Từ ngày có con, những nỗi lo cũng nhiều hơn

“Từ ngày có con, Quỳnh Châu mới thật sự hiểu cảm giác vừa hạnh phúc, vừa bỡ ngỡ, cũng có rất nhiều lo lắng” , Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 Chế Nguyễn Quỳnh Châu xúc động chia sẻ về bộ ảnh mới chụp cùng con trai Renzo.

Theo Quỳnh Châu, làm mẹ là hành trình mà mỗi ngày đều mang đến những trải nghiệm mới. Có những đêm mất ngủ, có những lúc chỉ một thay đổi nhỏ của con cũng đủ khiến cô trăn trở. “Tôi tin rằng rất nhiều bà mẹ cũng từng trải qua cảm giác ấy”, cô nói.

Trong bộ ảnh có chủ đề “Chiếc ôm của mẹ”, Quỳnh Châu lựa chọn những khoảnh khắc đời thường như cái ôm, ánh mắt hay phút giây hai mẹ con tựa vào nhau. Với cô, đó không chỉ là cách lưu giữ những kỷ niệm đầu đời của con mà còn gửi gắm thông điệp về hành trình đồng hành cùng con lớn lên.

“Hành trình bảo vệ con không chỉ là ôm con trong vòng tay, mà còn là chuẩn bị cho con một nền tảng sức khỏe tốt để tự tin bước vào cuộc sống”, Quỳnh Châu chia sẻ.

“Hành trình bảo vệ con không chỉ dừng lại ở việc ôm con trong vòng tay, mà còn là sự chuẩn bị cho con một tương lai vững vàng” , Á hậu Quỳnh Châu nói.

Cô cho biết rồi sẽ đến lúc con trưởng thành, có những trải nghiệm và hành trình riêng. Người mẹ không thể ở bên cạnh con mọi lúc, vì vậy điều cô có thể làm là chủ động tìm hiểu các biện pháp phòng bệnh từ sớm.

Trong quá trình tìm hiểu về các bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ, Quỳnh Châu biết đến bệnh do não mô cầu, căn bệnh có diễn tiến rất nhanh và có thể để lại hậu quả nghiêm trọng cần phòng ngừa sớm cho con.

Bệnh do não mô cầu có thực sự đáng sợ?

Theo các chuyên gia y tế, vi khuẩn não mô cầu thường trú ở vùng hầu họng của cả người bệnh và người khỏe mạnh, lây từ người sang người qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần và vô tình hít phải giọt bắn có chứa vi khuẩn.

Khoảng 10-20% dân số có thể mang vi khuẩn mà không có triệu chứng, tại khu vực có dịch, tỷ lệ này có thể lên tới 50%. Trẻ dưới 2 tuổi là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao do hệ miễn dịch còn non yếu.

Trẻ dưới 2 tuổi có hệ miễn dịch non nớt, nguy cơ cao diễn tiến nặng nếu nhiễm não mô cầu. (Ảnh: GOLFX/Shutterstock)

Bệnh do não mô cầu diễn tiến rất nhanh, gây hai thể bệnh phổ biến là viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết hoặc kết hợp cả hai. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên.

Theo Bộ Y tế, bệnh có tỷ lệ tử vong tới 50% nếu không được điều trị và vẫn còn khoảng 8-15% dù được điều trị tích cực. Trong số những người sống sót, khoảng 20% phải đối mặt với các di chứng nặng nề như cắt cụt chi, điếc, suy thận, động kinh, suy giảm trí nhớ hoặc tổn thương thần kinh.

Đáng lo ngại hơn, những biểu hiện khởi phát của bệnh do não mô cầu như sốt, đau đầu, mệt mỏi... thường bị nhầm lẫn với nhiều bệnh thông thường có triệu chứng tương tự. Điều này khiến phụ huynh khó nhận biết, dễ bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.

Hiện, Việt Nam ghi nhận sự lưu hành của bốn nhóm huyết thanh não mô cầu gồm A, C, Y và W. Nhóm W và C là 2 nhóm có tỷ lệ tử vong cao. Sau khi tìm hiểu thông tin, Quỳnh Châu quyết định chủ động trao đổi với bác sĩ về các giải pháp giúp con phòng ngừa bệnh do não mô cầu, trong đó có các nhóm huyết thanh não mô cầu A, C, Y và W.

Bảo vệ con yêu trước 4 nhóm huyết thanh A, C, Y, W trong 1 mũi tiêm

Các chuyên gia cho biết, nhiều phụ huynh nghĩ rằng chỉ cần đã tiêm vắc xin não mô cầu là trẻ đã được bảo vệ. Tuy nhiên, vi khuẩn não mô cầu có nhiều nhóm huyết thanh khác nhau và không phải loại vắc xin nào cũng có phạm vi phòng ngừa giống nhau.

Hiện nay, vắc xin não mô cầu cộng hợp tứ giá giúp phòng ngừa 4 nhóm huyết thanh A, C, Y và W trong 1 mũi tiêm. Loại vắc xin này cũng đã có nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam. Vì vậy, phụ huynh hãy hỏi ý kiến bác sĩ về vắc xin não mô cầu cộng hợp tứ giá để phòng ngừa bốn nhóm huyết thanh A, C, Y, W.

Á hậu Quỳnh Châu đã chọn bảo vệ con trước 4 nhóm huyết thanh não mô cầu nguy hiểm chỉ trong 1 mũi tiêm.

Với Quỳnh Châu, từ khi trở thành mẹ, cô nhận ra chăm sóc con không chỉ là dinh dưỡng hay giấc ngủ mà còn là chủ động phòng bệnh. “Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp nhiều bậc cha mẹ dành thêm thời gian tìm hiểu về bệnh do não mô cầu cũng như các biện pháp phòng ngừa. Với Quỳnh Châu, đó là cách tạo thêm một “lá chắn” để con có thể tự tin khám phá thế giới” , cô chia sẻ.