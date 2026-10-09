Con trai liên tục khoe điểm 10, mãi cho đến khi họp phụ huynh tôi mới ngỡ ngàng khi biết toàn bộ sự thật

Tối hôm ấy, tôi đặt các bài làm lên bàn rồi gọi con ra hỏi chuyện. Tôi hỏi con đã nói dối bao nhiêu lần, vì sao học không tốt mà vẫn khoe điểm cao, có biết bố mẹ thất vọng thế nào không. Con cúi đầu, hai bàn tay xoắn vào nhau, càng im lặng tôi càng mất bình tĩnh. Tôi muốn con trả lời ngay, nhận lỗi ngay, để tôi hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra. Chồng tôi ngồi bên cạnh, nghiêm nghị nhưng không lớn tiếng. Khi anh bảo tôi bình tĩnh, tôi còn thấy khó chịu. Lúc ấy, cơn giận khiến tôi chỉ nhìn thấy lỗi của con, chưa đủ kiên nhẫn để nghe con nói.