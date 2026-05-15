Jang Won Young bán lược thôi cũng thành trend, đẳng cấp "công chúa Kpop" không phải nói suông

Không chỉ là một trong những nữ idol nổi bật nhất thế hệ mới của K-pop, Jang Won Young còn đang chứng minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Mỗi món đồ cô sử dụng, từ son môi, phụ kiện tóc cho tới trang phục đời thường đều dễ dàng trở thành hot trend được giới trẻ săn đón. Và mới đây, nữ idol tiếp tục khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi thương hiệu riêng mang tên Forever Cherry chính thức tung ra sản phẩm đầu tiên.

Không phải mỹ phẩm hay nước hoa như nhiều người dự đoán, item mở màn của thương hiệu lại là một chiếc lược chải tóc cầm tay nhỏ xinh. Ngay khi hình ảnh được công bố, sản phẩm đã nhanh chóng viral khắp các nền tảng mạng xã hội nhờ thiết kế quá đỗi đáng yêu và đậm chất "Won Young core". Chiếc lược được lấy cảm hứng từ hình ảnh trái cherry - biểu tượng gắn liền với thương hiệu Forever Cherry. Thiết kế mang tông hồng pastel ngọt ngào, kết hợp cùng chi tiết dây nơ phía trên, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa trẻ trung. Không ít cư dân mạng nhận xét rằng nhìn qua tưởng món đồ chơi hoặc phụ kiện thời trang hơn là một chiếc lược thông thường.

Chính vẻ ngoài quá xinh xắn ấy đã khiến sản phẩm nhanh chóng trở thành "đạo cụ sống ảo" được nhiều cô gái yêu thích. Chỉ cần cầm trên tay hoặc treo cạnh túi xách, chiếc lược cũng đủ giúp tổng thể outfit thêm phần nổi bật. Đây cũng là lý do nhiều người gọi vui rằng sản phẩm này mang ý nghĩa "3 trong 1" - vừa là lược chải tóc, vừa là phụ kiện thời trang, lại đồng thời giống một món charm trang trí dễ thương. Không dừng lại ở yếu tố ngoại hình, sản phẩm còn được giới thiệu với nhiều công năng chăm sóc tóc. Theo mô tả từ thương hiệu, chiếc lược giúp chải tóc gọn gàng hơn, hỗ trợ giảm xơ rối và hạn chế gãy rụng, từ đó mang lại mái tóc mềm mượt tự nhiên. Phần răng lược được thiết kế khá mềm mại để giảm cảm giác đau da đầu khi sử dụng, phù hợp mang theo để dặm tóc nhanh trong ngày.

Ngoài ra, thiết kế tích hợp móc khóa cũng là điểm khiến item này được đánh giá cao về tính tiện dụng. Người dùng có thể dễ dàng treo lên túi xách, balo hoặc mang theo bên người mà không chiếm quá nhiều diện tích. Với những cô nàng yêu thích sự nhỏ gọn nhưng vẫn muốn giữ hình ảnh chỉn chu, đây rõ ràng là món phụ kiện rất dễ khiến người ta "xuống tiền". Một chi tiết khác khiến fan thích thú chính là phần logo thương hiệu được biến tấu tinh tế từ tên của Jang Won Young. Điều này giúp sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ idol thay vì chỉ đơn thuần là merchandise ăn theo tên tuổi nghệ sĩ. Nhiều người đánh giá đây là bước đi khá thông minh, bởi sản phẩm vừa giữ được tinh thần trẻ trung đúng với hình ảnh của Won Young, vừa đủ thời trang để tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn.

Sau khi mở bán, nữ idol cũng tích cực quảng bá sản phẩm từ mạng xã hội cho tới đời thường. Trong nhiều hình ảnh hậu trường hay ảnh selfie, Jang Won Young thường xuyên cầm theo chiếc lược hoặc gắn nó trên túi xách như một món phụ kiện quen thuộc. Điều này càng khiến độ phủ sóng của item tăng mạnh, bởi fan dễ dàng bị thuyết phục khi thấy thần tượng sử dụng thật thay vì chỉ quảng cáo. Với mức giá khoảng 600 nghìn đồng, chiếc lược nhanh chóng trở thành hot item được nhiều cô gái săn lùng. Dù không phải mức giá quá rẻ cho một chiếc lược cầm tay, nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiền nhờ thiết kế đẹp mắt, tính ứng dụng cao và sức hút từ tên tuổi của Jang Won Young.

Không ít cư dân mạng còn nhận xét rằng sản phẩm này phản ánh rất đúng xu hướng tiêu dùng hiện tại của giới trẻ. Người mua giờ đây không chỉ quan tâm tới công năng, mà còn chú trọng yếu tố thẩm mỹ, khả năng "lên hình" và cảm giác vui vẻ khi sử dụng sản phẩm hằng ngày. Một món đồ càng xinh, càng cá nhân hóa mạnh thì càng dễ viral trên mạng xã hội. Có thể nói, với chiếc lược nhỏ xinh này, Jang Won Young đã có màn mở đầu khá thành công cho thương hiệu riêng. Từ thiết kế, màu sắc cho tới cách quảng bá đều đánh trúng tâm lý của những cô gái trẻ yêu thích sự nữ tính và thời trang. Và có lẽ cũng vì vậy mà dù chỉ là một chiếc lược, món đồ này vẫn đủ sức khiến mạng xã hội "phát sốt" và trở thành item mà hội con gái chỉ nhìn thôi cũng đã muốn rinh ngay về nhà.