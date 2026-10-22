Sự kiện Thịnh điển Harper's Bazaar Trung Quốc đang thu hút sự chú ý khi quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, biến thảm đỏ thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Trong số những gương mặt góp mặt, Triệu Lộ Tư đặc biệt nhận được sự quan tâm khi chính thức xuất hiện tại một sự kiện lớn sau khoảng thời gian khá im ắng trên các thảm đỏ sự kiện lớn. Mỹ nhân sinh năm 1998 vốn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, bởi vậy màn tái xuất lần này nhanh chóng trở thành chủ đề được chú ý.

Triệu Lộ Tư khiến mọi ánh nhìn phải đổ dồn ngay từ khi xuất hiện. (Nguồn: Weibo)

Xuất hiện trong tạo hình lộng lẫy, Triệu Lộ Tư làm chao đảo cộng đồng mạng với vẻ đẹp ngày càng thăng hạng, rạng rỡ và kiêu sa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn chính là thiết kế Haute Couture đính kết tinh xảo mang gam màu hồng kem thanh lịch của thương hiệu Zuhair Murad. Mẫu váy dạ hội trễ vai tinh tế giúp nữ diễn viên khoe khéo bờ vai thon gọn và xương quai xanh quyến rũ. Nàng tiểu hoa xứ Trung còn khéo léo kết hợp phụ kiện túi xách nhỏ xinh mang phong cách truyền thống cùng trang sức BVLGARI hoàn thiện diện mạo chuẩn "phong thái hoàng gia".

Triệu Lộ Tư lộng lẫy như nàng công chúa bước ra từ cổng tích tại thảm đỏ Harper's Bazaar Thịnh Điển.

Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, nhan sắc của nữ diễn viên cũng nhận được vô số lời khen ngợi. Lối trang điểm ngọt ngào với lớp nền trong trẻo, đôi môi hồng đào mọng nước và phần gò má hông nhẹ giúp tôn lên ngũ quan hài hòa cùng vẻ đẹp tươi sáng của Triệu Lộ Tư . Tạo hình lần này cũng giúp minh tinh đình đám hoàn toàn thoát khỏi cái mác "hot girl mạng" gần đây để khẳng định thần thái của một ngôi sao hàng đầu.

Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của Triệu Lộ Tư.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho tạo hình của Triệu Lộ Tư.

Sau khi trải qua biến cố sức khỏe, Triệu Lộ Tư nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán vì ngoại hình có phần khác biệt so với hình ảnh trước kia. Một bộ phận khán giả cho rằng gương mặt nữ diễn viên ngày càng sắc nét nhưng cũng mất đi nét tự nhiên vốn có, đôi lúc tạo cảm giác giống các hot girl mạng xã hội hơn là ngôi sao nổi tiếng. Những nhận xét này kéo theo loạt nghi vấn xoay quanh chuyện cô can thiệp thẩm mỹ, dù người đẹp đã từng trực tiếp lên tiếng bác bỏ.

Dẫu vậy, diện mạo của Triệu Lộ Tư không phải lúc nào cũng giữ nguyên một trạng thái. Qua từng lần xuất hiện, nữ diễn viên lại mang đến cảm giác khác nhau, khiến nhiều người đặt giả thuyết rằng phong cách trang điểm và cách xây dựng hình ảnh có thể góp phần tạo nên sự khác biệt ấy. Một lớp nền mỏng hay dày, cách đánh khối đậm nhạt, dáng chân mày và màu son đều có thể tác động đáng kể đến tổng thể đường nét. Ngoài ra, gương mặt có phần đầy đặn hơn sau khi tăng cân cũng giúp Triệu Lộ Tư trông tươi tắn, khỏe khoắn, khơi gợi lại vẻ ngọt ngào và thân thiện từng là điểm cộng lớn trong mắt công chúng.

Triệu Lộ Tư từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì giống hot girl mạng.

Ảnh: Weibo.