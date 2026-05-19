10 mẫu váy liền vừa hack chiều cao, tôn eo thon, vừa khéo che bắp tay cho các nàng diện trong hè này

Những mẫu váy nhẹ nhàng, duyên dáng dành cho các chị em yêu thích phong cách kín đáo, thanh lịch nhưng vẫn muốn toát lên vẻ cao sang chuẩn "dâu hào môn".

Đặc biệt, những thiết kế có tay lỡ, tay phồng nhẹ hoặc tay voan mềm còn giúp che khéo phần bắp tay to, tạo cảm giác thon gọn và nữ tính hơn. Không cần quá hở hay cầu kỳ, chỉ cần phom dáng tinh tế, chất liệu mềm mại và điểm nhấn vừa đủ là đã đủ để nàng nổi bật với vẻ sang trọng, nền nã.

Thiết kế của SIXDO với chất liệu lụa bóng điểm xuyết hoa văn nhẹ nhàng, khéo hack chiều cao và vòng eo thon gọn của các nàng khi diện.

Nơi mua: SIXDO

Thiết kế của Ann Dan lại mang hơi hướng tiểu thư đài các khi có kiểu dáng dài thướt tha cùng họa tiết hoa mong manh, mềm mại.

Nơi mua: Ann Dan

Là váy hai dây nhưng thiết kế của 2Fleus lại nhấn nhá thêm phần áo voan mỏng nhẹ, vừa tạo hiệu ứng mong manh vừa khéo che đi phần bắp tay to của các chị em.

Nơi mua: 2Fleurs

Thiết kế của DICCI là một mẫu váy midi dài tay nhưng họa tiết hoa xanh điểm xuyết luôn tạo cảm giác mát lành khi diện váy.

Nơi mua: DICCI

Chấm bi đang là hot trend trong hè này, và Mayy Fashion không nằm ngoài xu hướng ấy. Với thiết kế này, các chị em đi làm, đi chơi hay dạo phố cà phê cũng đều nữ tính, duyên dáng vô cùng.

Nơi mua: Mayy Fashion

Thiết kế của everluxe tuy là váy sát nách nhưng dáng váy rộng vai này lại góp phần tạo hiệu ứng thu nhỏ bắp tay, giúp vóc dáng cân đối hơn khi diện.

Nơi mua: everluxe

Một thiết kế hội tụ rất nhiều điểm cộng dành cho các chị em. Dáng váy hack chiều cao, tạo hiệu ứng eo thon, đồng thời có thể giúp chị em che đi nhược điểm bắp tay to trong hè này.

Nơi mua: THANH HOA CAO

Tiếp tục là một thiết kế chấm bi nhẹ nhàng ngọt ngào dành cho các chị em trong hè này. Mẫu váy của Emili Studio ghi điểm bởi nét cổ điển đậm chất vintage, cực kỳ tôn dáng dành cho các nàng trong hè này.

Nơi mua: Emili Studio

Không cần kiểu dáng cầu kỳ, mẫu váy hoa của The Miniso lại ghi điểm tuyệt đối nhờ khả năng hack dáng cực kỳ khéo léo.

Nơi mua: The Miniso

Chỉ nhìn thôi là các chị em đã muốn sắm ngay mẫu váy của UYN LEE để đi biển hè này. Thiết kế mềm mại bay bổng với chất vải rủ nhẹ, khéo che phần bắp tay của các chị em, giúp vòng 2 thon thả và vóc dáng mảnh mai hơn mỗi khi diện váy.

Nơi mua: UYN LEE



