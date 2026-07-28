Tung bản tình ca Less than a Lover , Jennie không chỉ gây ấn tượng với giai điệu ngọt ngào mà còn khiến người xem mãn nhãn với một MV đẹp, tình và đầy chất thơ. Trong MV, những phân cảnh tình tứ giữa cô và bạn diễn nam kém 6 tuổi khiến netizen không ngừng xuýt xoa vì quá đẹp đôi, khung hình nào cũng lung linh như ảnh tạp chí. Bên cạnh chemistry bùng nổ, loạt tạo hình "đi hẹn hò" của Jennie cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Trong số đó, nổi bật nhất phải kể đến outfit matching tông đỏ mà cô diện cùng "hồng hài nhi" - bạn diễn trong MV. Không chỉ kiểu tóc tết gây sốt hay set váy áo trendy, ngay cả đôi giày mà Jennie lựa chọn cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các tín đồ thời trang bởi thiết kế lạ mắt và khả năng nâng tầm cả outfit.

Mẫu giày "sốt dẻo" mà Jennie lựa chọn thực chất không phải thiết kế quá xa lạ mà là một đôi ballet màu đen mang vẻ đẹp tối giản, thanh lịch. Thiết kế nổi bật với chi tiết thắt nơ nhỏ xinh ở mũi giày, đến từ thương hiệu giày thủ công Ý Ballerette, giá khoảng 4,8 triệu đồng. Điểm đáng chú ý nằm ở phần đế. Thay vì diện phiên bản bệt quen thuộc, Jennie chọn mẫu có gót vuông thấp, mang đến độ cao vừa đủ để "hack" dáng, lại giữ được sự thoải mái khi di chuyển. Chính chi tiết nhỏ này giúp đôi giày trông thời thượng hơn, vừa đơn giản vừa mới mẻ, giúp diện mạo của Jennie thêm phần thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn rất trendy.

Nơi mua: Ballerette

Jennie lăng xê kiểu giày này, không khó để dự đoán ballet gót thấp sẽ tiếp tục được nhiều tín đồ thời trang săn đón. Không chỉ ghi điểm bởi vẻ ngoài thanh lịch, thiết kế này còn có ưu điểm cực kỳ dễ đi, giúp tôn dáng nhẹ nhàng mà vẫn giữ được sự thoải mái. Điểm cộng lớn nhất của ballet gót thấp chính là khả năng phối đồ linh hoạt. Từ váy nữ tính, quần jeans trẻ trung cho đến những set đồ công sở thanh lịch, kiểu giày này đều có thể kết hợp dễ dàng mà không khiến tổng thể bị "lệch tông". Hiện nay, các mẫu ballet gót thấp cũng không khó để tìm mua bởi đây vốn là kiểu giày đang được nhiều thương hiệu thời trang lăng xê trong thời gian gần đây. Nếu đang muốn bổ sung một đôi giày vừa xinh vừa dễ ứng dụng vào tủ đồ, chị em có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây.

Gợi ý mua sắm tương tự

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Gợi ý mua sắm: Tại đây