Tủ đồ đã có vài chiếc nhưng năm nay tôi vẫn sắm thêm áo sơ mi xanh: Quả thực diện kiểu gì cũng sang, cũng mát lại nịnh dáng tôn da

Có những món đồ cứ âm thầm nằm trong tủ, đến một ngày bỗng "bừng sáng" và trở thành item được nhắc tên nhiều nhất. Mùa hè năm nay, vị trí ấy thuộc về áo sơ mi xanh. Không ồn ào, không cố gắng gây chú ý, nhưng cứ ai khoác lên người là tự nhiên thấy mát mắt, dịu dàng và sang hơn hẳn. Giữa lúc cả thế giới thời trang xoay vần với đủ kiểu trend chóng đến chóng đi, một chiếc sơ mi xanh giản dị lại khiến người ta muốn gắn bó lâu dài.

Tưởng đơn giản mà "biến hóa" khôn lường

Nhìn qua thì sơ mi xanh có vẻ chỉ là một chiếc áo bình thường, nhưng chính bảng màu phong phú của nó mới là điều khiến các nàng mê mẩn. Cùng là "xanh" thôi nhưng mỗi sắc độ lại kể một câu chuyện riêng. Có gam xanh đậm sắc sảo, hiện đại, nhìn vào là thấy chất "phái nữ công sở" bản lĩnh. Lại có gam xanh nhạt phóng khoáng, tự tại, mặc lên cứ như vừa bước ra từ một buổi sáng cuối tuần thảnh thơi.

Điều dễ thương nhất là dù bạn theo phong cách nào, nhẹ nhàng, cá tính hay tối giản cũng luôn tìm được một chiếc sơ mi xanh "đo ni đóng giày" cho riêng mình. Từ sơ mi xanh trơn đến sơ mi kẻ sọc xanh, item này có thể trang trọng, có thể tùy hứng, mà cũng có thể cool ngầu tùy cách bạn mix. Nói cách khác, nó là kiểu áo "chiều" được hầu hết mọi gu thẩm mỹ.

Vừa là đồ công sở, vừa là "áo chống nắng" quốc dân

Một lý do khiến sơ mi xanh được lòng hội chị em bận rộn chính là sự đa năng. Buổi sáng, bạn có thể sơ vin gọn gàng với quần âu hoặc chân váy bút chì để đến văn phòng chỉn chu, lịch sự mà không hề cứng nhắc. Đến chiều tan làm, chỉ cần thả nhẹ áo ra ngoài, xắn tay áo lên một chút là đã có ngay set đồ dạo phố thoải mái.

Chưa kể, trong cái nắng gắt của mùa hè, một chiếc sơ mi xanh chất liệu mỏng nhẹ còn đảm nhận xuất sắc vai trò "áo chống nắng" tự nhiên. Nhẹ tênh, thoáng khí, lại không kén người mặc, đó là điều mà không phải item nào cũng làm được. Bạn vừa được che chắn khỏi tia nắng, vừa giữ được vẻ ngoài tươm tất, chẳng cần đánh đổi giữa "đẹp" và "tiện".

Nếu phải chọn ra một gam màu hợp mùa hè nhất, thì đó chắc chắn là xanh da trời nhạt. Sắc xanh ấy có một khả năng kỳ diệu: nhìn vào là thấy cả tổng thể như được "giảm nhiệt" vài độ. Giữa những ngày oi ả, một chiếc áo mang tông trời trong vắt sẽ khiến bạn trông nhẹ nhõm, thư thái, phảng phất cái phong thái "mây nhẹ gió hiu" mà ai cũng muốn có.

Sơ mi xanh đẹp ở chỗ luôn nhàn nhạt, phơn phớt, chẳng cần tranh giành ánh nhìn với bất kỳ ai. Nó cứ lặng lẽ, thanh thoát, vừa có chút xa cách trầm tĩnh, lại vừa toát lên vẻ thanh lịch thoải mái. Một kiểu đẹp không cố gắng, mà càng nhìn càng cuốn.

Vài gợi ý mix đồ để nàng "chốt đơn" ngay

Để chiếc sơ mi xanh phát huy hết sức quyến rũ, các nàng có thể tham khảo vài công thức dễ áp dụng. Muốn thanh lịch đi làm, hãy kết hợp sơ mi xanh trơn với quần ống suông màu trung tính như be, trắng hoặc xám. Thích sự trẻ trung, bạn chỉ cần phối cùng quần jeans xanh hoặc quần short kaki, thêm đôi sandal hay sneaker là đủ năng động cả ngày dài.

Với những buổi hẹn cuối tuần, sơ mi kẻ sọc xanh sơ vin một nửa cùng chân váy chữ A sẽ mang lại nét vintage nhẹ nhàng. Còn nếu muốn "lên đời" độ sang, đừng quên một vài món phụ kiện tối giản: chiếc túi da trơn, đôi hoa tai nhỏ hay sợi dây chuyền mảnh. Vì bản thân sơ mi xanh đã đủ tinh tế, nên càng để mọi thứ gọn gàng, tổng thể lại càng "đắt".

Nói cho cùng, sức hút của sơ mi xanh không chỉ nằm ở vẻ ngoài. Khi nhịp sống ngày một gấp gáp, mọi thứ xung quanh trở nên khó nắm bắt, thì việc tìm lại được sự an yên trong một món đồ giản dị cũng là một niềm vui bất ngờ. Mặc một chiếc áo khiến mình thấy dễ chịu, thấy là chính mình, đôi khi đó mới là "thời trang" đúng nghĩa nhất.

Vậy nên, nếu tủ đồ mùa hè của bạn vẫn còn đang phân vân nên thêm món gì, hãy thử dành một góc cho chiếc sơ mi xanh. Biết đâu nó sẽ trở thành "chân ái" mà bạn diện đi diện lại cả mùa mà chẳng thấy chán.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Zara

Nơi mua: Chaqi