Từ da mụn sưng đỏ, lỗ chân lông to, cô bạn này đã làm gì để lấy lại làn da đẹp phát hờn, căng mướt không tì vết?

Chai serum này gồm những hoạt chất trị nám mạnh mẽ, kết hợp Vitamin C, E cùng các thành phần chống oxy hóa bổ sung được thiết kế để nâng cấp độ trung hòa các gốc tự do lên mức cao nhất. Không cần hydroquinone, không bào mòn, không gây bong tróc đỏ da, cơ chế trị nám của Even Tone Correcting dùng những siêu dưỡng chất với công nghệ đi sâu đến màng tế bào kìm hãm sự tăng sinh hắc tố melanin, đánh bay những vết nám cứng đầu, làm sáng da, đồng thời nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh hơn mỗi ngày