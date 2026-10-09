Con trai liên tục khoe điểm 10, mãi cho đến khi họp phụ huynh tôi mới ngỡ ngàng khi biết toàn bộ sự thật

Chồng tôi vốn nghiêm khắc, nên tôi tưởng anh sẽ trách con nặng hơn mình. Nhưng anh lại hỏi những lần đầu con khoe điểm cao có đúng là thật không. Con gật đầu. Anh tiếp tục hỏi từ lúc nào con bắt đầu nói khác đi, rồi ngồi chờ. Có những khoảng im lặng khiến tôi sốt ruột, nhưng anh không hỏi dồn. Dần dần, con mới kể được từng chút: Có bài con không hiểu, có lần muốn hỏi nhưng bố mẹ đang bận, có hôm điểm thấp mà vẫn nói được 10. Tôi ngồi nghe, bắt đầu nhận ra phía sau những lời nói dối còn có một chuyện mà trước đó mình chưa từng hỏi đến.