Kiểu sơ mi “quốc dân” mùa hè: Mặc lên vừa gọn dáng vừa tinh tế

Mỗi mùa hè, bài toán mặc gì đi làm để vừa mát mẻ, thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu, chuyên nghiệp luôn khiến nhiều chị em đau đầu. Áo sơ mi truyền thống tuy thanh lịch nhưng đôi khi tạo cảm giác bí bách trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Trong khi đó, áo hai dây hay áo sát nách lại không phải lúc nào cũng phù hợp với môi trường công sở. Chính vì vậy, sự xuất hiện của sơ mi tay hến đang trở thành lời giải hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, tinh tế mà vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Thiết kế này đang được rất nhiều tín đồ thời trang châu Á yêu thích nhờ khả năng cân bằng giữa nét thanh lịch của áo sơ mi và sự trẻ trung, hiện đại của các mẫu áo mùa hè. Chỉ cần thay đổi một chút ở phần tay áo, tổng thể trang phục đã trở nên mềm mại và thời thượng hơn hẳn.

1. Sơ mi tay hến là gì?

Sơ mi tay hến là kiểu áo có phần tay được cách điệu ngắn, ôm nhẹ vào vai và tạo độ xòe hoặc gập mềm mại giống hình dáng của vỏ sò hay cánh hoa. Thiết kế này không quá cứng nhắc như tay áo sơ mi truyền thống, đồng thời vẫn đủ kín đáo để phù hợp với môi trường làm việc. Điểm đặc biệt của kiểu áo này nằm ở phần vai được xử lý khéo léo, giúp tạo cảm giác mềm mại, nữ tính hơn nhưng không hề bánh bèo. Nhờ đó, người mặc vừa có được sự thanh lịch cần thiết nơi công sở, vừa mang đến cảm giác trẻ trung, hiện đại.

2. Phần tay cách điệu giúp tổng thể tinh tế hơn

Khác với áo sát nách thông thường, sơ mi tay hến có phần tay được mở rộng nhẹ sang hai bên, tạo hiệu ứng che phủ vừa đủ cho phần vai. Đây chính là chi tiết khiến món đồ này được lòng nhiều chị em văn phòng. Phần tay cách điệu giúp tổng thể trang phục trở nên mềm mại hơn, đồng thời tạo điểm nhấn thời trang mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm. Ngay cả khi chỉ diện cùng quần âu hoặc chân váy đơn giản, người mặc vẫn có được vẻ ngoài chỉn chu và cuốn hút. Những gam màu trung tính như trắng, be, xanh navy, xanh olive hay xanh denim đặc biệt phù hợp với kiểu áo này vì giúp tăng cảm giác sang trọng, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

3. Đủ mát mẻ cho mùa hè nhưng vẫn chuẩn công sở

Một trong những ưu điểm lớn nhất của sơ mi tay hến là khả năng mang lại sự thông thoáng. Phần tay ngắn giúp cánh tay được giải phóng khỏi cảm giác bí bách thường thấy ở các mẫu sơ mi dài tay. Khi được may từ chất liệu cotton, linen, rayon hoặc tencel, kiểu áo này càng phát huy tối đa ưu điểm mát mẻ và nhẹ nhàng. Người mặc có thể thoải mái di chuyển, làm việc hay tham gia các cuộc họp kéo dài mà không cảm thấy khó chịu. Đặc biệt, sơ mi tay hến vẫn giữ được sự chuyên nghiệp cần thiết nhờ phần cổ áo và hàng cúc đặc trưng của sơ mi. Vì vậy, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày hè nóng bức.

4. Lưu ý: Không phải ai cũng phù hợp

Dù sở hữu nhiều ưu điểm nhưng sơ mi tay hến cũng có một nhược điểm nhỏ mà chị em cần lưu ý. Do phần tay áo được thiết kế ngắn và tập trung vào khu vực vai, kiểu áo này có thể khiến phần bắp tay trở nên nổi bật hơn. Những người có bắp tay lớn hoặc phần vai ngang thường nên ưu tiên các thiết kế có độ rủ mềm, không quá ôm sát. Ngoài ra, nên chọn chất liệu có độ đứng vừa phải thay vì quá cứng. Điều này giúp tổng thể cơ thể trông thanh thoát hơn và hạn chế cảm giác vai bị ngang hoặc thô.Nếu muốn che khuyết điểm tốt hơn, chị em có thể lựa chọn các gam màu tối hoặc trung tính thay vì những màu quá sáng.

Dưới đây là 1 số mẫu áo mà bạn có thể tham khảo ngay:

Áo sơ mi tay hến OXATYL A08 có khí chất dành cho nữ mùa hè 2024 đi làm chuyên nghiệp chất lụa mát

Nơi mua: OXATYL

Áo xanh dáng croptop tay hến SIXDO (Light Blue Woven Top With Bow-tie)

Nơi mua: SIXDO

Set áo cổ liền đổ tay hến HAGOO phong cách thanh lịch hiện đại [S9065]

Nơi mua: HAGOO

SET ĐỒ LINEN ÁO TAY HẾN PHỐI QUẦN ỐNG SUÔNG MÀU BE – THANH LỊCH VÀ THỜI THƯỢNG ZOMI Z052KE

Nơi mua: ZOMI

Sơ mi tay hến là minh chứng cho việc chỉ cần một thay đổi nhỏ trong thiết kế cũng có thể tạo nên khác biệt lớn về phong cách. Vừa mát mẻ, nữ tính, trẻ trung lại đủ thanh lịch cho môi trường công sở, đây chắc chắn là món đồ đáng có trong tủ đồ mùa hè của mọi chị em. Chỉ cần lựa chọn kiểu dáng phù hợp với vóc dáng và áp dụng những công thức phối đồ đơn giản, bạn sẽ dễ dàng sở hữu vẻ ngoài tinh tế, hiện đại mà không cần tốn quá nhiều công sức mỗi sáng.