Bây giờ không phải lúc sắm áo khoác hay áo len, đây mới là 5 item nàng cần nhất để vào hè mặc đẹp luôn

Giữa mùa xuân, thời tiết không còn rét đậm nhưng cũng chưa nóng gắt. Đây chính là khoảng thời gian lý tưởng để nàng rà soát lại tủ đồ và đầu tư những món có thể mặc ngay, và còn đồng hành suốt mùa hè sắp tới. Áo khoác dày hay áo len lúc này chỉ khiến bạn thêm bối rối mỗi sáng. Thay vào đó, hãy tập trung vào 5 item dưới đây: nhẹ nhàng, linh hoạt và cực kỳ dễ phối.

Áo thun

Không cần tìm kiếm đâu xa, áo thun luôn là món đồ phải có của mọi nàng. Giữa tiết trời xuân dịu, một chiếc áo thun cotton thoáng mát, thấm hút tốt chính là lựa chọn hoàn hảo để diện đi làm, đi du lịch lẫn dạo phố.

Nàng nên ưu tiên các gam màu trung tính như trắng, be, xám nhạt hoặc pastel vì vừa dễ phối, vừa tạo cảm giác tươi mới đúng tinh thần mùa hè. Muốn trông gọn gàng hơn, hãy chọn phom vừa vặn, cổ tròn hoặc cổ tim nhẹ để tôn phần cổ và vai.

Áo thun lúc này không chỉ để mặc "cho tiện" – nếu biết cách phối cùng chân váy dài hoặc quần jeans ống suông, tổng thể sẽ trở nên thanh lịch mà vẫn trẻ trung.

Chân váy dài

Giữa mùa xuân là thời điểm lý tưởng để diện chân váy dài vì chất liệu đủ nhẹ tạo cảm giác bay bổng, nhưng vẫn kín đáo khi thời tiết chưa quá nóng. Một chiếc chân váy midi dáng A hoặc dáng suông sẽ giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn hẳn.

Chân váy dài đặc biệt phù hợp với những cô nàng yêu phong cách tối giản kiểu Pháp. Nếu bạn từng mê vẻ thanh lịch của các tín đồ thời trang đường phố tại Paris, chắc chắn sẽ hiểu sức hút của combo áo thun trắng + chân váy midi + giày búp bê.

Điểm cộng lớn nhất của item này là khả năng "cân" nhiều hoàn cảnh: đi làm chỉ cần thêm áo sơ mi sáng màu, cuối tuần đổi sang áo thun ôm nhẹ là đủ nổi bật.

Giày búp bê

Sau một thời gian bị sneaker lấn át, giày búp bê đang dần trở lại và lợi hại hơn xưa. Thiết kế mũi tròn hoặc mũi vuông, chất liệu da mềm hoặc satin giúp tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng, nữ tính hơn hẳn.

Giữa mùa xuân, khi bạn chưa muốn đi sandal nhưng cũng không còn hứng thú với boots, giày búp bê là phương án "an toàn mà đẹp". Chúng kết hợp hoàn hảo với chân váy dài, quần jeans lửng hoặc thậm chí là quần ống rộng.

Chỉ cần chọn tông màu cơ bản như đen, be hoặc đỏ rượu vang, nàng đã có thể diện suốt từ bây giờ đến hết hè mà không sợ lỗi mốt.

Quần jeans

Nếu phải chọn một món đáng đầu tư nhất, đó chắc chắn là quần jeans. Tuy nhiên, thay vì skinny bó sát, xu hướng hiện tại ưu ái dáng suông hoặc ống đứng, vừa thoải mái, vừa giúp đôi chân trông dài hơn.

Một chiếc jeans xanh cổ điển hoặc xanh nhạt sẽ hợp không khí mùa xuân hơn tông quá đậm. Bạn có thể phối jeans cùng áo thun để có set đồ năng động, hoặc kết hợp với áo sơ mi sáng màu để tăng độ chỉn chu.

Điểm hay của quần jeans là khả năng "biến hóa", đi làm hay hẹn hò đều phù hợp. Thêm một đôi giày búp bê là đã đủ hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung mà không cần cố gắng quá nhiều.

Áo sơ mi sáng màu

Giữa tiết trời giao mùa, áo sơ mi sáng màu chính là lớp layer mỏng lý tưởng. Những gam như trắng sữa, xanh baby, hồng phấn hay vàng nhạt không chỉ bắt sáng tốt mà còn giúp gương mặt trông tươi tắn hơn.

Nàng có thể mặc sơ mi như một chiếc áo chính, hoặc khoác nhẹ ngoài áo thun khi trời se lạnh buổi sáng. Khi hè đến, item này vẫn tiếp tục phát huy tác dụng nhờ chất liệu mỏng nhẹ, thoáng mát.

Đây cũng là món đồ giúp cân bằng giữa nét thanh lịch và trẻ trung – đủ nghiêm túc cho môi trường công sở nhưng vẫn mềm mại cho những buổi cà phê cuối tuần.

