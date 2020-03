Từ chỗ da sần sùi đầy mụn thâm, cô nàng này đã tự "hô biến" da khỏe đẹp với quy trình skincare 80% là đồ bình dân dễ kiếm

Một loại kem dưỡng trắng da, mờ thâm mụn hay ho khoá các lớp dưỡng da trước đó mà cô bạn giới thiệu chính là Red C Cream với thành phần độc đáo, kết hợp vitamin C và Niacinamide giúp cải thiện tông da, cung cấp độ ẩm cho da ngậm nước. Red C Cream có kết cấu dạng cream trắng đục, không tạo cảm giác bết rít, thấm nhanh, được hãng giới thiệu làm mờ thâm mụn, sáng da cực tốt cũng như bảo vệ da khỏi những tác nhân có hại bên ngoài.