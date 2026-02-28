Từ đầu tháng 3: Mẹ bỉm thuộc con giáp này tài lộc “thức giấc”, tiền bạc khởi sắc, các mẹ có thêm động lực vun vén cho gia đình

Người xưa có câu “một năm khởi đầu từ mùa xuân”. Sau Tết, bước sang tháng 3, khi tiết trời ấm dần lên, nhiều mẹ cũng bắt đầu lên kế hoạch mới: ổn định công việc, tìm thêm thu nhập, hoặc thử sức với một hướng đi nhỏ tại nhà để vừa chăm con vừa có đồng ra đồng vào.

Theo quan niệm tử vi phương Đông, đầu tháng 3 là thời điểm năng lượng mới khởi sinh mạnh mẽ. Một số con giáp được cho là sẽ đón vận may tài chính, giống như măng xuân sau mưa – từng bước vươn lên. Cùng xem đó là những tuổi nào nhé.

1. Tuổi Tý: Nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, tiền vào từ nhiều hướng

Các mẹ tuổi Tý vốn nổi tiếng tháo vát, xoay xở giỏi. Bước sang đầu tháng 3, vận tài chính của tuổi Tý được dự báo có tín hiệu tích cực.

Với các mẹ đi làm: công việc có thể trôi chảy hơn, dự án tưởng chừng bế tắc lại tìm được lối ra, thu nhập chính ổn định và có dấu hiệu tăng nhẹ. Với các mẹ đang ở nhà chăm con: có thể xuất hiện cơ hội làm thêm online, bán hàng nhỏ, cộng tác viết bài, kinh doanh handmade… Nếu biết tận dụng thế mạnh của mình, nguồn thu phụ sẽ giúp “bỉm sữa không còn là gánh nặng”.

Tuy nhiên, lời khuyên dành cho các mẹ tuổi Tý là: có lộc thì càng phải tỉnh táo. Đừng vì thấy may mắn mà đầu tư quá tay. Với mẹ bỉm, an toàn và ổn định vẫn là ưu tiên hàng đầu.

2. Tuổi Thìn: Có quý nhân nâng đỡ, tài chính rộng mở

Tuổi Thìn thường mang năng lượng tự tin và mạnh mẽ. Đầu tháng 3 này, vận may của các mẹ tuổi Thìn được cho là gắn liền với yếu tố “quý nhân”.

Điều đó có thể hiểu theo cách rất đời thường:

Có người giới thiệu việc làm phù hợp sau sinh. Có bạn bè rủ hùn vốn kinh doanh nhỏ. Có sếp tạo điều kiện linh hoạt thời gian cho mẹ có con nhỏ.

Nhờ vậy, thu nhập của tuổi Thìn có cơ hội cải thiện đáng kể. Với những mẹ đang ấp ủ kế hoạch khởi nghiệp nhỏ tại nhà, đây có thể là thời điểm tốt để bắt đầu.

Dù vậy, đừng quên rằng mối quan hệ tốt đẹp cần được xây dựng bằng sự chân thành. Tài lộc bền vững luôn đi cùng uy tín và trách nhiệm.

3. Tuổi Thân: Linh hoạt, sáng tạo, dễ có “lộc bất ngờ”

Tuổi Thân vốn nhanh nhạy, nhiều ý tưởng. Từ đầu tháng 3, vận may tài chính của tuổi này có xu hướng đến từ sự linh hoạt và dám thử.

Một ý tưởng bán hàng online tưởng chừng đơn giản lại được thị trường đón nhận. Một sản phẩm mẹ tự làm cho con lại trở thành món đồ nhiều người hỏi mua. Thậm chí có những khoản “lộc nhỏ” như trúng thưởng, hoàn tiền, ưu đãi bất ngờ.

Tuy nhiên, “lộc bất ngờ” chỉ nên xem là niềm vui, không nên quá phụ thuộc. Với mẹ bỉm, điều quan trọng vẫn là xây dựng nền tảng tài chính ổn định, tiết kiệm đều đặn cho con.

4. Tuổi Dậu: Chăm chỉ vun vén, tiền bạc tăng chậm mà chắc

Nếu tuổi Dậu không thấy tiền vào ào ạt, cũng đừng lo. Vận tài chính của tuổi này thiên về bền vững.

Đầu tháng 3 là thời điểm tuổi Dậu:

Làm việc chăm chỉ và được ghi nhận xứng đáng. Bắt đầu biết quản lý chi tiêu khoa học hơn. Quan tâm đến tiết kiệm, bảo hiểm, quỹ dự phòng cho con.

Với mẹ bỉm, đây là kiểu tài lộc đáng quý nhất: không ồn ào nhưng đều đặn. Tiền có thể không đến dồn dập, nhưng từng chút một tích lại sẽ tạo nên cảm giác an tâm lâu dài.

Tài lộc không chỉ là “trời cho”, mà còn là nỗ lực của các mẹ

Dù thuộc con giáp nào, các chuyên gia phong thủy vẫn thường nhấn mạnh: “Ba phần do vận, bảy phần do cố gắng”.

Với mẹ bỉm sữa, tài lộc không chỉ là con số trong tài khoản, mà còn là:

Sức khỏe đủ tốt để chăm con. Tinh thần vững vàng trước áp lực. Sự chủ động học hỏi kỹ năng mới. Và một khoản dự phòng để không quá lo lắng về tương lai.

Nếu bạn thuộc một trong những con giáp trên, hãy xem đây như một lời động viên để mạnh dạn hơn trong kế hoạch tài chính của mình. Còn nếu không, cũng đừng buồn — mỗi người có một “mùa xuân tài lộc” khác nhau.

Điều quan trọng nhất, vẫn là sự bình an và ấm êm trong gia đình. Khi mẹ vững vàng, con mới lớn lên trong an tâm. Và đó mới chính là “tài sản” quý giá nhất của mỗi gia đình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm