Mẹ Khánh Thi "đào" lại khoảnh khắc "cậu cả" Kubi mới 4 tuổi: Bé xíu đã có thần thái sắc lạnh, đúng chuẩn "con nhà nòi"

Mới đây, Khánh Thi khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ lại một đoạn clip ghi lại hình ảnh cậu cả Kubi khi mới khoảng 4 tuổi. Dù còn là một cậu bé nhỏ xíu, Kubi khi ấy đã đứng trên sàn nhảy với những bước chân khá dứt khoát, biểu cảm tập trung và thần thái có phần sắc lạnh, tự tin trước ống kính.

Mẹ Khánh Thi chia sẻ những bước nhảy xuất thần của bé Kubi khi mới 4 tuổi.

Đoạn clip được chia sẻ khi Kubi mới 4 tuổi, cho thấy cậu bé tự tin thực hiện các động tác trên sàn, thậm chí có những biểu cảm, cử chỉ khá chuyên nghiệp so với độ tuổi. Đây là khoảnh khắc được ghi lại khi Kubi tham gia cuộc thi "Liên hoan Các ngôi sao khiêu vũ thể thao Đà Lạt" và đạt Huy chương Bạc.

Đây cũng là lý do Kubi thường xuyên được khán giả gọi vui là một "cậu bé con nhà nòi" của làng dancesport.

Sinh năm 2015, Kubi có tên thật là Nguyễn Minh Cường, là con trai đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển. Sinh ra trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều là những tên tuổi gắn liền với dancesport Việt Nam, Kubi có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc và khiêu vũ từ rất sớm. Và đến giờ khi bước vào tuổi 11, Kubi đã nhận được rất nhiều thành tích đáng nể.

Để có được những bước nhảy ngày càng chuyên nghiệp như hiện tại, bé Kubi không chỉ dựa vào năng khiếu. Cậu bé trải qua quá trình tập luyện đều đặn và nghiêm túc cùng ba Phan Hiển mà mẹ Khánh Thi.

Gia đình từng chia sẻ rằng việc cho các con tiếp xúc với thể thao từ sớm không nhằm ép con phải trở thành vận động viên chuyên nghiệp, mà trước hết giúp con có một lối sống năng động, hạn chế thời gian dành cho điện thoại, máy tính bảng. Nếu Kubi thực sự có đam mê, bố mẹ sẽ hỗ trợ để con phát triển theo khả năng của mình.

Năm 2019, khi mới 4 tuổi, cậu bé từng giành Huy chương Bạc tại "Liên hoan Các ngôi sao khiêu vũ thể thao Đà Lạt". Đây được xem là một trong những dấu mốc đầu tiên trong hành trình thi đấu của Kubi.

Đến năm 2022, thành tích của Kubi tiếp tục gây chú ý khi cậu bé giành 7 Huy chương Vàng tại Giải vô địch Khiêu vũ thể thao nghệ thuật - Linedance Quận 3 mở rộng, qua đó có năm thứ ba liên tiếp đạt thành tích tại giải đấu này.

Một số thành tích nổi bật của bé Kubi:

- Năm 2019: Giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Các ngôi sao khiêu vũ thể thao Đà Lạt.

- Năm 2022: Giành 7 Huy chương Vàng tại Giải vô địch Khiêu vũ thể thao nghệ thuật - Linedance quận 3 mở rộng.

- Năm 2023: Cùng bạn nhảy Linh San (May) giành Huy chương Vàng, vô địch Syllabus World Championship tại Italy; đồng thời giành Á quân Asian Junior Latin Open Cup 2023.

- Năm 2024: Tiếp tục cùng Linh San bảo vệ chức vô địch thế giới, trở thành 2 lần liên tiếp vô địch Syllabus World Championship; đồng thời đạt Quán quân Dancesport trẻ toàn quốc và Top 3 Dancesport trẻ châu Á 2024.

- Năm 2025: Giành 2 Huy chương Vàng ở nội dung Latin và Standard bảng Thiếu nhi II tại Vietnam Dancesport Festival; giành Huy chương Đồng WDSF Asian Dancesport Festival 2025 và Huy chương Vàng WDSF tại TLOC 2025.

- Năm 2026: Cùng Linh San giành 2 Huy chương Vàng tại Giải vô địch Dancesport Đông Nam Á 2026; trước đó giành 2 Huy chương Bạc tại một giải đấu ở Trung Quốc vào tháng 7/2026.

Từ cậu bé 4 tuổi đã có thần thái nổi bật, Kubi của hiện tại đã trở thành một thiếu niên 11 tuổi cao hơn 1,6 m và sở hữu hàng chục huy chương và đặc biệt là hai chức vô địch thế giới liên tiếp.

Điều đáng nói là phía sau những danh hiệu ấy vẫn là hình ảnh một cậu cả được bố mẹ đồng hành sát sao nhưng không đặt nặng chuyện thắng thua. Khánh Thi và Phan Hiển nhiều lần nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là Kubi được trưởng thành trong niềm vui, biết nỗ lực, biết học hỏi và có quyền lựa chọn con đường của mình.