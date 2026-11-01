Trông con nguy hiểm đến mức nào? Bố bị con va trúng mắt gây bong võng mạc, mẹ bị con ngồi lên làm gãy chân, vỡ hoàng thể

Có một “nghề” tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm: Trông trẻ. Đừng nghĩ chỉ cần chơi cùng con là đủ, đôi khi bạn còn phải chịu được những cú va đập bất ngờ. Trẻ có thể vung tay, đạp chân rất nhanh, không có dấu hiệu báo trước, khiến người lớn gần như không kịp tránh.

Một ông bố ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã gặp tai nạn như vậy khi ở bên con.

Cô con gái một tuổi đang chơi trên giường, còn bố nằm ngủ bên cạnh. Trong lúc chơi, bé vô tình vung tay trúng bố. Nếu trúng tay hay chân, có lẽ chẳng đáng ngại, nhưng lần này bàn tay của con lại đập đúng vào mắt.

Ngay lúc ấy, người bố thấy trước mắt lóe lên như có một tia chớp. Ban đầu, anh không nghĩ có vấn đề lớn. Nhưng sau đó, anh nhận ra mình nhìn không rõ, phạm vi nhìn bị thu hẹp, hình ảnh thậm chí trở nên méo mó.

Cho rằng tình trạng không quá nghiêm trọng, anh vẫn tiếp tục đi làm, mãi đến cuối tuần mới đi khám.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác định anh bị bong võng mạc, tình trạng nghiêm trọng, cần nhập viện ngay để làm các xét nghiệm trước phẫu thuật. Cuối tuần, anh được kiểm tra và phải chờ đến thứ Hai để mổ.

Ca phẫu thuật kết thúc cũng chưa phải là hết khó khăn. Người bố còn phải trải qua hai tháng hồi phục. Anh kể trong khoảng thời gian này, mình phải duy trì tư thế nằm sấp cả ngày lẫn đêm. Anh còn có thể đối mặt với tình trạng nhãn áp tăng cao, gây cảm giác đau tức như mắt sắp nổ tung.

Qua giai đoạn hồi phục, anh vẫn phải kiêng vận động mạnh và mang vác nặng vì lo ảnh hưởng đến võng mạc. Bề ngoài có vẻ không có gì thay đổi, nhưng những hoạt động như tập tạ, chơi thể thao cường độ cao hay nhảy dù đã trở thành điều anh phải dè chừng.

Một hành động vô tình của con có thể khiến cha mẹ chịu chấn thương nặng nề.

Trong phần bình luận, nhiều ông bố, bà mẹ cũng kể lại những lần bị thương khi chăm con.

Một người ở Tứ Xuyên cho biết chồng mình bị con trai ba tuổi chọc tay vào tai, dẫn đến thủng màng nhĩ. Một người ở Quảng Đông kể vợ bị con dùng càng kính chọc thủng màng nhĩ.

Một bà mẹ ở Chiết Giang nói mình từng bị con ngồi lên làm gãy chân. Khi ấy, bé còn nhỏ, mới đứng vững. Trong một lần mất thăng bằng, con ngã ngồi xuống chân mẹ, khiến mẹ bị gãy xương.

Một người ở Phúc Kiến kể, trong lúc kéo quần lên cho con, chị bất ngờ bị bé đạp trúng mặt, làm kính vỡ. May mắn là chị đã nhắm mắt lại, nhưng mảnh kính vẫn đâm vào mí mắt gây chảy máu.

Một người khác cho biết bạn mình bị con gái giẫm lên bụng, sau đó phải nhập viện vì vỡ hoàng thể.

Một bà mẹ ở Giang Tô kể rằng khi con trai hơn một tuổi, bé từng đạp lên ngực chị. Chị cho biết mình bị viêm tuyến vú tương bào, vùng ngực xuất hiện sáu lỗ loét, phải đến bệnh viện thay băng hai ngày một lần và uống thuốc Đông y suốt một năm.

Trẻ nhỏ chưa hiểu hết nguy hiểm. Khi con nghịch những đồ vật không an toàn, người lớn còn có thể để mắt ngăn lại. Nhưng ngay trong lúc vui đùa, những động tác vô tình của trẻ cũng có thể tác động rất mạnh lên cơ thể cha mẹ.

Vì vậy, muốn bảo vệ con, trước hết người chăm sóc cũng cần biết bảo vệ chính mình.

Ba điều cha mẹ cần nhớ để tránh bị thương khi chơi với con

1. Dạy con không đánh, chọc vào mặt

Mắt và mũi là những bộ phận dễ bị tổn thương, đặc biệt là mắt.

Khi chơi cùng con, cha mẹ nên chủ động giữ khoảng cách vừa phải giữa mặt mình với tay, chân của trẻ, đủ để quan sát mà không áp sát quá mức. Một cú vung tay hay đạp chân bất ngờ có thể trúng mắt và gây chấn thương.

Người bị cận thị nặng càng cần chú ý bảo vệ mắt trước những va đập.

2. Không để con nghịch những bộ phận dễ tổn thương

Có trẻ đưa tay ngoáy tai người lớn, có trẻ dùng càng kính chọc vào tai mẹ.

Khi con có những hành động này, cha mẹ cần nói rõ: Không được chọc vào tai, mũi hay mắt. Nếu trẻ vẫn định làm, hãy chủ động tránh và ngăn lại, không vì chiều con mà để mặc con tiếp tục.

Trẻ cần được hướng dẫn để hiểu rằng cơ thể của người khác cũng phải được tôn trọng và bảo vệ.

3. Chú ý bảo vệ vùng bụng

Phụ nữ cần đặc biệt lưu ý vùng bụng trong khoảng một đến hai tuần trước kỳ kinh. Khi chăm con, nên tránh để trẻ lao mạnh, nhảy hoặc ngồi xuống bụng, vì những va đập như vậy có thể gây vỡ hoàng thể.

Nếu sau va chạm xuất hiện chóng mặt, hồi hộp, da mặt tái nhợt, cần đi khám ngay vì đó có thể là dấu hiệu chảy máu trong.

Khi chơi với con, nếu cơ thể có biểu hiện bất thường sau một cú va đập, cha mẹ không nên chủ quan hay trì hoãn việc khám. Vỡ hoàng thể có thể cần cấp cứu do nguy cơ chảy máu trong; bong võng mạc cũng cần được bác sĩ đánh giá và xử trí sớm.

Con không cố ý, nhưng tổn thương là có thật. Mắt, tai và bụng đều là những vị trí cần được bảo vệ khi chăm trẻ. Đừng xem những cú va đập của con chỉ là trò đùa, cũng đừng để một chấn thương ban đầu trở thành vấn đề nghiêm trọng vì chậm đi khám.

Nguồn: Sohu