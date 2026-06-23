Đám cưới của ái nữ chưởng môn phái Vịnh Xuân - nữ diễn viên, người mẫu Katleen Phan Võ cùng chồng doanh nhân những ngày qua đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô hoành tráng, hôn lễ còn ghi điểm nhờ dàn phù dâu quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của showbiz Việt. Sự xuất hiện của Thảo Nhi Lê, Tú Hảo, Lê Tam Triều Dâng, Emma Lê… nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong đó, Ngọc Trang - một trong những phù dâu trẻ tuổi nhất, là cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo và đầy cuốn hút.

Ngọc Trang (Alissa Hồ) sinh năm 2003, được biết đến là "bông hồng lai" xinh đẹp mang hai dòng máu Việt Nam – Hà Lan. Cô sở hữu hơn 300.000 lượt theo dõi trên Instagram và hơn 200.000 lượt theo dõi trên TikTok, là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào cùng đôi mắt to tròn cuốn hút, Ngọc Trang còn thu hút bởi phong cách thời trang sành điệu, nữ tính và rất có gu. Từ những khoảnh khắc đời thường đến khi xuất hiện tại sự kiện, cô đều ghi điểm với loạt outfit được đánh giá là tinh tế và bắt mắt. Chính vì vậy, không ít chị em xem Ngọc Trang như một gợi ý tham khảo để "bỏ túi" thêm nhiều cách phối đồ trendy và cuốn hút.

Phong cách của Ngọc Trang mang đậm nét nữ tính, yêu kiều và cuốn hút. Vi vu dạo phố, người đẹp lựa chọn chiếc đầm hai dây màu trắng với thiết kế tối giản nhưng đủ sức thu hút ánh nhìn. Chi tiết nhún eo tinh tế kết hợp cùng phom váy xòe nhẹ giúp tổng thể thêm mềm mại, bay bổng và tôn lên vẻ thanh thoát. Không cần cách phối đồ phức tạp, mỹ nữ sinh năm 2003 vẫn dễ dàng khoe trọn nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng mảnh mai, cân đối.

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Ngọc Trang gợi ý cho chị em một set đồ vừa xinh xắn vừa trendy với áo cúp ngực dáng corset ôm gọn, giúp tôn lên vóc dáng một cách tinh tế, kết hợp cùng quần suông trắng mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng thời thượng. Chỉ cần khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài, tổng thể outfit đã trở nên hài hòa, vừa nữ tính vừa sành điệu, phù hợp cho những buổi dạo phố hay cà phê cuối tuần.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo corset, Quần trắng, Áo khoác mỏng

Ai mê style bánh bèo, nữ tính rất nên tham khảo tủ đồ của Ngọc Trang. Cô nàng ghi điểm với diện mạo xinh xắn khi lựa chọn áo cúp ngực dáng rộng màu vàng tươi tắn, kết hợp cùng chân váy ngắn và đôi giày búp bê dễ thương. Tổng thể outfit mang lại cảm giác thoải mái, năng động mà vẫn giữ được nét điệu đà, ngọt ngào.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo cúp ngực, Chân váy, Giày

Thả dáng tại biển, Ngọc Trang gây ấn tượng với set đồ full trắng gồm áo hai dây cách điệu kết hợp cùng chân váy lửng. Phom dáng ôm nhẹ giúp tổng thể trở nên gọn gàng, thanh thoát, mang đến vẻ ngoài nữ tính, thời thượng và đầy cuốn hút.

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