Drama haute couture xoay quanh Triệu Lộ Tư tiếp tục có diễn biến mới, thậm chí leo lên vị trí số 1 Hot Search tại Trung Quốc khi một cô gái bất ngờ trở thành mục tiêu công kích chỉ vì sở hữu chiếc váy trùng mẫu với nữ diễn viên. Tại thảm đỏ Thịnh điển Harper's Bazaar diễn ra ngày 21/10, nàng "tiểu hoa" đình đám đã gây bùng nổ MXH với tạo hình lộng lẫy như nàng công chúa trong thiết kế Haute Couture đến từ nhà mốt Zuhair Murad. Chiếc váy gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sang trọng, những chi tiết đính kết cầu kỳ cùng phom dáng tôn lên nét nữ tính, kiêu kỳ và ngọt ngào của mỹ nhân sinh năm 1998. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chính thiết kế này lại trở thành nguồn cơn cho một cuộc tranh cãi ngoài dự đoán.

Chiếc váy đang trở thành tâm điểm thị phi của Triệu Lộ Tư.

Nhân vật chính trong câu chuyện có nick name là Annamettelee - một blogger nghiệp dư hiện sinh sống tại Mỹ. Theo chia sẻ của cô, bản thân đã bỏ ra hàng trăm nghìn NDT để mua một thiết kế Haute Couture của Zuhair Murad. Trớ trêu thay, đây cũng chính là mẫu váy Triệu Lộ Tư lựa chọn khi xuất hiện trên thảm đỏ. Từ một món đồ thời trang đắt đỏ được mua bằng tiền túi, chiếc váy bỗng trở thành nguồn cơn khiến chủ nhân vướng vào tranh cãi trên mạng xã hội.

Điều khiến vụ việc gây chú ý hơn cả là Annamettelee cho biết cô đã phải hứng chịu những lời công kích liên tục suốt 12 tiếng. Trước làn sóng bình luận tiêu cực, blogger này lên tiếng khẳng định chiếc váy được mua trực tiếp bằng tiền thật, thanh toán bằng Nhân dân tệ và không thông qua bất kỳ bên trung gian nào. Nữ blogger cũng phủ nhận việc có ác cảm với Triệu Lộ Tư, đồng thời cho biết trước đây bản thân từng nhắc đến nữ diễn viên theo hướng tích cực. Nói cách khác, cô không có ý định tạo ra cuộc đối đầu với ngôi sao Hoa ngữ, càng không muốn việc sở hữu một thiết kế thời trang giống thần tượng bị diễn giải thành hành động khiêu khích hay cố tình gây chú ý.

Chiếc váy của Zuhair Murad được nữ blogger đăng tải y hệt thiết kế Triệu Lộ Tư diện lên thảm đỏ.

Đứng trước những phản ứng gay gắt, Annamettelee cho rằng vấn đề nằm ở cách cộng đồng mạng diễn giải sự việc hơn là bản thân chiếc váy. Theo cô, thương hiệu hoàn toàn có quyền để khách hàng mua một thiết kế Haute Couture, sau đó tiếp tục cho người nổi tiếng mượn hoặc lựa chọn chính mẫu trang phục ấy tại các sự kiện. Việc hai người cùng diện một thiết kế không đồng nghĩa với chuyện ai đang bắt chước ai, càng không phải lý do để một khách hàng phải nhận về những lời miệt thị. Đáng chú ý, nữ blogger này còn đưa ra quan điểm gây tranh luận: "Tôi cho rằng chính khách hàng mới là người làm nên giá trị của thương hiệu. Nếu một người phải dựa vào việc mặc đồ giống người nổi tiếng hay dùng hàng hiệu để chứng minh mình giàu có, thì bản thân người đó đã rất trống rỗng."

