trợ khi cần, nhưng không nhất thiết phải làm thay tất cả.

Trẻ chỉ có thể học cách giải quyết vấn đề khi được trao cơ hội để thử, sai và thử lại.

4. Đừng chỉ khen con vì con “ngoan” hay “giỏi”

Điểm số quan trọng, nhưng đó không phải thước đo duy nhất về giá trị của một đứa trẻ.

Hãy chú ý cả những điều khác: con có biết quan tâm người khác không, có dám thử điều mới không, có kiên trì khi gặp khó khăn không, có biết nói ra cảm xúc của mình không?

Thay vì chỉ nói:

“Con giỏi quá!”

Cha mẹ có thể nói:

“Bố mẹ thấy con đã rất cố gắng.”

“Con đã tự nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này.”

“Con không đồng ý thì có thể nói cho bố mẹ biết lý do.”

Những lời như vậy giúp trẻ hiểu rằng giá trị của mình không phụ thuộc hoàn toàn vào thành tích hay việc có làm đúng ý người lớn hay không.

5. Bớt mệnh lệnh, tăng đối thoại

Thay vì liên tục nói:

“Con phải học.”

“Con không được chơi.”

“Con phải làm thế này.”

“Con không được làm thế kia.”

Cha mẹ có thể thử hỏi:

“Con định sắp xếp việc này thế nào?”

“Con nghĩ mình nên bắt đầu từ đâu?”

“Con muốn chọn cách nào?”

“Con có cần bố mẹ giúp không?”

Sự thay đổi trong cách nói chuyện tưởng như rất nhỏ nhưng lại giúp trẻ cảm nhận rằng mình có tiếng nói và có quyền tham gia vào những quyết định liên quan đến cuộc sống của mình.

Nuôi con không phải là tạo ra một “đứa trẻ hoàn hảo”

Cha mẹ nào cũng mong con trưởng thành tốt, tự giác và có tương lai rộng mở. Nhưng đôi khi, vì quá mong con thành công, chúng ta vô tình kiểm soát con nhiều hơn mức cần thiết.

Một đứa trẻ được cha mẹ sắp xếp mọi thứ có thể rất ngoan, rất đúng giờ và rất ít khiến người lớn phải lo lắng. Nhưng điều quan trọng hơn là khi không còn cha mẹ bên cạnh, con có biết tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm, biết mình thích gì và có đủ tự tin để bước tiếp hay không?

Nuôi dạy con không phải là tạo ra một phiên bản hoàn hảo theo tiêu chuẩn của người lớn.

Đó là giúp một đứa trẻ từng bước trở thành chính mình.

Cha mẹ vẫn cần đặt ra giới hạn, nhưng bên cạnh những giới hạn ấy cũng cần có khoảng trống. Vẫn cần hướng dẫn, nhưng đồng thời phải trao cho con cơ hội lựa chọn. Vẫn cần quan tâm, nhưng không nhất thiết phải kiểm soát mọi bước đi.

Bởi điều chúng ta mong muốn cuối cùng không phải là một đứa trẻ chỉ biết nghe lời, mà là một người trưởng thành có chính kiến, có khả năng tự quyết định và biết mình muốn sống cuộc đời như thế nào.