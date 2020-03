Các thành phần skin care “không đội trời chung”, kết hợp lại sẽ phá tanh bành làn da của bạn

Ngày qua ngày không kể sáng hay tối, bạn đều thực hiện rất nhiều bước dưỡng da với rất nhiều loại sản phẩm khác nhau. Từ dưỡng ẩm đến trị mụn rồi chống lão hóa và đương nhiên kem chống nắng là không bao giờ được thiếu, mỗi sản phẩm lại có thành phần chuyên biệt riêng, và thực tế thì không phải loại nào cũng có thể kết hợp cùng nhau. Một số thành phần là "kẻ thù" của nhau, nếu kết hợp sẽ khiến làn da bị tàn phá không thương tiếc.

* Những thành phần không đội trời chung

Retinol và AHA/BHA: Da bị quá tải, sưng tấy mẩn đỏ, càng nhạy cảm hơn

AHA/BHA là một dạng tẩy da chết hóa học cực kỳ phổ biến còn retinol là một chất chống oxi hóa mạnh, nếu sử dụng đơn lẻ mỗi chất đều giúp tái tạo da cực kỳ hiệu quả. Nhưng nếu kết hợp cùng lúc, hai hoạt chất tác động cực mạnh lên da, da bạn rất dễ bị quá tải, sưng tấy mẩn đỏ hay dị ứng là điều khó tránh. Da thậm chí còn nổi mụn chi chít và càng nhạy cảm với tia UV, dẫn đến các vết thâm nám tàn nhang phát triển mạnh mẽ.

Axit salycylic và axit glycolic: Khiến da khô bong tróc



Đây là những chất có mặt rất thường xuyên trong các loại mỹ phẩm với những công dụng khác nhau. Axit salicylic thường thấy trong sản phẩm trị mụn, còn axit glycolic giúp tái tạo da, tẩy tế bào chết. Tuy nhiên không thể dùng chung hai loại sản phẩm chứa thành phần này bởi chúng sẽ khiến da bạn trở nên siêu khô, căng và rất khó chịu. Các đốm tàn nhang có thể biến mất nhưng thay vào đó là những vết nhăn, châm chim, da bong tróc xuất hiện nếu dùng hai thành phần này cùng nhau.

Vitamin C và benzoyl peroxide (BPO): Càng dùng nhiều da càng bị viêm, vitamin C mất đi tác dụng

Vitamin C làm da căng bóng, đàn hồi, có tác dụng tích cực trong việc chống lão hóa da. Benzoyl peroxide thường có trong các sản phẩm trị mụn. Các bác sĩ da liễu khuyên rằng không nên dùng vitamin C với những sản phẩm chứa benzoyl peroxide bởi vì benzoyl peroxide sẽ khiến vitamin C nhanh bị oxi hóa khiến vitamin C hoàn toàn mất đi công dụng, có dùng cũng như không.

Vitamin C và axit alpha hydroxy (AHA): Khiến da bị tổn thương, da bị mất cân bằng tự nhiên



Axit alpha hydroxy (AHA) thay đổi độ pH của Vitamin C, khiến tác dụng chống lão hóa không còn hiệu quả. Nếu bạn đang dùng sản phẩm có chứa axit glycolic (cũng là một loại AHA), có thể chuyển sang các loại chống lão hóa khác với thành phần thích hợp hơn như tinh chất trà xanh và resveratrol.

* Những cặp bài chùng hoàn hảo

Axit hyaloronic (HA) và retinol: Bổ sung độ ẩm cho da, giảm sưng viêm

Như bạn đã biết retinol là một chất chống oxi hóa mạnh, tác động khiến lớp da chết bong chóc và kích thích tế bào mới phát triển giúp da mịn màng căng bóng hơn. Vậy nên sau khi dùng retinol da sẽ rất khô, bạn luôn cần một sản phẩm có hyaloronic để dưỡng ẩm, giúp làm dịu làn da. HA cũng giúp làm giảm hư tổn xuất hiện khi dùng retinol.

AHA/ BHA và Caramides: Bảo vệ làn da, giúp da trắng sáng đều màu

Cũng tương tự như cặp đôi hoàn hảo ở trên, AHA/BHA tẩy da chết nhẹ nhàng khiến da bong chóc và bị khô, da mất đi độ ẩm và lớp dầu tự nhiên. Bổ sung thêm chất caramides sẽ giúp cân bằng độ ẩm và độ dầu tự nhiên của da, giúp da nhanh sáng mịn, đều màu và tươi trẻ hơn.

Vitamin C và kem chống nắng: Da trắng sáng, không lo cháy nắng

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp đánh bật các gốc tự do được hình thành từ tác hại của ô nhiễm môi trường. Trong khi, kem chống nắng sẽ giúp bạn chống lại: UVA gây tổn thương sợi collagen, elastin và cấu trúc da; UVB khiến da bị bỏng rát, tăng nguy cơ gây ung thư da. Cả hai thành phần này khi kết hợp với nhau sẽ giúp bạn nâng tầm bảo vệ da trước những tác hại ngoại lai. Bạn nên dùng vitamin C vào buổi sáng trước khi dùng kem chống nắng để tăng tối đa hiệu quả chống nắng cho da.

Retinol, AHA/ BHA và kem chống nắng: Bảo vệ vẹn toàn cho làn da

Retinol, AHA/ BHA đều có chung công dụng tẩy da chết, kích thích tế bào da mới phát triển. Tế bào da mới rất mỏng manh và nhạy cảm nên rất dễ bị kích ứng trước tác động ngoại lai và đặc biệt là dễ hư tổn dưới ánh nắng mặt trời. Bởi vậy, bạn cần thoa kem chống nắng cẩn thận vào mỗi buổi sáng, bôi lại đều đặn trong ngày để phát huy 100% hiệu quả bảo vệ da dưới ánh mặt trời; nếu không, tình trạng da đen sạm, sự xuất hiện sớm của các vết thâm nám, nếp nhăn, mụn… sẽ là những điều hoàn toàn có thể xảy ra.