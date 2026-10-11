Trẻ tự ti vì thói quen nhiều cha mẹ đang mắc phải

Trong quá trình trưởng thành của con, phụ huynh nên là nguồn khích lệ và công nhận, chứ không phải luôn soi mói và bất mãn. (Ảnh: ITN).

Mặt trái thái độ soi xét và bất mãn

Vào một buổi chiều nắng đẹp, Minh cầm trên tay bài kiểm tra toán mới nhất, trong lòng rối bời nhiều cảm xúc. Lần này em tiến bộ hơn, được điểm cao hơn, mong được bố mẹ khích lệ một câu. Thế nhưng, khi em đưa bảng điểm cho bố mẹ, đổi lại chỉ là một trận mắng mỏ và ánh mắt thất vọng.

Bố mẹ chỉ nhìn thấy việc em không được vào top ba của lớp, mà bỏ qua sự tiến bộ và nỗ lực của em. Cảnh tượng này như một tảng đá đè nặng lên tim, em bắt đầu nghi ngờ năng lực bản thân, cảm thấy dù có cố gắng thế nào cũng khó nhận được sự công nhận từ bố mẹ.

Cách làm này khiến trẻ tự ti, âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và nhận thức bản thân của trẻ. Trong quá trình trưởng thành của con, phụ huynh nên là nguồn khích lệ và công nhận, chứ không phải luôn soi mói và bất mãn.

Trẻ học cách nhìn nhận bản thân thông qua ánh mắt, lời nói và thái độ của cha mẹ, nếu chỉ bị hạ thấp, sẽ rất khó để hình thành sự tự tin và lòng tự trọng.

Cha mẹ làm quá nhiều thay con

Hãy tưởng tượng, nếu mỗi lần trẻ gặp khó khăn, cha mẹ luôn là người nhảy vào giải quyết đầu tiên, trẻ sẽ không học được cách tự đối mặt và giải quyết vấn đề. Sự “giúp đỡ” này thực ra đang âm thầm nói với trẻ: “Con không làm được đâu.”

Theo thời gian, cảm giác tự hiệu quả và tính độc lập của trẻ sẽ bị giảm mạnh, dẫn đến tự ti.



Tâm hồn của trẻ con như giọt sương buổi sáng đầu hạ, trong trẻo và mong manh. Trên hành trình trưởng thành của các em, lời nói và hành động của cha mẹ chắc chắn là yếu tố quan trọng hình thành nhận thức về bản thân.

Nguyên nhân sâu xa và giải pháp

Tại sao một số hành vi của cha mẹ lại khiến trẻ cảm thấy tự ti? Là do lo lắng quá mức về tương lai của con hay do hiểu biết hạn chế về cách nuôi dạy con cái?

Đằng sau những hành vi của cha mẹ thường ẩn chứa sự hiểu lầm và phớt lờ về khả năng phát triển sự độc lập của con. Như cây cần ánh nắng và sương mai để lớn mạnh, sự trưởng thành của trẻ cũng cần một môi trường tràn đầy yêu thương và tôn trọng.

Trước hết, hãy tìm hiểu về hành vi áp đặt, soi mói và coi thường trẻ của cha mẹ. Hành vi này không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ mà còn tước đi cơ hội nhận biết bản thân.

Trẻ nhìn thế giới qua con mắt của cha mẹ, và khi đôi mắt này chỉ tập trung vào những khuyết điểm, thế giới của trẻ cũng trở nên u tối. Chúng sẽ bắt đầu nghi ngờ giá trị của bản thân, dẫn đến cảm giác tự ti sâu sắc.

Khi trẻ cố gắng độc lập, sự can thiệp quá mức của cha mẹ thực chất là phủ nhận khả năng của trẻ. Việc làm thay này tước đi cơ hội đối mặt với thách thức và học cách giải quyết vấn đề của trẻ, từ đó hình thành tâm lý tự ti.

Hơn nữa, mối quan hệ giữa cha mẹ và bầu không khí chung trong gia đình cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển tâm lý của trẻ. Cha mẹ có xu hướng kiểm soát quá mức cũng sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của trẻ.

Khi ý kiến và nhu cầu của trẻ liên tục bị phớt lờ, trẻ sẽ cảm thấy bản thân bị hạ thấp, cảm giác này theo thời gian sẽ ngày càng sâu sắc, hình thành sự nghi ngờ về giá trị bản thân của trẻ. Cuối cùng, không thể không nhắc đến ảnh hưởng của việc cha mẹ đặt trẻ vào tình huống “cha mẹ hóa”.

Để trẻ gánh vác những trách nhiệm vượt quá độ tuổi và khả năng của mình không chỉ làm tăng gánh nặng tâm lý mà còn khiến trẻ cảm thấy bất lực và tự ti. Gánh nặng cảm xúc này khiến trẻ gặp nhiều thách thức trong quá trình hình thành nhận thức về bản thân.

Giao tiếp dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu, khuyến khích thay vì phê bình, hỗ trợ trẻ thử nghiệm độc lập, cũng như tạo ra một môi trường gia đình đầy yêu thương và an toàn, là chìa khóa thúc đẩy sự phát triển tâm lý lành mạnh của trẻ.