Ở Việt Nam có một loại quả: Bỏ hạt thì trị tóc dầu, giữ lại hạt thì cải thiện gãy rụng, cứ gội đầu hay ủ tóc là tóc mềm mượt bất ngờ

Từ xa xưa, bồ kết đã là nguyên liệu gội đầu quen thuộc của các bà, các mẹ nhờ khả năng làm sạch tóc và nuôi dưỡng da đầu một cách tự nhiên. Đến nay, loại quả dân dã này vẫn được nhiều người yêu thích bởi vừa lành tính, vừa có thể hỗ trợ cải thiện nhiều vấn đề của mái tóc như gãy rụng, khô xơ, tóc bạc sớm hay tóc nhanh bết dầu.

Gội đầu với nước bồ kết giúp giảm gãy rụng, dưỡng ẩm làm mềm tóc

Mới đây, Tuệ Chung (kênh TikTok @tue.chung1) – beauty blogger chuyên chia sẻ những mẹo chăm sóc tóc đơn giản nhưng hiệu quả, cũng đã giới thiệu cách gội đầu bằng bồ kết trong series giảm gãy rụng tóc của mình.

Sau khi nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường, cô quyết định quay lại với phương pháp truyền thống này và nhận được những cải thiện tích cực.

Chuẩn bị bồ kết:

- Đầu tiên, bồ kết được rửa sạch rồi rang hoặc nướng chín để dậy mùi thơm và phát huy tốt hơn các hoạt chất tự nhiên.

- Sau đó, bẻ nhỏ và cho vào máy xay để xay thành bột mịn.

- Sau khi xay nhuyễn, bảo quản bột bồ kết trong hộp kín để dùng dần.

Lưu ý quan trọng: - Nếu tóc nhiều dầu, dễ bết: Nên bỏ hạt trước khi xay. Hạt bồ kết chứa nhiều lipid, có thể tiết ra dầu khiến tóc nhanh bết, nặng tóc và dễ bám bụi. - Nếu tóc khô xơ: Nên giữ lại hạt. Lượng dầu tự nhiên trong hạt giúp bổ sung độ ẩm, hỗ trợ tạo lớp màng giữ ẩm, giúp tóc mềm mượt hơn.

Cách nấu nước bồ kết:

Mỗi lần gội đầu, lấy một lượng bột bồ kết vừa đủ cho vào túi lọc, buộc kín rồi đun sôi với nước. Khi sử dụng, pha loãng nước bồ kết để gội.

Dùng nước này để gội đầu kết hợp massage nhẹ nhàng da đầu trong khoảng 3-5 phút đến khi cảm thấy tóc và da đầu đã sạch. Sau đó, không nhất thiết phải xả lại bằng nước sạch.

Với những người có da đầu nhiều dầu, có thể tăng lượng bồ kết khi nấu để nước gội đậm đặc hơn, từ đó tăng khả năng làm sạch bã nhờn và giúp tóc lâu bết hơn.

Theo chia sẻ của Tuệ Chung, nước bồ kết giúp làm sạch tóc và da đầu một cách dịu nhẹ mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên của sợi tóc. Sau một thời gian sử dụng, mái tóc có cảm giác mềm mượt hơn và tình trạng gãy rụng cũng được cải thiện.

Ủ tóc với nước bồ kết trước khi gội đầu: Kích thích mọc tóc, giúp nang tóc chắc khỏe hơn

Nếu như Tuệ Chung gội đầu với nước bồ kết thì Sang (kênh TikTok @sangsoul3) cũng dùng nước bồ kết nhưng lại ủ tóc trước khi gội đầu.



Sang cũng làm y hệt như cách của Tuệ Chung, nhưng thay vì gội đầu, cô đổ nước bồ kết vào một chai nhỏ có vòi xịt, để xịt lên tóc.

Trước khi gội đầu, Sang sẽ xịt nước bồ kết lên toàn bộ mái tóc, xịt cả lên da đầu, dùng tay massager nhẹ nhàng và ủ tóc khoảng 15 phút, rồi mới gội đầu.

Cách này sẽ giúp chân tóc bám chắc hơn, cải thiện tóc gãy rụng, kích thích mọc tóc và quan trọng là nang tóc mới mọc lên cũng sẽ chắc khỏe hơn.

Bồ kết không phải là "thần dược" có thể giải quyết mọi vấn đề của mái tóc chỉ sau vài lần sử dụng. Tuy nhiên, nếu kiên trì kết hợp với chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, sinh hoạt điều độ và chăm sóc tóc đúng cách, đây vẫn là một phương pháp tự nhiên đáng để trải nghiệm.