Triệu Lộ Tư đã hết bị chê

Từng nhiều lần bị nhận xét mặc đồ bình dân đẹp hơn diện hàng hiệu, Triệu Lộ Tư đang cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong phong cách thời trang. Những hình ảnh hậu trường mới nhất của minh tinh Cbiz trong các set đồ thuộc bộ sưu tập Early Spring 2027 của Valentino nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Không còn đóng khung trong vẻ ngọt ngào, đáng yêu quen thuộc, mỹ nhân sinh năm 1998 gây ấn tượng với hình ảnh sắc sảo, quyền lực, mang đậm khí chất nữ tổng tài. Đáng chú ý, màn thể hiện lần này còn làm dấy lên kỳ vọng về một màn hợp tác mới giữa Triệu Lộ Tư và nhà mốt Ý, sau quãng thời gian cô gắn bó với Versace nhưng hình ảnh chưa thực sự thuyết phục được đại đa số.

Triệu Lộ Tư khiến dân tình bàn tán với những tạo hình cùng Valentino. (Nguồn: Instagram)

Triệu Lộ Tư nổi bật với 1 chiếc blazer đỏ, bên trong là áo đen cổ chữ V, phối cùng quần âu ống rộng tối màu. Chiếc vòng cổ ngọc trai bản lớn tạo điểm nhấn sang trọng, trong khi túi đen đeo vai giúp tổng thể giữ được vẻ gọn gàng, hiện đại. Sự tương phản giữa sắc đỏ rực rỡ và gam đen trầm khiến bộ trang phục vừa có sức hút thị giác, vừa toát lên vẻ quyền lực.

Điểm đắt giá của tạo hình nằm ở phom blazer có phần vai đứng, đường cắt dứt khoát và cách kết hợp trang phục mang hơi hướng menswear. Khi đặt cạnh mái tóc đen dài, phần mái buông nhẹ cùng gương mặt thanh tú của Triệu Lộ Tư, tổng thể tạo nên sự giao thoa thú vị giữa nét mềm mại và khí chất lạnh lùng. Nữ diễn viên không cần những món phụ kiện cầu kỳ hay cách phối đồ quá phức tạp vẫn tạo được cảm giác chỉn chu, đắt giá.

Đặc biệt, thần thái của Triệu Lộ Tư trong loạt ảnh cũng là yếu tố khiến tạo hình thêm thuyết phục. Từ ánh mắt, cách ngồi trên chiếc ghế bọc nệm mang phong cách cổ điển đến dáng đứng đầy tự tin, cô đem đến cảm giác của một nữ tổng tài bước ra từ những khung hình thời trang. Bộ đồ không chỉ tôn lên vóc dáng mà còn giúp người đẹp thể hiện một khía cạnh trưởng thành, sắc sảo hơn. Đây cũng là kiểu hình ảnh cho thấy nàng "tiểu hoa" xứ tỷ dân hoàn toàn có thể thử nghiệm những phong cách mạnh mẽ mà không đánh mất nét riêng.

Những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lộ Tư x Valentino nhận về phản ứng khá tốt.

Điều khiến loạt ảnh lần này được bàn luận nhiều hơn cả không chỉ nằm ở sự thay đổi trong phong cách của Triệu Lộ Tư, mà còn ở mối liên hệ giữa cô và Valentino. Theo những hình ảnh hậu trường được chia sẻ, nữ diễn viên đang thực hiện buổi chụp hình với các thiết kế thuộc bộ sưu tập Early Spring 2027 của nhà mốt Ý. Thông tin này đã được các tài khoản thời trang Trung Quốc đăng tải khiến dân tình xôn xao.

Valentino dưới thời giám đốc sáng tạo Alessandro Michele sở hữu thế giới thẩm mỹ giàu tính biểu đạt, kết hợp tinh thần lãng mạn với những lựa chọn tạo hình có cá tính. Tại show Xuân Hè 2027 diễn ra đầu tháng 10/2026, nhà mốt tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập mang dấu ấn sáng tạo riêng của ông.

Trong bối cảnh đó, hình ảnh Triệu Lộ Tư diện những set đồ sặc sỡ, dạ tweed hơi hướng tiểu thư cổ điẻn mang đến một hướng tiếp cận thú vị: Không chỉ khai thác nét đẹp ngọt ngào, cô còn có thể thể hiện vẻ trưởng thành, sắc sảo và đầy khí chất. Đây cũng là lý do nhiều người cho rằng nữ diễn viên có sự tương thích với tinh thần thời trang của Valentino.

Dĩ nhiên, việc xuất hiện trong buổi chụp hình chưa đủ để khẳng định Triệu Lộ Tư sẽ trở thành đại sứ thương hiệu hay gương mặt đại diện chính thức. Tuy vậy, nếu đây là bước chuẩn bị cho một chiến dịch lớn hơn, loạt ảnh hậu trường rõ ràng đã tạo được sự chú ý cần thiết.

Trước khi những hình ảnh gắn với Valentino gây chú ý, Triệu Lộ Tư từng có thời gian hợp tác đáng kể với Versace. Tháng 11/2023, nhân dịp sinh nhật tuổi 25 của nữ diễn viên, nhà mốt Ý công bố cô trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu. Đến chiến dịch Xuân Hè 2024, Triệu Lộ Tư tiếp tục xuất hiện trong loạt hình quảng bá chính thức, diện những thiết kế đặc trưng của thương hiệu.

Tuy nhiên, danh hiệu lớn không đồng nghĩa mọi lần xuất hiện đều nhận được phản hồi tích cực. Trong những cuộc thảo luận về thời trang của Triệu Lộ Tư, không ít ý kiến cho rằng vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo của cô đôi khi chưa thực sự hòa hợp với hình ảnh gợi cảm, sắc bén và có phần nổi loạn vốn gắn liền với Versace. Một số tạo hình hàng hiệu vì thế chưa giúp nữ diễn viên phát huy tối đa lợi thế nhan sắc, trong khi những bộ trang phục đời thường, có phom dáng đơn giản lại thường được khen là dễ mặc và tôn dáng hơn.

Bản thân Versace cũng trải qua nhiều biến động lớn trong thời gian gần đây. Tháng 3/2025, Donatella Versace rời vị trí giám đốc sáng tạo sau gần ba thập kỷ dẫn dắt thương hiệu, chuyển sang vai trò đại sứ trưởng thương hiệu. Cùng thời điểm, doanh thu Versace sụt giảm đáng kể: doanh thu năm tài chính 2025 đạt 821 triệu USD, giảm 20,3% so với năm trước. Prada sau đó hoàn tất thương vụ mua lại Versace vào tháng 12/2025.

Triệu Lộ Tư từng gặp nhiều ý kiến trái chiều suốt thời điểm hợp tác với Versace.

Những biến động của Versace khiến nhiều đồn đoán về "bến đỗ" tiếp theo của Triệu Lộ Tư. Nếu Valentino thực sự là bến đỗ mới, đây có thể là cơ hội để cô thử nghiệm một ngôn ngữ thời trang khác: giàu tính nghệ thuật, linh hoạt giữa nét lãng mạn và vẻ sắc sảo, thay vì bị giới hạn trong hình tượng gợi cảm đặc trưng của Versace.

Ảnh: Weibo, Instagram.