Bố mẹ đừng quên từ 1/7, trẻ em đi ô tô bắt buộc phải có ghế an toàn!

Từ ngày 1/7, một quy định mới liên quan đến việc bảo vệ trẻ em khi đi ô tô chính thức có hiệu lực, yêu cầu trẻ em phải được sử dụng thiết bị an toàn phù hợp khi ngồi trên xe. Đây không chỉ là quy định nhằm tăng cường xử phạt, mà quan trọng hơn là để giảm thiểu nguy cơ chấn thương, tử vong cho trẻ nếu xảy ra va chạm giao thông.

Nhiều phụ huynh vẫn có thói quen bế con trên tay, để trẻ ngồi lòng người lớn hoặc cho trẻ ngồi ghế trước vì nghĩ "đi gần", "đi chậm", "chỉ vài phút là tới". Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn giao thông khẳng định, không có quãng đường nào là đủ ngắn để loại bỏ rủi ro tai nạn.

Từ 1/7/2026, các mẹ không bế con ngồi ô tô như thế này có thể sẽ bị phạt!

Vì sao trẻ bắt buộc phải ngồi ghế an toàn?

Khác với người lớn, cơ thể trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện. Đầu của trẻ chiếm tỷ lệ lớn so với cơ thể, cổ còn yếu, xương chưa cứng cáp. Dây đai an toàn trên ô tô được thiết kế cho người trưởng thành nên không thể bảo vệ trẻ đúng cách.

Khi xảy ra va chạm, dù xe chỉ chạy với tốc độ khoảng 40-50 km/h, lực quán tính có thể khiến một em bé nặng 10 kg tạo ra lực tương đương hàng trăm kilogram. Trong tình huống này, người lớn gần như không thể giữ chặt trẻ bằng tay.

Đó là lý do ghế an toàn dành riêng cho trẻ em được thiết kế để:

Giữ cố định cơ thể trẻ. Phân tán lực tác động khi va chạm. Bảo vệ vùng đầu, cổ và cột sống - những vị trí dễ tổn thương nhất.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy, việc sử dụng ghế an toàn đúng cách có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong và chấn thương nghiêm trọng cho trẻ khi xảy ra tai nạn.

Từ 1/7, cha mẹ cần lưu ý gì?

Theo quy định mới có hiệu lực từ 1/7, khi chở trẻ em trên ô tô, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ các quy định về sử dụng thiết bị an toàn phù hợp với độ tuổi và thể trạng của trẻ. Cha mẹ nên tìm hiểu kỹ các quy định áp dụng đối với từng nhóm tuổi và loại xe để thực hiện đúng.

Bên cạnh việc có ghế an toàn, phụ huynh cũng cần lưu ý:

- Chọn ghế phù hợp với chiều cao, cân nặng và độ tuổi của trẻ.

- Lắp ghế đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Cài dây đai đúng cách, không quá lỏng cũng không quá chặt.

- Không cho trẻ ngồi ghế trước nếu chưa đủ điều kiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất và quy định pháp luật.

- Không bế trẻ trên tay khi xe đang di chuyển, kể cả trên quãng đường ngắn.

Đừng mua ghế chỉ để "đối phó"

Không ít gia đình có thể sẽ mua ghế an toàn vì lo bị xử phạt. Tuy nhiên, mục đích lớn nhất của quy định này không phải là xử phạt, mà là bảo vệ trẻ.

Một chiếc ghế an toàn chỉ phát huy tác dụng khi:

- Phù hợp với trẻ.

- Được lắp đúng cách.

- Trẻ được ngồi trên ghế trong suốt hành trình.

Nếu chỉ đặt ghế trên xe nhưng không sử dụng hoặc lắp sai, khả năng bảo vệ sẽ giảm đi rất nhiều.

Hình thành thói quen an toàn cho con từ những chuyến đi đầu tiên

Ở nhiều quốc gia, việc đặt trẻ vào ghế an toàn ngay từ khi xuất viện sau sinh đã trở thành quy tắc bắt buộc. Nhờ đó, trẻ hình thành thói quen ngồi đúng vị trí mỗi khi lên xe, còn cha mẹ cũng coi đây là một phần không thể thiếu của mỗi chuyến đi.

Việc sử dụng ghế an toàn đôi khi có thể khiến trẻ quấy khóc trong những lần đầu. Tuy nhiên, nếu kiên trì tập cho con, hầu hết trẻ sẽ dần thích nghi.

Một vài phút trẻ chưa quen sẽ không đáng lo bằng những hậu quả có thể xảy ra nếu xe gặp va chạm.

Một chiếc ghế an toàn không thể ngăn ngừa tai nạn giao thông, nhưng có thể làm giảm đáng kể mức độ chấn thương khi tai nạn xảy ra. Và đó cũng chính là lý do cha mẹ không nên chờ đến ngày 1/7 mới bắt đầu quan tâm đến việc trang bị ghế an toàn cho con.