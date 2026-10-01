Triệu Lộ Tư đắp tội với 3 nhà mốt lớn sau khi cố tình "phá luật ngầm"

Xuất hiện tại sự kiện của Harper's Bazaar với hai bộ đầm haute couture đến từ Elie Saab và Zuhair Murad, Triệu Lộ Tư nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của giới thời trang. Thế nhưng, thay vì chỉ tập trung vào những thiết kế lộng lẫy, dư luận lại chuyển hướng sang câu chuyện hậu trường: liệu nữ diễn viên có tự bỏ tiền mua váy vì không được thương hiệu cho mượn như những lời đồn đang lan truyền? Thậm chí, sự việc còn được đặt trong mối liên hệ với tin đồn cô sắp hợp tác cùng Valentino.

Tại sự kiện Harper's Bazaar vừa qua, Triệu Lộ Tư lần lượt xuất hiện trong hai thiết kế haute couture của Elie Saab và Zuhair Murad. Một bộ thuộc bộ sưu tập Thu-Đông 2026 của Elie Saab, bộ còn lại đến từ bộ sưu tập Xuân-Hè 2026 của Zuhair Murad. Việc một nghệ sĩ diện hai thiết kế của hai nhà mốt cùng phân khúc trong cùng một buổi tối nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tranh cãi bắt đầu từ một bài đăng của blogger thời trang, cho rằng có nghệ sĩ trong giới giải trí phải tự bỏ tiền mua hai bộ haute couture vì thương hiệu không đồng ý cho mượn. Sau đó, một số tài khoản mạng xã hội trực tiếp nhắc tên Triệu Lộ Tư, suy đoán cô đã chi khoản tiền lớn để mua lại trang phục thông qua một đơn vị kinh doanh váy cưới và váy dạ hội.

Elie Saab và Zuhair Murad đều nổi tiếng với những thiết kế haute couture cầu kỳ, giàu tính nữ tính, thường sử dụng kỹ thuật đính kết tinh xảo và chất liệu cao cấp. Hai nhà mốt có nhiều điểm tương đồng về nhóm khách hàng và thị trường, nên thường được đặt cạnh nhau trong các cuộc thảo luận về thời trang thảm đỏ. Trong hoạt động cho mượn trang phục, các thương hiệu có thể đưa ra những điều kiện riêng về thời điểm sử dụng, hình ảnh quảng bá và việc xuất hiện cùng các nhãn hàng cạnh tranh.

Đây là một phần trong chiến lược xây dựng hình ảnh, giúp thương hiệu duy trì sự hiện diện nổi bật tại một sự kiện. Chính vì vậy, việc Triệu Lộ Tư diện hai bộ đầm thuộc hai nhà mốt này trong cùng một buổi tối khiến một số người đặt câu hỏi về cách cô có được trang phục.

Trước khi vụ việc tại Harper's Bazaar trở thành chủ đề nóng, từng có ảnh rò rỉ, nữ diễn viên chụp hình quảng bá bộ sưu tập xuân 2027 cho Valentino. Tuy nhiên, Valentino cũng cùng phân khúc hàng xa xỉ với 2 thương hiệu trên. Nên scandal tự mua đầm thương hiệu khác của triệu lộ tư, cũng khiến Valentino chùn chân, có tin đồn thương hiệu cần tiếp tục quan sát hình ảnh của cô, trước khi đưa ra quyết định mới

Sự việc của Triệu Lộ Tư cho thấy sức hút của thời trang thảm đỏ không chỉ nằm ở vẻ đẹp của những bộ đầm haute couture. Đằng sau mỗi lần xuất hiện còn có câu chuyện về quan hệ giữa nghệ sĩ và thương hiệu, chiến lược quảng bá, quyền sử dụng trang phục và cách công chúng diễn giải những tín hiệu từ mạng xã hội. Việc Triệu Lộ Tư mặc hai bộ đầm của Elie Saab và Zuhair Murad, tin đồn cô tự bỏ tiền mua váy khiến hai nhà mốt tức giận hay làm Valentino hoãn công bố tin hợp tác đều trở thành đề tài khiến dân tình bàn tán sôi nổi.