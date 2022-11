Trị nám, tàn nhang tại nhà, không hề khó như bạn tưởng

Không kể hè hay đông, làn da của bạn lúc nào cũng có thể gánh chịu những tác động tiêu cực từ tia UV, và nám là một trong những dấu vết mà đa số chị em đều mắc phải.

Khi làn da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, phản ứng tự nhiên là tạo ra melanin, giúp ngăn chặn bức xạ UV làm tổn hại thêm DNA của làn da. Đôi khi, ánh nắng mặt trời gây ra sự gia tăng sản xuất melanin không đồng đều. Melanin dư thừa này sẽ tụ lại và tràn vào giữa các tế bào da, tạo ra các đốm đen, thâm nám và tàn nhang trên da.

Tóm lại, các đốm đen là kết quả của quá trình tăng sắc tố khi làn da chịu ảnh hưởng của tia UV, môi trường ngoài và cả khi tuổi tác ập đến. Làn da của bạn bắt đầu xuất hiện các đốm nâu, đốm đen và tàn nhang, thì đã đến lúc bạn nên ngăn ngừa và điều trị thông qua chế độ chăm sóc da tại nhà.

Thật ra bạn không cần phải chờ đến khi xuất hiện vết tàn nhàng rồi mới bắt đầu "xử lý", các vết tàn nhang đã ẩn nấp dưới da trước đấy một thời gian rồi, chỉ là bây giờ mới xuất hiện thôi. Vậy nên dù chưa có nám, tàn nhang, thì bạn cũng nên chăm chút làn da theo những lưu ý dưới đây mới có thể "phòng bệnh" được.

Tuyệt đối không bao giờ được quên kem chống nắng

Tuyến phòng thủ đầu tiên của bạn luôn là kem chống nắng. Mọi người nên thoa ít nhất SPF 30 lên mặt hàng ngày và thoa lại sau mỗi hai giờ nếu ở ngoài nắng, ngồi cạnh cửa sổ hay phải làm việc với máy tính nhiều giờ liền.

Các bác sĩ da liễu luôn nhấn mạnh sự cần thiết của việc thoa lại kem chống nắng sau 2 giờ khi phải hoạt động ngoài trời. Vậy nên ngoài việc bôi kem chống nắng đầy đủ, các nàng hãy đầu tư một loại xịt chống nắng để có thể dặm lại lớp bảo vệ cho da mọi lúc mọi nơi.

Tẩy da chết nhẹ nhàng

Một sản phẩm tẩy tế bào chết có chứa AHA sẽ giúp loại bỏ lớp bề mặt trên cùng của da để điều trị các vết thâm. AHA với nhiệm vụ tẩy da chết, loại bỏ những tế bào da đã cũ và kích thích các tế bào mới phát triển, vậy nên những vết nám hay tàn nhang cũng có thể mờ dần nếu bạn dùng các sản phẩm có chứa AHA.

Tập trung vào các thành phần chống lão hóa

Bạn cần sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có chất chống oxy hóa, đây là chất cần thiết để giúp giảm các gốc tự do có thể dẫn đến tăng sắc tố. Hãy cân nhắc vitamin A, C và E, cũng như axit ferulic, resveratrol và niacinamide. Đặc biệt là vitamin C - một trong những thành phần trị nám, làm sáng da cực kỳ vi diệu mà tất cả mọi cô nàng nên dùng.

Tiếp cận với retinol

Bạn cũng nên tập thói quen tẩy tế bào chết nhẹ nhàng trên da để loại bỏ các tế bào da chết chứa các sắc tố dư thừa. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một sản phẩm retinol tại chỗ vừa điều trị vừa làm mờ vết tăng sắc tố.

Retinol không chỉ đơn thuần là một sản phẩm loại bỏ da chết, mà thực tế bạn sẽ hưởng lợi rất nhiều từ việc dùng retinol đúng cách - đúng lượng. Làn da lão hóa, thâm nám, lấm tấm tàn nhang hay vết chân chim... sẽ được "hồi sinh" mịn màng, trắng sáng bằng việc dùng retinol. Được mệnh danh là một thành phần không thể thiếu đối với làn da lão hóa, vậy tại sao bạn không bắt tay vào tìm hiểu và dùng một sản phẩm retinol cho làn da của mình.

Nguồn: Vogue

