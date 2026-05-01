4 dầu gội khô "made in Vietnam" giúp tóc giảm bết và bóng nhờn tức thì

Mùa hè nóng ẩm là "ác mộng" với những ai có mái tóc nhanh bết dầu. Chỉ sau vài giờ ra ngoài, tóc đã dễ xẹp xuống, bóng nhờn và mất độ bồng bềnh khiến tổng thể gương mặt trông kém tươi tắn. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian để gội đầu mỗi ngày. Đây là lúc các sản phẩm dầu gội khô trở thành "cứu tinh" giúp mái tóc trông sạch sẽ tức thì. Đặc biệt, nhiều thương hiệu Việt hiện nay đã cho ra mắt những dòng dầu gội khô cực kỳ phù hợp với khí hậu nóng ẩm: vừa giảm bết nhanh, vừa tạo cảm giác mát da đầu mà giá thành lại khá dễ chịu.

1. BareSoul WOW - Gel tinh chất giảm bết, kiềm dầu, khử mùi & làm mát da đầu

BareSoul WOW Scalp Cooling Gel là một trong những sản phẩm nổi bật dành cho những ai thường xuyên gặp tình trạng tóc bết nhanh do dầu thừa và thời tiết nóng. Khác với dầu gội khô dạng xịt truyền thống, sản phẩm có kết cấu gel lỏng nhẹ, giúp thấm nhanh vào da đầu mà không để lại cảm giác bột trắng hay khô tóc. Thành phần Prebiotic, Betaine và cam thảo hỗ trợ cân bằng da đầu, giảm cảm giác bí bách và hạn chế mùi khó chịu do mồ hôi. Sau khi sử dụng, tóc có cảm giác sạch hơn, chân tóc bồng lên nhẹ và đặc biệt là mang lại hiệu ứng mát lạnh rất dễ chịu. Đây là lựa chọn phù hợp cho dân văn phòng, người thường xuyên đội mũ bảo hiểm hoặc cần "refresh" tóc nhanh giữa ngày.

Nơi mua: BareSoul

2. Gội Đầu Khô Hương Thảo Sạch Dầu Ngăn Bết Phồng Tóc Cỏ Mềm

Cỏ Mềm Rosemary Dry Shampoo ghi điểm nhờ công thức thiên nhiên và cảm giác dịu nhẹ trên da đầu. Thành phần hương thảo vốn nổi tiếng với khả năng hỗ trợ làm sạch dầu thừa và giúp tóc trông tơi hơn sau khi sử dụng. Sản phẩm phù hợp với những ai yêu thích mỹ phẩm thiên nhiên hoặc có da đầu nhạy cảm. Chất sản phẩm mỏng nhẹ, không gây nặng tóc và giúp giảm cảm giác bóng dầu khá nhanh. Ngoài khả năng hút dầu, sản phẩm còn để lại hương thơm thảo mộc nhẹ nhàng, tạo cảm giác sạch sẽ dễ chịu. Với những ngày bận rộn hoặc cần làm mới mái tóc trước khi ra ngoài, đây là giải pháp nhanh gọn nhưng vẫn đủ "ổn áp".

Nơi mua: Cỏ Mềm

3. Lotion kiềm dầu bết tóc Happy Hair Day 100ml

Happy Hair Day Oil Control Lotion được nhiều người yêu thích nhờ khả năng giúp tóc sạch bết và bồng bềnh chỉ sau vài phút. Dạng lotion lỏng giúp sản phẩm dễ tán đều trên chân tóc mà không gây vón cục hay để lại cảm giác khó chịu. Sau khi thoa, tóc trông tơi hơn và giảm hẳn độ bóng dầu ở phần chân tóc - khu vực dễ khiến mái tóc nhìn thiếu sức sống. Điểm cộng là sản phẩm khá tiện mang theo, phù hợp để dùng trước những buổi hẹn, đi làm hoặc sau khi di chuyển ngoài trời lâu. Với những người có tóc mỏng, dễ xẹp, đây là lựa chọn giúp "cứu nguy" mái tóc khá hiệu quả.

Nơi mua: Happy Hair Day

4. Chenglovehair - Dầu Gội Khô Dạng Gel Kiềm Dầu

Chenglovehair Dry Shampoo Gel là sản phẩm hướng đến nhu cầu làm sạch nhanh và tăng độ bồng bềnh cho tóc. Dạng gel giúp sản phẩm dễ thẩm thấu vào chân tóc mà không tạo cảm giác khô cứng như một số dòng dầu gội khô dạng bột. Sau khi sử dụng, tóc có cảm giác nhẹ hơn, bớt bết và dễ tạo kiểu hơn đáng kể. Ngoài khả năng kiềm dầu, sản phẩm còn hỗ trợ giữ tóc trông tơi và có độ phồng tự nhiên trong vài giờ. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai thường xuyên phải di chuyển, chụp ảnh hoặc cần giữ mái tóc vào nếp suốt cả ngày.

Nơi mua: Chenglovehair

Tóm lại, dầu gội khô đang dần trở thành món đồ không thể thiếu với nhiều người, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm khiến tóc dễ bết như ở Việt Nam. Các sản phẩm "made in Vietnam" hiện nay không chỉ đa dạng về kết cấu - từ dạng gel đến lotion - mà còn được thiết kế phù hợp với nhu cầu kiềm dầu, làm mát và tạo độ phồng tức thì cho tóc. Dù không thể thay thế hoàn toàn việc gội đầu thông thường, nhưng đây chắc chắn là "vũ khí cứu nguy" cực hữu ích cho những ngày bận rộn hoặc cần làm mới mái tóc nhanh chóng.