Câu chuyện nhanh chóng châm ngòi cho những tranh luận về ranh giới giữa sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, quyền lợi khách hàng và giá trị thực sự của thời trang xa xỉ. Trong thế giới Haute Couture, một thiết kế có thể được giới thiệu trên thảm đỏ, xuất hiện trong các buổi chụp hình hoặc được khách hàng tư nhân sở hữu. Vì vậy, việc trùng trang phục không mặc nhiên chứng minh có sự sao chép hay cạnh tranh. Trớ trêu hơn, thứ khiến một khách hàng bỏ ra số tiền lớn để sở hữu món đồ thời trang lại trở thành nguyên nhân khiến cô bị đặt vào tâm điểm soi xét.

Dù bỏ hàng trăm nghìn NDT để sở hữu chiếc váy, nữ blogger lại nhận nhiều sự công kích vì bị cho là bắt chiếc Triệu Lộ Tư.

Trước đó, 2 chiếc váy Haute Couture của Triệu Lộ Tư cũng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày 21/10, blogger thời trang FashionModels đăng tải thông tin về một nghệ sĩ được cho là đã tự bỏ ra hàng trăm nghìn NDT để sở hữu 2 thiết kế haute couture thuộc bộ sưu tập hiện tại, sau khi không được thương hiệu cho mượn trang phục. Cùng ngày, tài khoản CJ小号 đã trực tiếp gọi tên Triệu Lộ Tư, cho rằng nữ diễn viên đã bỏ qua bộ phận quan hệ công chúng của các nhà mốt để tự mua hai bộ lễ phục từ Elie Saab và Zuhair Murad, khiến đội ngũ PR không hài lòng.

Manh mối khiến tin đồn lan rộng đỉnh điểm khi Triệu Lộ Tư xuất hiện tại thảm đỏ Thịnh điển Harper's Bazaar. Nữ diễn viên lần lượt diện thiết kế đến từ hai nhà mốt vốn được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường thời trang cao cấp. Từ đó, dư luận đặt câu hỏi liệu cô có thực sự được các thương hiệu hỗ trợ trang phục hay phải tự chi tiền để sở hữu những bộ cánh xuất hiện trên thảm đỏ?

Triệu Lộ Tư xuất hiện với 2 thiết kế Haute Couture đến từ 2 thương hiệu đối đầu Zuhair Murad và Elie Saab.

Tuy nhiên, chưa đầy 6 giờ sau khi tranh cãi bùng lên, nhà sáng lập kiêm GĐST Zuhair Murad đã có động thái đáng chú ý. Ông đăng tải hình ảnh thiết kế kết màn mà Triệu Lộ Tư diện trên trang Instagram cá nhân, đồng thời dành lời khen ngợi nữ diễn viên đẹp đến mức khiến người ta rung động. Động thái trực tiếp từ NTK nhanh chóng khiến cục diện tranh luận thay đổi, khi nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và Zuhair Murad vẫn tích cực, qua đó làm suy yếu nghi vấn cô phải tự bỏ tiền mua váy.

GĐST Zuhair Murad đăng tải hình ảnh Triệu Lộ Tư diện thiết kế của thương hiệu lên trang cá nhân.

Ở chiều ngược lại, Elie Saab vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về tạo hình của nữ diễn viên. Đáng chú ý, trong cùng ngày, thương hiệu lại xác nhận thiết kế Haute couture thuộc bộ sưu tập hiện tại mà Quan Hiểu Đồng diện, tạo nên sự tương phản khiến cộng đồng mạng tiếp tục bàn luận.

Dẫu vậy, tranh cãi vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Một bộ phận netizen cho rằng bài đăng của nhà sáng lập Zuhair Murad chỉ chứng minh thiết kế Triệu Lộ Tư mặc là hàng chính hãng, chưa đủ để xác nhận cơ chế mượn trang phục. Trong khi đó, người hâm mộ nhận định việc chính nhà thiết kế đăng tải hình ảnh và dành lời khen cho nữ diễn viên là tín hiệu có sức nặng, thay vì chỉ dựa vào sự im lặng của tài khoản thương hiệu để đưa ra kết luận.

Chiếc váy khiến Triệu Lộ Tư gặp nhiều thị phi.

Ảnh: Weibo, Instagram.