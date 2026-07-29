Mỗi mùa hè đều có một món đồ "chiếm sóng" mạng xã hội và năm nay, nhiều tín đồ thời trang đang gọi tên bộ bikini màu nâu chocolate của Trương Hinh Dư. Loạt ảnh mới được nữ diễn viên chia sẻ trong chuyến nghỉ dưỡng nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài cuốn hút cùng cách phối đồ đơn giản nhưng cực kỳ có gu.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, Trương Hinh Dư xuất hiện với tạo hình đậm chất "island girl". Cô diện bikini màu nâu chocolate của Korobeynikov có giá khoảng khoảng 6,6 triệu đồng. Mẫu bikini này có thiết kế nhún bèo ở phần ngực, kết hợp chân váy quấn đồng màu xẻ cao và dép trắng tối giản nhưng giá không hề rẻ của Prada có giá khoảng 44 triệu đồng. Không cần quá nhiều phụ kiện hay trang điểm cầu kỳ, tổng thể vẫn nổi bật nhờ bảng màu đồng nhất và vóc dáng săn chắc của nữ diễn viên.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả set đồ này thì đó là "quiet sexy" – gợi cảm nhưng không phô trương. Chính cách chọn màu sắc đã tạo nên khác biệt. Thay vì những gam màu neon hay họa tiết rực rỡ vốn quen thuộc mỗi mùa hè, Trương Hinh Dư chọn màu nâu chocolate, tông màu đang được nhiều thương hiệu thời trang lăng xê trong năm 2026 vì mang lại cảm giác sang trọng, tôn da và dễ mặc.

Thiết kế bikini cũng không quá táo bạo. Phần áo được nhún nhẹ, tạo hiệu ứng đầy đặn mà vẫn mềm mại, trong khi chân váy quấn giúp tổng thể kín đáo hơn so với bikini thông thường. Đây cũng là kiểu phối đồ đang rất được yêu thích trong xu hướng swimwear styling, khi đồ bơi không chỉ để xuống nước mà còn có thể mặc như một outfit nghỉ dưỡng hoàn chỉnh.

Ngay sau khi những hình ảnh được đăng tải, cư dân mạng Trung Quốc để lại hàng loạt bình luận khen ngợi vóc dáng của nữ diễn viên. Nhiều người nhận xét: "Thân hình này đúng là trời ban", "Không hổ là mỹ nhân nổi tiếng của Cbiz", hay "Ai nhìn cũng phải ngoái lại",...

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Trương Hinh Dư năm nay đã gần 40 tuổi nhưng vẫn giữ được thân hình săn chắc với vòng eo nhỏ, bờ vai thon và tỷ lệ cơ thể cân đối. Trước đó, cô nhiều lần chia sẻ bản thân duy trì việc tập yoga, pilates, gym và ăn uống điều độ thay vì giảm cân cực đoan. Nữ diễn viên cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện, làm vườn và nấu ăn, cho thấy cô theo đuổi lối sống lành mạnh hơn là ép cân để giữ dáng.

Không chỉ vóc dáng, thần thái của Trương Hinh Dư cũng là điểm cộng lớn. Trong loạt ảnh trên bãi biển, cô gần như không sử dụng quá nhiều phụ kiện. Mái tóc dài buông tự nhiên, lớp trang điểm trong trẻo cùng ánh nắng mùa hè đã đủ tạo nên những khung hình đầy cuốn hút. Chính sự tối giản này khiến bộ trang phục càng trở nên nổi bật.

Giới yêu thời trang cũng nhận ra đây là cách mặc đồ bơi rất đáng học hỏi. Một chiếc bikini màu trơn kết hợp chân váy quấn hoặc sarong đồng màu không chỉ giúp tổng thể thanh lịch hơn mà còn tạo cảm giác tự tin cho những người chưa quen diện bikini hai mảnh. Chỉ cần thêm một đôi sandal, túi cói hoặc kính râm là đã có ngay outfit phù hợp để đi biển, nghỉ dưỡng hay chụp ảnh.

Thời gian gần đây, các gam màu nâu, mocha và chocolate liên tục xuất hiện trên sàn diễn cũng như trong bộ sưu tập của nhiều thương hiệu lớn. Khác với màu đen dễ tạo cảm giác nặng nề hay màu trắng khá kén người mặc, nâu chocolate vừa tôn da, vừa mang đến vẻ sang trọng và rất hợp với khung cảnh biển xanh, cát vàng. Có lẽ vì vậy mà không ít người dự đoán đây sẽ là một trong những màu sắc "hot" nhất của thời trang nghỉ dưỡng năm nay.

Từ một bộ đồ bơi tưởng chừng rất đơn giản, Trương Hinh Dư một lần nữa chứng minh rằng không phải cứ cầu kỳ mới tạo nên phong cách. Chỉ cần chọn đúng màu sắc, đúng phom dáng và giữ tinh thần tối giản, một outfit đi biển vẫn có thể vừa sang, vừa thời thượng và đủ sức trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho cả mùa hè.