Nếu bé phát ra những tín hiệu này, mẹ hãy dừng cho bú ngay! Nhiều mẹ hối hận vì biết quá muộn

Nhìn con “ừng ực” uống sữa, bụng nhỏ tròn xoe sau mỗi cữ bú, hẳn người mẹ nào cũng thấy ngọt ngào và mãn nguyện. Không ít mẹ nghĩ: “Cho con bú thêm chút nữa, ăn nhiều mới mau lớn.”

Nhưng bạn có biết, đôi khi sự yêu thương với suy nghĩ “vì con” ấy lại vô tình khiến bé khó chịu?

Bé không phải cứ khóc là đói

Nhiều mẹ mới sinh thường cho rằng: bé khóc là đói, bé mút tay là đói, cứ mở miệng là phải cho bú. Thực ra, trẻ nhỏ thông minh hơn chúng ta nghĩ. Các con biết cách “báo hiệu” khi đã no, chỉ là người lớn dễ bỏ qua những tín hiệu đó.

Những dấu hiệu bé đã no:

1. Bé đẩy ti hoặc bình sữa ra ngoài.

2. Tốc độ bú chậm lại rõ rệt, bú vài ngụm rồi dừng.

3. Bú không tập trung, dễ bị phân tâm bởi tiếng động xung quanh.

Đó là lúc dạ dày của bé đã gần đầy.

Khi bé chủ động nhả ti, quay mặt đi, hoặc dùng lưỡi đẩy núm vú ra, thậm chí mím chặt môi không hợp tác – đó chính là lời “từ chối” rõ ràng nhất: Con no rồi.

Ép bú có thể khiến bé “phản đối”

Nếu mẹ vẫn cố cho bú thêm, bé có thể:

- Cáu kỉnh, ưỡn người ra sau

- Vung tay chân khó chịu

- Ợ hơi liên tục

- Trào sữa ở khóe miệng

- Thậm chí nôn thành từng ngụm lớn

Đó không phải là bé làm nũng, mà là dạ dày đã quá tải.

Dạ dày của bé nhỏ hơn mẹ tưởng

Dạ dày trẻ sơ sinh lúc mới chào đời chỉ nhỏ như một quả anh đào. Đến khi đầy tháng cũng chỉ cỡ một quả trứng gà.

So sánh “con nhà người ta uống 120ml, con mình mới 60ml” chỉ khiến mẹ thêm lo lắng. Mỗi bé có nhu cầu và nhịp bú khác nhau. Không có con số chung cho tất cả.

Hậu quả của việc cho bú quá mức

Cho bé ăn quá nhiều có thể gây:

Đầy hơi, chướng bụng

Ngủ không yên, quấy khóc ban đêm

Hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức

Ảnh hưởng khả năng hấp thu dinh dưỡng

Về lâu dài, bé có thể mất dần khả năng tự cảm nhận đói – no, dễ hình thành thói quen ăn uống không lành mạnh khi lớn lên.

Hãy tin vào tín hiệu của con

Lần tới khi cho bé bú, mẹ hãy chậm lại một chút. Quan sát gương mặt mãn nguyện của con khi đã no, cách bé thả lỏng cơ thể, nằm yên trong vòng tay mẹ – đó mới là khoảnh khắc trọn vẹn nhất.

Tin vào con, và cũng tin vào bản năng làm mẹ của chính mình. Yêu thương đúng cách không phải là cho thật nhiều, mà là biết dừng lại đúng lúc.