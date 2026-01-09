Sau gần 1 thập kỷ đăng quang, top 3 của Hoa hậu Việt Nam nay đều có cuộc sống vô cùng viên mãn. Nếu như Đỗ Mỹ Linh, Thanh Tú khá thoải mái chia sẻ về hôn nhân, con cái thì Á hậu Thuỳ Dung lại kín tiếng hơn. Cô và chồng được khen là "tổng tài đẹp nhất Vbiz" đã âm thầm chào đón con đầu lòng vào tháng 11/2025. Thế nhưng cả quá trình từ bầu bí đến sinh nở thì Thuỳ Dung đều giữ kín bưng, đến một giai đoạn thích hợp mới hé lộ vài khung ảnh đánh dấu cột mốc mới.

Cho đến mới đây, Á hậu Thuỳ Dung lần đầu cho nhóc tỳ lên sóng. Cô và chồng doanh nhân đã chào đón một bé gái trông rất bụ bẫm, cứng cáp. Thuỳ Dung chưa hé lộ dung mạo cũng như thông tin của ái nữ. Trong bức ảnh mới này, nàng hậu được khen là mẹ bỉm slay, vừa bế con nhưng cũng "bắn ảnh" xịn xò. Thuỳ Dung hạnh phúc chia sẻ: "Mỗi giây, mỗi ngày, mẹ lại tiếp tục yêu con nhiều hơn".

Á hậu Thuỳ Dung lần đầu khoe con gái, chỉ để lộ má bánh bao của nhóc tỳ cũng gây sốt (ảnh: Instagram nhân vật)

Thuỳ Dung được khen nhuận sắc hơn sau khi nhập hội mẹ bỉm (ảnh: FBNV)

Vợ chồng Thuỳ Dung từng giữ kín bưng hành trình bầu bí đến khi "vượt cạn" thành công mới chia sẻ (ảnh: FBNV)

Thuỳ Dung sinh năm 1996, là Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam 2016. Không chỉ gây chú ý vì nhan sắc ngọt ngào, Thuỳ Dung còn có học vấn khủng, sự nghiệp ổn định. Thuỳ Dung từng đạt 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, 9,5 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Ngoại thương. Thuỳ Dung từng chinh chiến tại Hoa hậu Quốc tế 2017, tuy không có thành tích cao nhưng cũng để lại ấn tượng.

Thuỳ Dung kết hôn vào cuối năm 2022, chồng cô là doanh nhân Thái Long, tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), hiện đang kinh doanh tại Hà Nội. Anh có vẻ ngoài phong độ, bảnh bao và chiều cao hơn 1,8m. Thuỳ Dung từng chia sẻ về chồng: "Từ những ngày đầu tiên, em đã biết anh sẽ là chồng của em; em cũng biết chắc chắn không một ai yêu em nhiều như anh yêu em".

Thuỳ Dung và chồng đã có nửa thập kỷ bên nhau (ảnh: FBNV)