Giai đoạn "nhổ giò" có vài điều phiền phức nhưng lại là tín hiệu tốt: Cha mẹ biết sớm sẽ giúp con tăng cao vượt trội

Trong hành trình nuôi dạy con, chiều cao luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Nhiều cha mẹ không khỏi lo lắng khi thấy con thấp hơn so với bạn bè cùng lứa, thậm chí tìm đến các phương pháp can thiệp đắt đỏ.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhi khoa cho biết, trước khi bước vào đợt tăng trưởng bứt phá (thường gọi là giai đoạn "nhổ giò", cơ thể trẻ luôn phát ra những tín hiệu rất rõ ràng. Nếu cha mẹ tinh ý nhận biết và hỗ trợ kịp thời bằng chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng khoa học, trẻ có thể tăng chiều cao một cách tự nhiên và vượt trội.

Những "tín hiệu vàng" báo hiệu trẻ sắp tăng chiều cao bứt phá

1. Sức ăn tăng đột biến, hay kêu đói

Nhiều phụ huynh bất ngờ khi thấy con bỗng nhiên ăn khỏe khác thường, vừa ăn xong bữa chính đã lại đòi ăn thêm. Đừng vội nghĩ trẻ chỉ đang "thèm ăn", đây thực chất là phản ứng sinh lý tự nhiên khi cơ thể tích lũy năng lượng và dưỡng chất để chuẩn bị cho một đợt phát triển xương mạnh mẽ.

2. Giày dép, quần áo chật hoặc ngắn đi nhanh chóng

Sự phát triển chiều cao của trẻ thường tuân theo quy luật "móng nhà đi trước" : xương bàn chân phát triển trước, sau đó mới đến xương cẳng chân và chiều cao toàn thân.

Do đó, dấu hiệu đầu tiên dễ nhận thấy nhất là giày dép của trẻ bị chật mũi nhanh chóng. Khoảng 2 năm sau khi kích thước bàn chân tăng vọt (thường ở mốc 9 tuổi với bé gái và 11 tuổi với bé trai), trẻ sẽ bước vào đỉnh điểm của giai đoạn "nhổ giò". Bên cạnh đó, lồng ngực và cột sống giãn ra cũng khiến quần áo trở nên ngắn củn, bó sát dù trẻ không tăng cân.

3. Xuất hiện các cơn "đau tăng trưởng"

Trước đợt bùng nổ chiều cao từ 3–12 tháng, nhiều trẻ gặp tình trạng đau nhức mỏi ở vùng bắp chân, đùi hoặc đằng sau đầu gối (ít khi bị ở khớp). Cơn đau thường xuất hiện vào buổi tối hoặc đêm, có thể kèm chuột rút nhẹ nhưng sẽ nhanh chóng dịu đi sau khi nghỉ ngơi, chườm ấm hoặc massage.

Đây là hiện tượng sinh lý bình thường do tốc độ kéo dài của xương nhanh hơn sự phát triển của cơ và dây chằng xung quanh.

Cha mẹ nên làm gì để giúp trẻ "bứt phá" chiều cao?

Khi phát hiện con có những dấu hiệu trên, cha mẹ cần chủ động thực hiện 4 giải pháp dưới đây để không bỏ lỡ đà phát triển của trẻ:

Thay trang phục rộng rãi, thoải mái: Kịp thời đổi giày và quần áo khi trẻ bị chật. Mua giày nên ưu tiên phần mũi thừa khoảng 1 cm để tránh chèn ép xương bàn chân, cản trở sự phát triển tự nhiên.

Tối ưu hóa dinh dưỡng: Khi cơ thể phát tín hiệu tăng trưởng, nhu cầu chuyển hóa của xương tăng gấp nhiều lần. Cần chú trọng bữa sáng và bữa trưa với đầy đủ nhóm chất: protein chất lượng cao (trứng, sữa, thịt nạc, hải sản, đậu phụ) và các vitamin, khoáng chất (canxi, vitamin D3, K2). Hạn chế tối đa đồ ăn nhanh, nước ngọt có gas và đồ ngọt nhiều đường.

Đảm bảo giấc ngủ sâu trước 22 giờ: Hormone tăng trưởng (GH) tiết ra nhiều nhất vào khoảng 22h00 – 1h00 sáng khi trẻ đã đi vào giấc ngủ sâu. Phụ huynh nên tạo thói quen cho con đi ngủ trước 21h30.

Tăng cường các bài tập kéo giãn chiều dọc: Khuyến khích trẻ tham gia các môn thể thao có lực nhảy nhẹ tác động lên đĩa đệm sụn như nhảy dây, bóng rổ, cầu lông, bơi lội hoặc bài tập với xà đơn. Những hoạt động này kích thích tế bào sụn phân chia mạnh mẽ hơn.

Lời khuyên cho phụ huynh

Chiều cao của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó di truyền chỉ đóng góp một phần. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động ngoài trời thường xuyên và giấc ngủ chất lượng mới là những "chìa khóa" giúp trẻ bứt phá vóc dáng tối đa.

Cha mẹ nên tham khảo các bảng chuẩn chiều cao, cân nặng theo độ tuổi do Bộ Y tế hoặc WHO công bố để theo dõi sát sao biểu đồ phát triển của con, từ đó có những điều chỉnh kịp thời và khoa học.

Nguồn: Sohu