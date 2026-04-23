Tư thế ngủ của trẻ sơ sinh có nhiều điều cần lưu ý: Nằm kiểu này là rủi ro nhất

“Bé nằm sấp ngủ ngon hơn, thở đều, lại ít trớ sữa, sao không cho bé nằm sấp?”

“Nghe nói nằm nghiêng giúp tránh méo đầu, có phải khoa học hơn không?”

Trong quá trình nuôi con, rất nhiều bố mẹ từng bối rối trước những câu hỏi như vậy.

Có người lớn tuổi tin rằng “nằm sấp thì thông minh”, có phụ huynh lo “nằm ngửa dễ sặc sữa”, lại có người chọn “nằm nghiêng để đầu đẹp hơn”. Thế nhưng, những quan niệm tưởng như “có lý” này lại có thể vô tình đặt trẻ vào nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng.

Từ năm 1992, khi Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) chính thức khuyến cáo trẻ nên nằm ngửa khi ngủ, tỷ lệ hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) trên toàn thế giới đã giảm hơn 50%. Nhiều nghiên cứu khoa học đã khẳng định: với trẻ từ 0–1 tuổi, nằm ngửa là tư thế ngủ an toàn nhất. Kết luận này cũng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều tổ chức y khoa uy tín khác công nhận.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ cơ sở khoa học của các tư thế ngủ, nhận diện rủi ro của nằm nghiêng và nằm sấp, đồng thời cung cấp hướng dẫn đầy đủ để tạo môi trường ngủ an toàn cho bé.

Vì sao nằm ngửa là an toàn nhất?

1. Giảm nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS)

SIDS là tình trạng trẻ dưới 1 tuổi tử vong đột ngột trong lúc ngủ mà không tìm được nguyên nhân rõ ràng. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong không do bệnh lý ở trẻ từ 1 tháng đến 1 tuổi.

Nghiên cứu cho thấy:

Nằm sấp : mặt úp vào nệm, dễ xảy ra hiện tượng “hít thở lại” khí CO₂ (rebreathing), gây thiếu oxy

Nằm nghiêng : không ổn định, bé dễ lật sang nằm sấp trong khi ngủ

Nằm ngửa : đường thở thông thoáng, cung cấp đủ oxy, giảm nguy cơ ngạt thở

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), sau khi áp dụng khuyến cáo nằm ngửa, tỷ lệ SIDS đã giảm từ 1,2/1000 ca sinh (năm 1990) xuống còn 0,39/1000 (năm 2020), cứu sống hàng chục nghìn trẻ.

2. Giảm nguy cơ ngạt thở thứ phát

Trẻ sơ sinh có cổ yếu, đầu to, khi nằm sấp hoặc nghiêng nếu bị trớ sữa, nghẹt mũi hoặc che kín miệng – mũi, bé khó tự xoay đầu để thoát ra.

Trong khi đó, khi nằm ngửa, nếu trớ sữa, sữa sẽ dễ chảy ra ngoài theo khóe miệng thay vì đi vào đường thở. Phản xạ nuốt và ho cũng hoạt động hiệu quả hơn.

3. Giúp tim phổi hoạt động ổn định

Tư thế nằm ngửa giúp lồng ngực giãn nở tự nhiên, giảm áp lực lên tim và phổi. Các nghiên cứu cho thấy trẻ nằm ngửa có độ bão hòa oxy và nhịp tim ổn định hơn so với nằm sấp.

Ba rủi ro lớn của nằm nghiêng và nằm sấp

Dù nhiều bố mẹ thấy bé nằm sấp ngủ ngon hơn, nhưng rủi ro phía sau là không thể xem nhẹ.

1. Nguy cơ ngạt thở cao

Nằm sấp: mặt áp vào nệm, gối, thú bông hoặc cơ thể người lớn → có thể thiếu oxy chỉ sau vài phút

Nằm nghiêng: dễ lật sang nằm sấp, đặc biệt ở giai đoạn 3–6 tháng

Một khảo sát tại Trung Quốc năm 2023 cho thấy hơn 60% tai nạn khi ngủ của trẻ liên quan đến tư thế không phải nằm ngửa, trong đó ngạt do nằm sấp là phổ biến nhất.

