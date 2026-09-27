Trung Quốc: Chồng 49, vợ 42 tuổi sinh 13 người con để bớt cô đơn khi về già

Một cặp vợ chồng trung niên ở vùng nông thôn Trung Quốc gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vì có tới 13 người con.

Gia đình này sống tại một ngôi làng ở thành phố Khâm Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Việc một gia đình có đông con như vậy đặc biệt gây chú ý trong bối cảnh tỷ lệ sinh của Trung Quốc liên tục giảm, buộc chính quyền phải triển khai nhiều chính sách nhằm khuyến khích kết hôn và sinh thêm con.

Theo Jiupai News, người chồng họ Huang, 49 tuổi, và vợ 42 tuổi đã có 13 người con trong 22 năm chung sống, gồm 8 con trai và 5 con gái. Con lớn nhất là con gái, 22 tuổi, đã lập gia đình; trong khi con út mới 2 tuổi.

Con gái lớn thứ hai của gia đình hiện đang học đại học, còn con trai lớn nhất, 18 tuổi, vẫn đang học THPT. Đáng chú ý, hai người con đầu và ba người con út đều là con gái, trong khi các con trai sinh ở giữa.

Ông Huang cho biết ông cho các con đi học khi đến tuổi, đảm bảo tuân thủ quy định về giáo dục bắt buộc của Trung Quốc.

Nguồn thu nhập chính của gia đình đến từ nông nghiệp. Họ canh tác trồng lúa trên 20 mẫu ruộng.

Vợ chồng ông Huang sinh 13 người con để không phải chịu cảnh cô đơn khi về già - Ảnh: SCMP

Chia sẻ với SCMP, một cán bộ địa phương cho biết gia đình ông Huang nhận khoảng 3.500 nhân dân tệ (khoảng 13 triệu đồng) tiền hỗ trợ từ chính phủ mỗi tháng. Khoản trợ cấp này giúp mức sống của gia đình duy trì trên ngưỡng nghèo do chính quyền quy định. Trước đây, chính quyền địa phương cũng từng hỗ trợ kinh phí để gia đình xây dựng căn nhà hai tầng.

Mặc dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng ông Huang cho biết mình hạnh phúc khi có đông con.

“Nhìn thấy các con và nghe chúng gọi tôi là bố khiến tôi rất vui. Có đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có đứa nghịch ngợm, mỗi đứa lại có một tính cách khác nhau”, ông nói.

Ông cũng cho rằng một gia đình đông con giúp giảm nguy cơ các thành viên bị bắt nạt trong làng, đồng thời khiến ông yên tâm hơn vì sẽ không phải sống cô đơn khi về già.

Trung Quốc thực hiện chính sách một con từ cuối những năm 1970 đến cuối năm 2015. Sau đó, các cặp vợ chồng được phép sinh hai con và đến năm 2021 được phép sinh tối đa ba con. Các gia đình vi phạm chính sách dân số phải chịu những mức xử phạt khác nhau tùy từng địa phương.

Tại Quảng Tây, cán bộ địa phương nhiều lần đến nhà ông Huang để vận động gia đình không sinh thêm con. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quyết định của mình. Hiện chưa rõ ông có phải chịu khoản phạt nào do vi phạm chính sách dân số hay không.

Ông Huang cho biết gia đình vẫn đang gánh các khoản nợ phát sinh sau một tai nạn tại công trường xây dựng năm 2016. Vụ tai nạn khiến ông bị thương nặng ở chân và vùng thắt lưng, với chi phí điều trị khoảng 100.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 380 triệu đồng.

“Tôi phải làm việc ngoài đồng cả ngày, thậm chí đến tối để lo cho gia đình. Có những lúc làm việc quá lâu khiến chân và lưng đau nhức, tôi cũng không còn đủ sức nâng những vật nặng”, ông nói.

Theo ông Huang, vợ ông vẫn khỏe mạnh sau khi sinh cả 13 người con.

Câu chuyện về gia đình ông Huang nhận được nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người chỉ trích gia đình này: “Ông ấy quá vô trách nhiệm khi sinh quá nhiều con mà không có đủ điều kiện để nuôi dưỡng. Nuôi một đứa trẻ không chỉ là cho chúng ăn no, mặc đủ, mà còn phải giáo dục, dạy dỗ và chăm sóc y tế. Tất cả đều cần tiền bạc và thời gian”.

Ở chiều ngược lại, một người dùng mạng lên tiếng ủng hộ: “Làm tốt lắm! Chính phủ nên khen thưởng họ vì đã có những đóng góp cho xã hội”.

Một người khác lại bày tỏ lo ngại cho người vợ: “Tôi thấy thương cô ấy. Người chồng này thật điên rồ và dường như không quan tâm đến sức khỏe của vợ”.