"Cần cả ngôi làng để nuôi dạy 1 đứa trẻ": Tại sao mẹ hiện đại không nên cố biến mình thành siêu nhân toàn năng?

Trong kỷ nguyên của sự kết nối số, nghịch lý thay, các bà mẹ lại đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Xu hướng "Real-life Village" (Ngôi làng đời thực) bùng nổ trong năm 2026 như một lời hồi đáp mạnh mẽ: Để nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc, chúng ta cần cả một cộng đồng, chứ không chỉ là một người mẹ kiệt sức.

Ngôi làng đời thực ( Real-life Village) là gì?

Real-life Village là khái niệm chỉ mạng lưới hỗ trợ ngoài đời thực giúp cha mẹ nuôi dạy con.

Hiểu đơn giản, đó là “ngôi làng” gồm: Ông bà, họ hàng; hàng xóm; bạn bè thân thiết; nhóm chơi của con; giáo viên; cộng đồng địa phương...

Khái niệm này nhấn mạnh rằng nuôi con không nên chỉ có 2 vợ chồng xoay xở, mà cần sự hỗ trợ thực tế – những người có thể giúp trông con, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ khi cha mẹ mệt mỏi.

Cái bẫy của "Làm mẹ đơn độc"

Trong vài thập kỷ qua, cấu trúc gia đình hạt nhân và sự đô thị hóa đã đẩy nhiều người mẹ vào trạng thái nuôi con "độc lập". Chúng ta cố gắng làm tất cả: từ nấu ăn hữu cơ, giáo dục sớm, đến phát triển sự nghiệp, đồng thời duy trì một hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ Macaroni KID, việc thiếu vắng sự hỗ trợ trực tiếp đã dẫn đến tỷ lệ kiệt sức (burnout) ở các bà mẹ tăng cao kỷ lục. "Ngôi làng" truyền thống – nơi hàng xóm, họ hàng cùng trông chừng đứa trẻ đã bị thay thế bằng những nhóm chat online vô hồn, nơi chỉ có lời khuyên mà thiếu đi đôi bàn tay giúp đỡ thực sự.

"Real-life Village": Sự trỗi dậy của những cộng đồng hữu hình

Xu hướng năm 2026 không còn là những hội nhóm Facebook hàng ngàn thành viên, mà là những "Micro-communities" (Cộng đồng vi mô) ngay tại nơi sinh sống. Các bà mẹ đang chủ động kết nối lại để tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau:

Sự trở lại của "ông bà": Thay vì gửi con cho bảo mẫu, nhiều gia đình thiết lập mô hình đa thế hệ hiện đại, nơi ông bà đóng vai trò là "cố vấn" và người giữ lửa truyền thống, giúp trẻ có sự kết nối cội nguồn.

Mô hình Co-parenting giữa các gia đình bạn bè: Những nhóm bạn cùng nuôi con nhỏ (Pod-parenting) đang chia sẻ gánh nặng bằng cách luân phiên nấu ăn, đón con hoặc tổ chức các buổi chơi chung vào cuối tuần để cha mẹ có thời gian nghỉ ngơi.

Cộng đồng địa phương (Local Village): Các buổi họp nhóm tại thư viện, công viên hay những hội nhóm bỉm sữa cùng khu phố đang lấy lại vị thế. Tại đây, sự giúp đỡ là "người thật, việc thật": một bát canh khi mẹ ốm, hay trông giúp con 15 phút để mẹ đi chợ.

Lợi ích đa chiều từ việc "Phân tán gánh nặng"

Việc xây dựng lại "ngôi làng" không chỉ là giải cứu người mẹ, mà còn mang lại giá trị to lớn cho trẻ em:

Đối với trẻ: Trẻ được tiếp xúc với nhiều hình mẫu người lớn khác nhau (role models), học cách thích nghi với các quy tắc xã hội đa dạng và phát triển trí tuệ cảm xúc vượt trội.

Đối với mẹ: Giảm thiểu áp lực tinh thần, ngăn ngừa trầm cảm sau sinh và giúp mẹ có không gian để tái tạo năng lượng sáng tạo.

Đối với cộng đồng: Thúc đẩy sự gắn kết, lòng tin và sự an toàn trong khu dân cư.

Cách để bạn bắt đầu xây dựng "Ngôi làng" của riêng mình

Nếu bạn đang cảm thấy quá tải, đừng cố gắng trở thành "Siêu nhân". Hãy bắt đầu xây dựng ngôi làng của mình qua những bước nhỏ:

Học cách yêu cầu giúp đỡ: Đừng coi việc nhờ vả là biểu hiện của sự yếu kém. Hãy bắt đầu từ việc nhờ ông bà hoặc bạn thân giúp một việc nhỏ mỗi tuần.

Chủ động kết nối tại địa phương: Hãy chào hỏi người mẹ ở sân chơi, tham gia các hoạt động cộng đồng gần nhà.

Thiết lập quy tắc "Có đi có lại": Một cộng đồng bền vững dựa trên sự hỗ trợ hai chiều. Hôm nay bạn giúp tôi đón con, ngày mai tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị bữa tối.

Lời kết

Một người mẹ hạnh phúc là người mẹ biết rằng mình không đơn độc. Đừng để ngôi nhà của bạn trở thành một "ốc đảo" biệt lập. Hãy mở cửa, bước ra ngoài và cùng nhau tái thiết lập những "ngôi làng đời thực" – nơi yêu thương được sẻ chia và áp lực được vơi bớt.

Nguồn tham khảo: Macaroni KID & Community Psychology Research 2026