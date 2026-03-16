Chị em chỉ cần sắm đúng 4 đôi giày công sở, từ giờ tới hết mùa thu vẫn sành điệu

Mùa hè đến, ngoài việc làm mới tủ quần áo, các quý cô công sở cũng không thể bỏ qua việc cập nhật giày dép. Một đôi giày vừa hợp với môi trường văn phòng, vừa có thể diện khi dạo phố, hẹn hò hay cà phê cuối tuần là "bảo bối" không thể thiếu. Dưới đây là 4 mẫu giày mùa hè nàng công sở nên tranh thủ sắm ngay, vừa thanh lịch, vừa dễ phối đồ.

Giày búp bê đơn giản

Giày búp bê luôn là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Với thiết kế tối giản, mũi tròn, đôi giày này mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính và dễ chịu cho cả ngày dài di chuyển. Màu sắc trung tính như đen, nâu hay pastel nhạt giúp bạn dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục: từ váy liền thanh lịch, quần tây công sở, đến quần jeans năng động cho buổi dạo phố.

Điểm cộng lớn của giày búp bê là sự thoải mái. Nếu công việc đòi hỏi bạn phải đi lại nhiều, đây là lựa chọn tuyệt vời thay cho giày cao gót. Khi mix với đồ dạo phố, chỉ cần một chiếc áo phông, quần jean hoặc chân váy xòe nhẹ, đôi giày này sẽ mang đến vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch mà vẫn giữ nét nữ tính.

Giày màu be

Màu be là gam trung tính rất dễ mặc, phù hợp với hầu hết tông da và phong cách thời trang. Một đôi giày màu be không chỉ hợp với môi trường công sở mà còn dễ dàng phối với trang phục dạo phố. Bạn có thể chọn giày bít mũi, mule hay sandals màu be đều được.

Điểm mạnh của gam màu này là tạo cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng, giúp set đồ trở nên tinh tế hơn. Chẳng hạn, kết hợp một đôi giày màu be với váy hoa nhẹ nhàng hoặc quần culottes cùng áo sơ mi oversized, bạn sẽ có một outfit vừa hợp đi làm vừa hợp đi cà phê cuối tuần. Mùa hè nóng bức, gam màu sáng như be cũng giúp tổng thể trông mát mắt, dễ chịu hơn.

Giày slingback

Giày slingback, với phần quai hậu ôm gót, là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn vừa thanh lịch vừa nữ tính nhẹ nhàng. Kiểu giày này giúp kéo dài chân, tạo đường nét mềm mại, đặc biệt phù hợp với váy midi, váy xòe hay quần ống rộng.

Slingback dễ dàng chuyển đổi từ phong cách công sở sang dạo phố. Buổi sáng, bạn có thể diện cùng váy sơ mi hoặc quần tây, buổi chiều mix cùng quần jean, áo phông hoặc váy suông là đã có set đồ chuẩn street style mà không cần phải thay giày. Một đôi slingback màu trung tính hoặc pastel sẽ là lựa chọn linh hoạt, vừa an toàn vừa thời thượng.

Sandal cao gót quai mảnh

Sandal cao gót quai mảnh là lựa chọn lý tưởng cho những buổi hẹn hò, tiệc nhẹ, hoặc khi bạn muốn diện đồ công sở nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng, bay bổng của mùa hè. Kiểu giày này tôn dáng cực kỳ tốt, đồng thời mang đến cảm giác thoáng mát, phù hợp với những ngày nắng nóng.

Điểm nhấn của sandal cao gót quai mảnh là sự tinh tế ở chi tiết quai mảnh, vừa giúp đôi chân thanh thoát, vừa tạo nét nữ tính, sang trọng. Bạn có thể mix với váy liền hoặc chân váy midi khi đi làm, hoặc quần culottes cùng áo phông khi dạo phố. Chỉ cần một đôi sandal quai mảnh và túi xách nhỏ, outfit của bạn đã đủ để nổi bật mà vẫn thanh lịch.

Những mẫu giày trên đều có điểm chung là dễ phối đồ, vừa hợp môi trường công sở vừa thoải mái cho những buổi dạo phố, cà phê, hẹn hò cuối tuần. Mùa hè này, đầu tư một vài đôi giày "đa năng" sẽ giúp nàng công sở tiết kiệm thời gian và công sức khi lên đồ, đồng thời giữ được phong cách thời trang tinh tế, nữ tính.

Ảnh: Instagram