2. Ảnh hưởng đến cung cấp oxy cho não

Nằm sấp lâu dài có thể gây tình trạng thiếu oxy nhẹ nhưng kéo dài, tiềm ẩn ảnh hưởng đến phát triển não bộ.

3. Dễ bị quá nhiệt

Khi nằm sấp, đầu và thân bị che kín, khó tản nhiệt, dễ gây quá nóng – một yếu tố nguy cơ độc lập của SIDS. Nằm ngửa giúp cơ thể thoát nhiệt tốt hơn.

Giải đáp 3 hiểu lầm phổ biến về nằm ngửa

Hiểu lầm 1: Nằm ngửa dễ sặc sữa

Sự thật: Cấu trúc họng giúp bảo vệ đường thở. Khi nằm ngửa, thực quản nằm dưới khí quản, nên sữa khó trào vào đường thở. Nếu trớ, bé vẫn có phản xạ ho và nuốt để xử lý.

Hiểu lầm 2: Nằm sấp giúp ngủ sâu hơn

Đúng là nằm sấp có thể giảm phản xạ giật mình, nhưng cái giá phải trả là tăng nguy cơ ngạt.

Giải pháp an toàn: Dùng khăn quấn hoặc túi ngủ để giảm giật mình mà vẫn giữ tư thế nằm ngửa.

Hiểu lầm 3: Nằm nghiêng giúp tránh méo đầu

Thực tế, nằm một tư thế quá lâu có thể gây lệch đầu, nhưng cách phòng ngừa đúng là:

Cho bé tummy time (nằm sấp khi thức) mỗi ngày khoảng 60 phút

Đổi bên khi bế, cho bú

Thay đổi vị trí đồ chơi để bé xoay đầu

Khi ngủ vẫn nên nằm ngửa.

5 nguyên tắc tạo môi trường ngủ an toàn

Theo AAP, cần tuân thủ nguyên tắc “ABC”:

A (Alone): Bé ngủ riêng, không ngủ chung giường

B (Back): Luôn nằm ngửa

C (Crib): Ngủ trong cũi đạt chuẩn

Ngoài ra:

Không để gối, chăn dày, thú bông trong cũi

Nhiệt độ phòng 22–26°C, không đội mũ khi ngủ

Ưu tiên túi ngủ thay vì đắp chăn

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp giảm hơn 50% nguy cơ SIDS

Có thể dùng ti giả khi ngủ (không ép buộc)

Khám thai và tiêm chủng đầy đủ

Một số trường hợp đặc biệt

Trẻ trào ngược dạ dày: vẫn nằm ngửa, có thể nâng đầu giường theo hướng dẫn bác sĩ

Trẻ đã biết lật: nếu bé tự lật khi ngủ thì không cần chỉnh lại, nhưng khi đặt xuống vẫn nên để nằm ngửa

Trẻ sinh non: càng cần tuân thủ nghiêm ngặt tư thế nằm ngửa

Kết luận

Mỗi nhịp thở của trẻ đều khiến cha mẹ lo lắng. Nhưng khi chọn tư thế ngủ, chúng ta không nên dựa vào kinh nghiệm truyền miệng, mà cần dựa vào khoa học.

Nằm ngửa có thể không phải là tư thế khiến bé “ngủ ngon nhất”, nhưng là tư thế giúp bé an toàn nhất.

Từ hôm nay, hãy kiên trì đặt bé nằm ngửa trong một môi trường ngủ an toàn. Mỗi lần bạn làm điều đó, là một lần bạn đang bảo vệ con theo cách thiết thực nhất.

Bởi điều quan trọng nhất không phải là bé ngủ sâu đến đâu, mà là bé được an toàn để lớn lên mỗi ngày.

Nguồn: Sohu