Tủ đồ mùa hè tối giản cần có gì: Chị em nên sắm luôn 5 item

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ, nhưng nếu bạn theo đuổi phong cách tối giản, việc mua sắm không nằm ở số lượng mà ở sự chọn lọc. Một vài món đồ "đắt giá" về tính ứng dụng có thể theo bạn suốt nhiều năm, dễ phối, dễ mặc và không bao giờ lỗi mốt.

Dưới đây là 5 item mùa hè mà bất cứ quý cô yêu phong cách tối giản nào cũng nên cân nhắc.

Chân váy màu trung tính

Một chiếc chân váy màu trung tính gần như là "xương sống" của tủ đồ tối giản. So với chân váy họa tiết hoặc màu sắc nổi bật, gam trung tính giúp tổng thể trang phục trở nên thanh lịch và dễ chịu hơn trong những ngày nắng gắt.

Về phom dáng, chân váy chữ A hoặc midi suông là lựa chọn an toàn và linh hoạt nhất. Chúng đủ kín đáo để đi làm, nhưng cũng đủ mềm mại để dạo phố hay hẹn hò cuối tuần. Chất liệu linen, cotton hoặc lụa mỏng sẽ tạo độ rủ tự nhiên, mang lại cảm giác thoáng mát – yếu tố quan trọng trong mùa hè.

Quần màu be

Nếu phải chọn một màu sắc đại diện cho mùa hè của phong cách tối giản, đó chắc chắn là be. Quần màu be mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sáng sủa hơn so với quần đen nhưng vẫn giữ được sự nền nã cần thiết.

Kiểu quần tailored đứng phom hoặc ống rộng nhẹ sẽ giúp tôn dáng và tạo hiệu ứng "kéo dài" đôi chân. Màu be đặc biệt phù hợp với những cô nàng yêu bảng màu tông đất – khi phối cùng trắng, nâu, olive hoặc xanh nhạt, tổng thể sẽ rất hài hòa.

Một công thức đơn giản nhưng luôn hiệu quả: quần be + áo trắng + sandal mảnh. Với môi trường công sở, bạn có thể thêm blazer mỏng cùng tông để tăng độ chuyên nghiệp mà không làm outfit trở nên nặng nề. Quần be chính là ví dụ điển hình cho triết lý "ít mà chất": một món đồ, nhiều hoàn cảnh.

Quần trắng ống suông

Không gì gợi nhắc mùa hè rõ ràng hơn màu trắng. Quần trắng ống suông mang lại cảm giác mát mẻ, tinh khôi và có phần "high-end" nếu được chọn đúng chất liệu.

Khác với quần skinny ôm sát, phom suông hoặc ống rộng giúp tạo sự thoải mái và cân bằng tỷ lệ cơ thể. Khi diện quần trắng, bạn có thể theo đuổi phong cách all-white thanh lịch hoặc phối cùng áo màu trung tính để tạo điểm nhấn nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất là độ dày và độ rủ của vải. Một chiếc quần trắng đẹp cần đủ dày để đảm bảo sự kín đáo, nhưng vẫn mềm mại và thoáng khí. Linen pha hoặc cotton cao cấp thường là lựa chọn lý tưởng.

Áo sơ mi kẻ

Trong tủ đồ tối giản, họa tiết không bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ là được tiết chế. Áo sơ mi kẻ, đặc biệt là kẻ dọc mảnh màu xanh – trắng hoặc đen – trắng, là lựa chọn hoàn hảo để tạo điểm nhấn mà không phá vỡ tinh thần minimal.

So với áo trơn, sơ mi kẻ mang lại chiều sâu thị giác, giúp outfit bớt đơn điệu. Bạn có thể mặc theo kiểu truyền thống, sơ vin gọn gàng cùng quần be hoặc quần trắng; hoặc khoác ngoài áo hai dây như một chiếc layer nhẹ nhàng.

Phom oversized đang được ưa chuộng vì tạo cảm giác thoải mái và hiện đại. Khi kết hợp cùng quần ống suông và sneaker trắng, bạn sẽ có ngay một set đồ năng động nhưng vẫn giữ được sự tinh tế đặc trưng của phong cách tối giản.

Áo sơ mi trắng

Áo sơ mi trắng là món đồ vượt thời gian, không bị chi phối bởi xu hướng và luôn giữ được vẻ thanh lịch riêng.

Một chiếc sơ mi trắng đẹp không chỉ nằm ở màu sắc mà còn ở phom dáng và chất liệu. Cotton poplin, linen hoặc lụa mỏng đều phù hợp cho mùa hè. Bạn có thể chọn dáng vừa vặn để mặc đi làm, hoặc oversized để tạo cảm giác phóng khoáng hơn khi dạo phố.

Áo sơ mi trắng có thể "cân" mọi item còn lại trong danh sách này: phối cùng chân váy trung tính cho vẻ nữ tính, kết hợp quần be để tạo outfit công sở chuẩn chỉnh, hoặc mix cùng quần trắng cho set đồ monochrome hiện đại.

